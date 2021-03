Her krasjer de Polestar 2 – får full pott

Den sikreste elbilen som er testet i år. Men den kunne vært bedre på èn ting.

Storselgeren Polestar 2 lever godt av sin tilknytning til Volvo. Det betyr som regel kvalitet og sikkerhet. Polestar 2 snublet i startgropa med en rekke feil med lading og batteri og nå får vi også fasiten på sikkerhet.

Kollisjonstesten er utført av Euro NCAP, den gjeldende standarden for kollisjonstester i Europa. De har testet kollisjonssikkerhet siden 1997. Deres annerkjennelse gjør at det er vanskelig å slippe en bil på markedet dersom den har lav kollisjonssikkerhet.

Ikke uventet kommer Polester 2 svært godt ut av kollisjonstesten. Kort og godt er den så sikker som den ser ut som.

Det er den sikreste elbilen som er testet i år og fortjener med god margin graderingen fem stjerner.

Euro NCAP deler kollisjonssikkerhet i fire kategorier. Kollisjonssikkerhet for voksen, for barn, for fotgjengere og sikkerhetssystemer. Alle kriteriene har blitt strengere for 2020, så tall fra tidligere år kan ikke sammenlignes.

Så sikker er den

Fem stjerner

92 % Kollisjonssikkerhet voksne

89 % Kollisjonssikkerhet barn

80 % Fotgjengerbeskyttelse

86 % Sikkerhetssystemer

Sikker kupè

Den oppnår 92 prosent på kollisjonssikkerhet for voksne. Det til tross for at i testene for 2020 er farten økt både frontalt og i stolpen som kommer inn fra siden.

Kupeen holdt seg stabil i den såkalte frontal offset-testen. Dummy-avlesninger indikerte god beskyttelse av knær og lårben av både sjåfør og passasjer.

Analyse av den deformerbare barrieren som ble brukt i testen, viser at Polestar 2 er moderat aggressiv mot andre kjøretøyer.

Frontalkollisjonen ga god eller tilstrekkelig sikkerhet for alle kritiske kroppsregioner for både føreren og baksetepassasjeren. I sidebarriertesten var beskyttelsen av alle kritiske kroppsområder bra for alle kritiske kroppsområder.

Selv i krasjen med den mer alvorlige stolpen fra siden, er beskyttelsen tilstrekkelig. Dummy-dukkenes bevegelse mot den andre siden av bilen ble vurdert som god, mye takket være at Polestar 2 er utstyrt med en senterkollisjonspute for beskyttelse mot at passasjerene i forsetene skaller mot hverandre. Nakkestøttene viste god beskyttelse mot nakkeslengskader i kollisjon bakfra på alle seteplasser.

Knallgod, med forbedringspotensial

Sikkerhet for barn fikk 89 prosent, og dukkene viser ingen faretruende verdier i testene. Derimot har den litt å gå på for sårbare brukere av veien, altså fotgjengerbeskyttelse. Her fikk den en score på 80 prosent.

Både frontfanger og det aktive panseret fungerer tilfredsstillende, og sensorene oppdager fotgjengere og syklister bra – selv i mørket. Men bilen får trekk for ikke å ha fotgjengerbeskyttelse eller nødbrems ved rygging.

Derimot viste testene at hjelpesystemene virket slik de skulle, og at nødbremsesystemet unngikk kollisjoner i de aller fleste tilfeller.