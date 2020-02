Hvem er billigst på hurtiglading?

Hurtiglading har ulike prismodeller avhengig av operatør, og det kan være vanskelig å sammenlikne priser. Vi gir deg oversikten – og tips om hvordan du uansett hurtiglader billigst mulig.

Det eksisterer en rekke ulike prismodeller for hurtiglading i Norge. Det kan være pris per kilowattime/kWh (altså mengden energi du får), eller pris per minutt du står og hurtiglader – eller en kombinasjon av disse.

Kombinasjonsløsningen kan være best for å begrense ladekø, men kan samtidig gjøre det vanskeligere å sammenlikne priser mellom ulike operatører.

Derfor har vi laget oversikten under, som oppdateres fortløpende.

Grafen viser hva hurtiglading vil koste per kWh ved ulike ladeeffekter (kW). Ionity utmerker seg å være klart dyrest i de fleste tilfeller, og tilsvarende vil Tesla være klart billigst hvis du kjører Tesla og bruker deres egne superladere.

Hvis du for eksempel lader i snitt med under 40 kW ladeeffekt vil Circle K være billigst. Med 30 kW snitteffekt vil det skille 2 kroner per kWh mellom Fortum lynlader og Circle K hurtiglader. På 50 kW ladeeffekt vil prisforskjellene begynne å bli mindre mellom operatørene. Her er Fortum hurtiglader 1,27 kroner billigere enn Circle K lynlader.

Stort sett kan du altså velge operatøren som passer deg best, så lenge du ikke hurtiglader på lav effekt. Velg hurtiglader i stedet for lynlader om elbilen din uansett ikke kan lade høyere enn 50 kW.

Unngå sakte hurtiglading

Hvis elbilen din lader på lav effekt, kan strømprisen bli ekstremt dyr på en hurtiglader. For eksempel vil bruk av en Fortum hurtiglader koste hele 18,60 per kWh hvis du bare lader med 10 kW ladeeffekt. På Fortum lynlader vil det koste 14,50 per kWh og hos Grønn kontakt eller BKK 10,40. Altså 10 til 18 ganger prisen for hjemmelading, som koster rundt 1 kr per kWh.

Vårt beste råd er derfor å stoppe hurtigladingen og kjøre videre når ladeeffekten begynner å synke ned mot 20 kW og prisene altså i de fleste tilfeller øker kraftig.

I tillegg til billigere lading, sparer du tid og bidrar også til mindre ladekø. Vinn-vinn-vinn for alle, utenom ladeoperatøren, kanskje?

Bruk også Elbilforeningens ladebrikke som er billigere enn SMS.

Rabattordninger og kundeklubber

Det finnes en rekke kundeklubber og rabattordninger på markedet i dag som gjør det vanskelig, om ikke nærmest umulig, å sammenligne priser på lading. Du vil for eksempel kunne få billigere lading dersom du også kjøper strøm til huset, eller dersom du lader mye hos en spesiell operatør. Det finnes også abonnementer med en fast månedlig sum som gir billigere lading, men husk at disse abonnementene ofte krever bindingstid.

Elbilforeningen følger nøye med på prisutviklingen og sier tydelig ifra når vi mener prisene er urimelige, slik vi for eksempel gjorde da Ionity nylig endret prismodellen sin.

Uansett er det viktig å huske på at de aller fleste lader elbilen sin billig hjemme til daglig. Så selv med hurtiglading innimellom, vil de månedlige driftsutgiftene fortsatt bli billigere med strøm enn bensin eller diesel.

Dette påvirker ladeeffekten (kW)

For å lese grafen over må du vurdere hvor høy ladeeffekt din elbil vil kunne ta imot fra en hurtigladestasjon i forskjellige situasjoner.

Disse faktorene påvirker ladeeffekten (kW) i din elbil:

Ladestystem i elbilen

Standard hurtigladeeffekt (DC) for de fleste av dagens elbiler er opptil 50 kW. Enkelte modeller som for eksempel Tesla og Audi kan ta imot høyere ladeffekt opptil 150 kW. Det er elbilen som styrer hvor raskt den kan ta imot strøm til enhver tid uten at det skader batteriet.

Batteritemperatur

Hvis batteriet er for kaldt eller for varmt, vil elbilens system skrue ned ladeeffekten for å beskytte batteriet. Noen elbiler har aktiv batterivarming og kjøling som regulerer temperatur automatisk slik at lading uansett går raskere. Hvis ikke vil kjøring generere varme slik at hurtiglading går raskere om vinteren om du har kjørt en lengre strekning før første ladestopp.

Ladenivå på batteriet

Jo høyere ladenivå på batteriet, jo tregere går hurtiglading, særlig når man kommer over rundt 80 prosent ladenivå. Elbilen skrur ned ladeeffekten når batteriet begynner å bli fullt. Det blir som når du skal fylle et glass med vann. Du kan helle raskt i starten, men må helle forsiktig på slutten for å unngå at vannet renner over.