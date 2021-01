Inntar storbyer og sentrum med superladerstasjoner

I løpet av 2021 skal Tesla etablere superchargere på 32 nye lokasjoner over hele landet.

I år skrur Tesla ytterligere opp hastigheten på utbyggingen av sine superlader-stasjoner i Norge.

Hele 32 nye lokasjoner skal være klare til bruk i løpet av 2021, og det kan fort bli en god nyhet for flere enn bare Tesla-eiere:

Superchargerne er fortsatt et eksklusivt ladenettverk for Tesla, men Tesla-boss Elon Musk kunngjorde som mange fikk med seg like før jul at superladerne skal åpnes også for andre elbiler, selv om det foreløpig ikke er kjent når dette vil skje.

Frir til urbane elbileiere

Men den viktigste nyheten for mange i denne omgang er at alle storbyene i Norge i løpet av året skal få supercharger-anlegg i sentrum.

– Som et ledd i vårt mål om å gjøre Tesla-eierskap mulig for alle, inkludert de som ikke har mulighet til å lade hjemme eller på arbeidsplassen, utvider vi nå supercharger-nettverket vårt til noen bykjerner og urbane områder. City Supercharging-programmet er en prøveordning for å se om supercharging kan være en del av løsningen som gjør det enklere å være elbileier i byene, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla i Norge.

For øvrig melder tocn.no, nettsiden for norske Tesla-eiere, at siden de nye sentrumsbaserte superladerne typisk vil befinne seg i parkeringshus, må man regne med å måtte betale parkeringsavgift for tiden bilen står til lading i parkeringsanlegget, i tillegg til prisen for selve ladingen (som riktignok fortsatt er gratis for en del Tesla-eiere).

I artikkelen på Tesla-forumet står det for øvrig at det er planlagt superladere på 35 lokasjoner i 2021, men det riktige antallet er ifølge kommunikasjonssjef Roland altså 32.

Midt i Oslo sentrum

Den største konsentrasjonen av Teslaer i Norge befinner seg naturlig nok i Oslo. Men i hovedstaden har man så langt måttet dra et godt stykke ut av bykjernen for å finne nærmeste supercharger.

Det blir det altså endring på snart. For allerede i løpet av første kvartal i år skal det dukke opp anslagsvis 40 supercharger-ladestolper i Sentrum p-hus, som er det største parkeringshuset i Oslo sentrum.

I nærheten av Oslo vil det dessuten dukke opp en ny supercharger-stasjon på Lørenskog i tredje kvartal.

Også Bergen, Trondheim og Stavanger vil få store superchargerstasjoner i sentrum, men detaljer om hvor er foreløpig ikke offentliggjort.

Supercharger-anlegget i Bergen ventes klart i siste kvartal i år, mens i Trondheim og Stavanger skal ladestasjonene være oppe og stå i løpet av tredje kvartal.

– I tillegg vil det komme stasjoner i blant annet Trysil og Røros, som har vært sterkt etterspurt av Tesla-eiere, sier Roland.

Nytt i nord

På tampen av november i fjor kunne vi melde at verdens nordligste superlader ble åpnet i Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Trygt plassert på 70 grader nord står de nye superladerne. Men det kommer flere nye ladestasjoner i Finnmark i løpet av året vi nå er inne i:

Tesla lover å bygge ut superladere i Honningsvåg, Alta, Karasjok, Kautokeino, Skaida og Evenes på norskesiden, og selskapet varsler også at det snart vil komme superchargere i både finske og svenske nordområder.

– Dette vil gjøre det mulig for Teslaer å kjøre fra Lindesnes til Nordkapp kun ved hjelp av supercharging, melder Even Sandvold Roland i Tesla Norge.

Bare V3 supercharging

Alle de nye superladerne er av den nye såkalte V3-typen som bare er utstyrt med CCS-kontakt.

Dette er også standarden de fleste elbiler utenfor Tesla-universet er utstyrt med, og som de derfor enkelt vil kunne benytte seg av når Tesla når-det-nå-måtte-bli åpner opp for dette.

V3-laderne er dessuten en rask fornøyelse, siden de kan levere opptil 250 kW. Her er det altså slutt på effektdeling mellom to og to stolper, slik at ladehungrige Tesla-eiere ikke lenger trenger å tenke på hvilken ladeplass de bør velge for best mulig effekt.

På disse laderne skal en Model 3 kunne få opptil 120 kilometers rekkevidde i løpet av fem minutters lading. Har man derimot en Model S eller Model X, kan det straks bli litt verre på V3-laderne, siden de ikke har CCS-uttak:

Eiere av disse modellene vil fortsatt kunne bruke de nye laderne med CCS-adapteret som har vært standardutstyr for Model S og Model X siden mai 2019.

S- og X-eiere med eldre modeller enn dette må derimot bestille time på et Tesla-servicesenter og få bygget om bilen en smule, samt få med seg et ladeadapter.

Dette er de nye supercharger-stasjonene – og når de åpner i 2021:

Hvor: Åpner: Gjøvik 2021 Q1 Molde 2021 Q1 Oslo Sentrum P-hus 2021 Q1 Skaidi 2021 Q1 Skien 2021 Q1 Alta 2021 Q2 Arendal 2021 Q2 Brekkvasselv 2021 Q2 Hadeland 2021 Q2 Gudvangen 2021 Q2 Honningsvåg 2021 Q2 Karasjok 2021 Q2 Kautokeino 2021 Q2 Ørnes 2021 Q2 Reine 2021 Q2 Røros 2021 Q2 Søgne/Mandal 2021 Q2 Tønsberg/Sandefjord 2021 Q2 Åsane 2021 Q3 Kløfta 2021 Q3 Oslo East – Lørenskog 2021 Q3 Skedsmo 2021 Q3 Stavanger 2021 Q3 Trondheim 2021 Q3 Voss South 2021 Q3 Ålgård 2021 Q4 Bergen 2021 Q4 Bodø 2021 Q4 Fåvang 2021 Q4 Treungen 2021 Q4 Trysil 2021 Q4 Vinjeøra 2021 Q4

(Q = Kvartal.)