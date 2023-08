Parkering for elbil

Svar på spørreundersøkelsen: Hvordan gikk det med deg på årets elbil-ferie?

ELBIL, SOL OG IDYLL? Eller ladekø og regn? Uansett hvordan ferien din med elbil var, vil vi i Elbilforeningen høre om det.

Var du på elbilferie i sommer? Da ønsker vi å høre hvordan du har hatt det!

Før sommeren sa 64 prosent av norske elbilister at de skulle på sommerferie med elbilen sin.

Nå lurer vi på hvordan du har hatt det på ferie med elbilen.

Hurtigladet du på tur? Var det ladekø? Dro du ut av landet? Det er bare noen av spørsmålene Elbilforeningen spør årets ferierende elbilister.

Og frykt ikke. Undersøkelsen tar bare om lag 10 minutter.

Din deltakelse i undersøkelsen vår hjelper oss i arbeidet med å sikre en god ladeinfrastruktur over hele Norge.

Svar på undersøkelsen her

GLEDER SEG TIL SVARENE STRØMMER INN: Fagrådgiver Alexandra Aarvold Raastad sitter klar for å analysere elbilistenes erfaring på langtur i sommer.

– I fjor valgte over 6.500 elbilister å svare på undersøkelsen, og gir oss verdifull innsikt om hvordan elbilsommeren er både i Norge og utlandet. Undersøkelsen ble også gjennomført i 2021. Dermed kan man undersøke hvordan utviklingen er over tid, sier Alexandra Aarvold Rastad, fagrådgiver i Elbilforeningen og ansvarlig for årets elbilundersøkelser.

Noen av fjorårets resultater fra Elbilferieundersøkelsen 2022 kan du lese her:

Fristen for å svare på årets undersøkelse er 24. august.