Bli med inn i ABBs nye hurtigladerfabrikk: Hurtigladere er i ferd med å bli Toscanas «nye vin»

NY FABRIKK: ABB E-mobilitys nye moderskip i Valdarno, Italia. Foto: ABB E-mobility

ABB E-mobility satser tungt på ladeinfrastruktur. Med den nye fabrikken i Valdarno i Italia blir dagens hurtigladerproduksjon doblet. Bli med oss inn, da vel!

Ahh … Toscana – kjent for sine vakre vinranker som klinger seg til det bølgende landskapet.

Ikke bare hjem til Chianti, Pecorino og Finocchiona, men også Michelangelo, Leonardo da Vinci og Galileo Galilei. Hele syv steder på Unescos verdensarvliste finner du her.

Men her finner du også en av verdens mest moderne fabrikkanlegg for hurtigladere: nemlig ABB E-mobilitys nye storstue.

Den nye fabrikken skal møte det skrikende behovet for hurtigladere som vil komme når en stadig større andel av verdens bilpark elektrifiseres.

Mye tyder på at hurtigladere kan bli «den nye vinen» – også i denne regionen.

STUDIETUR: Elbilforeningen og Drivkraft Norge var invitert med til Italia for å se den nye hurtigladerfabrikken til ABB E-mobility.

Produserer en ny hurtiglader hvert 20. minutt

Elbilforeningen ble nylig invitert på studietur til den nye fabrikken.

Her tok vi en prat med Kristin Sveinsson, markeds- og kommunikasjonsspesialist hos ABB E-mobility.

– Dette er vårt nye «center of excellence» for hurtigladere som åpnet på sensommeren i fjor. Med dette har vi doblet vår produksjonskapasitet av hurtigladere og nå produserer vi en ny hurtiglader hvert tjuende minutt.

ABB E-mobility rundet i februar i år en million produserte ladere.

Med økt etterspørsel ser selskapet at de stadig må utvide. Fabrikken er nemlig bare første steg.

– Området er i stadig utvidelse og nå setter vi også opp et lager på 12.500 kvadratmeter til å romme alle laderne fra fabrikken. Og på taket vil det bli bygget solcellepaneler som til sammen vil gi 1 MW effekt, forteller Sveinsson.

VIDEOTUR: Den lokale avisa ValdarnoPost viser deg rundt omkring i fabrikken.

Lager Norges raskeste lader, men har allerede en på museum

Dagens raskeste hurtiglader fra ABB E-mobility er Terra 360 som kan levere nettopp 360 kW.

Dette er den raskeste laderen i drift i Norge i dag.

– Det har vært stor utvikling de siste ti årene. Vi har i dag Norges raskeste lader i drift, men vi var også der og leverte Norges første hurtiglader i Norge i 2011 – den var på 50 kW og har nå blitt gitt til Teknisk Museum, forteller Kristin Sveinsson.

ABB E-mobility tror ikke bilister forventer at en elbil skal lade like raskt som man fyller bensin på tanken.

– For de aller fleste kjøreturer kan man fint lade over natta hjemme og så holder rekkevidden til neste dag.

Og vel så det for de fleste av oss, vil noen kanskje legge til.

SNART KLAR: En hurtiglader er i ferd med å bli til i fabrikken i Italia. Foto: ABB E-mobility

ABB E-mobility tror det på sikt vil komme raskere ladere også for personbiler, men at det ikke nødvendigvis er laderen som er flaskehalsen.

– Bilene har fortsatt et stykke å gå før de kan ta imot mer enn 360 kW – og de som kan ta i nærheten av dette, kan bare gjøre det noen få minutter av gangen.

HIGH TECH: På fabrikken utsettes laderne for all slags testing. Her testes elektromagnetisk støy. Foto: ABB E-mobility

Jobber mot megawatt

ABB E-mobility kommer også til å produsere hurtigladere som følger den nye ladestandarden Megawatt Charging System (MCS).

Det betyr effekt på over én megawatt (1000 kW). Men så høye hastigheter er nok i starten forbeholdt tungtransporten, frem til teknologien senere utvikles for vanlige elbiler, mener Sveinsson.

GOD ÅRGANG: Elbilforeningen testet årets laderanker i Valdarno.

– Hastigheter over 1 MW vil komme godt med når tungtransport over hele verden skal elektrifiseres. Disse kjøretøyene vil ha såpass store batteripakker at man trenger svært høye hastigheter for å fylle batteriene opp raskt nok.

Utenfor fabrikken har ABB E-mobility satt opp alle sine ulike hurtigladere på rekke og rad.

Og snart vil det nok stå en megawatt-lader her også.