Bli med oss på sniktitt i Volvos råbillige kompakt-SUV: Hvor liten er Volvos EX30?

SE VIDEOEN OG BLI MED INN: Volvo krysser av på mye av det folk vil ha med EX30. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Volvos lille prisbombe er på norgesvisitt. Nå har vi endelig fått sett og kjent nærmere på den.

EX30: Som navnet antyder, er dette en liten, lubben crossover.

Folk har allerede kastet seg rundt og bestilt den. Volvos PR-sjef melder om enorm interesse.

Ingen andre land har så langt forhåndssolgt så mange som Norge. Og hovedgrunnen her er prisen, som starter på 321.900 kroner.

UTEN GRILL: Men til gjengjeld to digitale hammere fra norrøn mytologi.

Men det er ikke den rimeligste versjonen nordmenn har bestilt.

Den det går aller mest av, er firehjulstrekkeren med alt utstyr. Med firehjulsdrift blir prisen fra 421.900.

Det er ikke verst, det heller.

Volvos viktigste modell

Volvo var sent på ballen med elektriske biler, men i 2030 skal alt være elektrisk.

Volvo vil også vokse. Målet er en samlet produksjon på 1,2 millioner elbiler innen midten av tiåret, altså om et par år.

Det sier noe om ambisjonene de har for både EX30 og EX90, for i fjor solgte de 615.212 biler.

Størstedelen skal EX30 stå for, takket være aggressive priser.

DET NYE SIKLEOBJEKTET: Volvos siste tilskudd vil nok friste mange, og får dagens XC40 til å se gammeldags ut.

Typisk Volvo

Designen er en naturlig evolusjon av XC40, nå med tett front, mer markerte, digitale Tors hammer-lykter, skarpe profiler langs dørene, skikkelig sprett opp på sideruta, flankert av en kraftig C-stolpe.

Hekken får en ny og langt kulere tolkning av de stående baklyktene som har vært kjennetegn siden 850-modellen fra 1990.

FLERE VARIANTER: To batterier, bakhjulsdrift, firehjulsdrift, tre utstyrsvarianter og en kommende Cross Country-versjon skal gjøre at du finner bilen du vil ha.

Først ut på Geely-plattform i Norge

Bilen blir bygget på Geelys elbilplattform SEA. Den er 4,23 meter lang og blir dermed den minste kompakt-SUV-en blant de etablerte premium-merkene.

Akselavstanden er 2,65 meter, fem cm kortere enn XC40.

RESIRKULERT: Det meste av materialer skal være resirkulert. Det kan med andre ord hende du har kjørt denne bilen før.

Kul inni

Her tenkes det bærekraft. Høyttalere og vindusstyring er flyttet inn i bilen for å spare ledningsnett og øke plass i dørene.

Under vinduet får du i stedet en lydplanke.

Dekoren har en resirkulert finish, ikke det peneste vi har sett, men den reddes inn av kul design og fantastisk gode seter.

FORENKLET: Instrumentpanelet er borte og alt skjer på en 12,3-tommers skjerm. Sjekk lydplanken ved frontruta.

Instrumenteringen rett foran deg er borte, og de har faktisk ikke mulighet til Head Up-display heller.

Alt skjer på den forholdsvis beskjedne 12,3-tommer store skjermen. Men du har Google Assist, noe som gjør den blant de enkleste å betjene.

KNALLGODE: Estene er i kunstskinn/stoffmateriale og som vanlig veldig gode hos Volvo.

Midtkonsollen prøver å være litt smart. I stedet for å åpne armlenet, skyver man frem en skuff som gir deg to koppholdere. Fordelen er at du får tilgang til nederste etasje lettere, dersom du ikke har drikke der.

BERØRING: Volvo hadde allerede tidligere blanke knapper under samme plate, men dette ser raffere ut. Brukersnittet er endret.

Der kan du enkelt plassere en veske. Der har du også plass til mobiltelefoner, men kun den ene har lader.

Det er faktisk et rom under der også, til småting.

SMARTERE: Girspaken er flyttet og midtkonsollen frigjort til andre ting, som mobilholder (med bare én lader) lagringsplasser og koppholdere. Sjekk at vindusheiserne er blitt sentralt plassert. Det må jo være første gang i Volvo.

Trangt bak

Det er bak i bilen du først og fremst merker størrelsen, der er det ganske trangt. Takhøyden er det derimot ingenting å si på.

PLASS? Man å dele på plassen i baksetet. Med lange personer foran, blir det trangt for føttene bak. Armlen i midten finnes ikke.

Midtkonsollen gir deg en ekstra skuff som tas ut i sin helhet fra baksetet. Det er sånn halvveis vellykket.

Bagasjerommet

Bilen får et bagasjerom på 318 liter, inkludert 61 liter under gulvet. Det oppleves som romslig og praktisk.

Bilen har også en frunk, altså bagasjerom foran, på sju liter.

Både Mercedes EQA, Audi Q4 e-tron og BMW iX1 er langt større.

Denne vil i stedet konkurrere med Mini Countryman (samme plattform som BMW iX1), og de interne merkene som kommer fra Geely, for eksempel Zeekr og Smart.

HVOR SKAL SKIA? Skiluke vil du ikke få. Men 318 liter, slik man ser det på dette bildet, med gulvet i nederste posisjon, vil holde for mange. Da får man høy lasteterskel.

To batteri-størrelser

Bilen fås med både bakhjulsdrift og firehjulsdrift og to batteristørrelser.

Rekkevidden på den med den minste batteripakka blir trolig litt for snau for de fleste nordmenn.

Single Motor Extended Range og Twin Motor får samme motor, men et NMC-batteri på 64 kWt netto/69 kWt Brutto.

Selv om batteriet er større, blir ladetiden fra 10-80 prosent den samme på begge utgavene, mellom 26 og 28 minutter.

GJENKJENNBART: Du kjenner deg definitivt igjen som Volvo-eier, men vi hadde forventet større skjerm. Du har heldigvis fortsatt Google til å hjelpe deg.

Raskeste Volvo noensinne – på en måte …

Du får også versjonen Twin Motor Performance.

Da får du den største batteripakka men en ekstra motor. Toppeffekten blir faktisk høyere enn i storesøster XC40: 315 kW (428 hk) og 543 Nm.

Den kjører faktisk fra Tesla Model Y Performance i øvelsen stillestående til 100 km/t. Det gjøres på 3,6 sekunder.

Det er det ingen Volvo som har gjort tidligere.

BRISTE ELLER BÆRE: EX30 blir en viktig bil for å doble salget.

Øvelsen 0-100 km/t tar 5,3 sekunder for billigste modell, 5,7 for Single motor Extended Range.

Toppfarten, derimot, er fortsatt 180. Ikke noen rekord der, altså, men et grep Volvo har gjort for sikkerheten, ifølge Volvo selv.

Foreløpig estimert forbruk er 16,7 kWt/100km for Single Motor, 15,7 kWt/100 km for Single Motor Extended Range og 16,3 kWt/100 km for Twin Motor Performance.

Tre utstyrsvarianter

Bilen kommer i tre ulike utstyrsnivåer: Core, Plus og Ultra.

Selv Core inkluderer flere av Volvos nye sikkerhetssystemer, blant annet et nytt førervarslingssystem som følger med på sjåføren og varsler hvis hen er trøtt eller uoppmerksom.

På utstyrsnivået Plus får man i tillegg lydsystem fra Harman Kardon, en ny generasjon Pilot Assist, og elektrisk bakluke.

Ultra gir i tillegg blant annet 360-graders kamera, 22 kW ombordlader, en ny generasjon Park Pilot Assist, panoramatak og 19”-felger som standard.

Hengerfeste er tilbehør.

Du trekker 1.000 kilo med bakhjulstrekkerne og 1.600 på firehjulstrekkeren.

I tillegg kan du laste 75 kg på taket. Da blir nordmenn glade.

Offroad-versjon neste år TØFF: Matt sort front, knastedekk og sorte detaljer på hjulbuer og kanaler vil komme senere. Cross Country-versjonen vil komme med skreddersydde detaljer, som høyere bakkeklaring, 19 tommers sorte hjul eller 18 tommers hjul med spesiallagde dekk. Den vil også få utvendige sølvfargede og svarte designdetaljer gjenkjennelig fra tidligere Cross Country-modeller, samt et lite svensk flagg på siden av panseret. HØYERE: Cross Country skal også få økt bakkeklaring. Reservehjulet og det vi antar er takstativ fra Thule, må du nok regne med å måtte skaffe sjøl.

«Lavkarbo»

Volvo hevder å ha klart å redusere bilens totale karbonavtrykk (over 200.000 km med kjøring) til under 30 tonn, det utgjør en reduksjon på 25 prosent sammenlignet med C40 og XC40.

Dette skyldes at bilen er mindre, og dermed trenger mindre råvarer som stål og aluminium.

Andelen resirkulert materiale er høyere. Rundt en fjerdedel av aluminiumet i bilen er resirkulert, og det samme er rundt 17 prosent av stålet.

Omtrent 17 prosent av all plast i bilen, fra interiørkomponenter til utvendige støtfangere, er også resirkulert. Dette er den høyeste prosentandelen resirkulert plast i en Volvo-bil noensinne.

I interiøret brukes også i stor grad resirkulerte og fornybare materialer, blant annet til seter, dashbord og dører.

EX30 skal visstnok være designet for å kunne bli 95 prosent gjenvunnet, gjennom å resirkulere materialene og gjenvinne energi fra alt som ikke kan resirkuleres.