Ingen parkeringsplasser i Oslo øremerkes elektriske bildelingsbiler

Byrådet går inn for å dedikere 600 av Oslos parkeringsplasser til bildelingsbiler, men ingen forbeholdes elbiler. Skuffende, mener både Bilkollektivet og Elbilforeningen.

I byrådets budsjettforslag til Oslo bystyre for 2020 kan man blant annet lese følgende:

«Vi vil at innbyggerne i Oslo skal kunne greie seg uten egen bil og legger til rette for etablering av 600 parkeringsplasser reservert bildelingsbiler.»

Men ingen av disse parkeringsplassene er forbeholdt elbiler, ifølge Andreas Halse, som sitter i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre. Halse representerer Arbeiderpartiet, som sammen med MDG og SV utgjør det rødgrønne byrådet i hovedstaden, som altså fremmer budsjettforslaget.

– Misbruker en mulighet

Uklokt, mener kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening:

– Her misbruker Oslo kommune en mulighet til få fart på elektrifiseringen også innen delebilflåten, sier Berge.

Hun utdyper:

– Offentlige parkeringsplasser som gis til bildelingsselskapene burde komme med forbehold om de er nullutslippsbiler, i hvert fall burde en høy andel av dem være det. Når parkeringsplassene som dedikeres til delebilselskapene ikke er øremerket elbiler, er dette med på å opprettholde den fossile bilismen i Oslo. Det blir vanskeligere å nå målene om at ingen fossilbiler skal på Oslos veier i 2030 uten denne type tiltak.

Noen av p-plassene vil få ladere

Andreas Halse understreker imidlertid at det vil bli mulig å lade elbiler på noen av de 600 parkeringsplassene som skal forbeholdes bildelingsbiler, men er heller vag rundt hvor mange av disse som vil bli utstyrt med ladepunkter:

– Vi kommer til legge opp til at det blir ladekapasitet på noen av plassene, men vi må finne ut av den beste måten å gjøre det på, sier Halse.

– Med tanke på byrådets generelt offensive miljø- og klimamålsettinger: Burde ikke egentlig samtlige av disse bildelingsplassene være øremerket elbiler, for å stimulere bildelingsselskapene til å satse mer på disse?

– Nei, det er ikke nødvendig. Alle de store aktørene har kraftig trappet opp satsningen sin på elbiler de siste årene, så dette går litt av seg selv.

Bilkollektivet: Mye større elbilpotensiale

At dette «går litt av seg selv» er imidlertid ikke direktør for Norges største bildelingsaktør, Bilkollektivet, enig i. Han er glad for at byrådet i Oslo endelig legger til rette for bildeling med de 600 parkeringsplassene, men er skuffet over at de ikke satser mer på delte elbiler.

– Det er riktig som Halse sier at andelen elbiler i delingstjenestene har økt. Men potensialet er mye større, og begrensningen er først og fremst tilgang til godt plasserte og fornuftig prisede ladeplasser.

– Så du mener flere av disse nye plassene skulle vært forbeholdt elektriske bildelingsbiler og vært utstyrt med ladestasjon?

– Ja. Her burde byrådet gå offensivt ut og stimulere til flere delte elbiler. Elbiler forurenser som kjent mye under produksjon og mindre under bruk. Da er delt elbil perfekt. Akkurat nå føler vi at alle insentivene er tilrettelagt for private elbiler, og ikke for delte.

– Enormt skuffende

Dessuten har Munch-Olsen ytterligere en høne å plukke med politikerne i Oslo kommune rundt de nye parkeringsplassene reservert for bildelingsbilene:

– At det er satt et prisnivå for disse 600 plassene som likner mer på å sko seg enn på å tilrettelegge. Prisene som foreligger nå, er nøyaktig dobbelt så høye for delte biler som for privatbiler. Det er enormt skuffende.

– Så prisen dere har blitt forespeilet fra kommunen er altså 6000 kroner i året per parkeringsplass, i motsetning til 3000, som en vanlig beboerparkeringstillatelse koster?

– Stemmer. Disse plassene burde være gratis, og i hvert fall ikke være høyere priset enn for privatbiler. Hvis man ønsker å stimulere til flere delte og færre privateide biler, må det være jo noen fordeler for oss..

