Verdens nordligste superlader åpnet

Jubel i Finnmark når Tesla nå kan skilte med en splitter ny supercharger-stasjon – 70 grader nord.

Onsdag 18. november ble en historisk dag for Tesla-entusiaster spesielt og elbilvenner generelt i Finnmark.

Da ble nemlig strømmen koblet til på Teslas tre splitter nye superladere i Varangerbotn i Øst-Finnmark – og med det fikk Tesla også etablert sin aller nordligste superladerstasjon.

– Stor dag

– Dette er en stor dag jeg har ventet på i over syv år, helt siden jeg kjørte min Tesla fra Oslo til Finnmark i 2013, sier Tesla-entusiast og styremedlem i Finnmark elbilforening, Finn Helge Lunde.

– Det ga jo en ekstra magisk stemning at vi fikk åpnet ladestasjonen på siste dag før mørketiden og vinteren setter inn i nord, legger han til.



Laderne er for øvrig av den nye typen (V3 – 250kW) med CCS-kontakt. Man må altså enten ha en Model 3, eller benytte CCS-adapter på sin ombygde Model S/X, for å kunne lade på de nye superladerne.

Lunde, som naturligvis tok turen til Varangerbotn fra hjembyen Kirkenes i anledning åpningen, er for øvrig samme mann som for et par år siden, delvis for egen regning, satte opp sin egen ladestasjon utenfor kinoveggen i Kirkenes – til fri benyttelse for alle.

Utvikling i hele regionen

Siden Lundes stunt har Kirkenes riktignok fått sin egen hurtigladestasjon, men heldigvis ikke bare det: Hurtigladerutbyggingen i Troms og Finnmark som sådan har også endelig begynt å skyte fart.

For å komme seg til en Tesla supercharger måtte Lunde – som for øvrig var den første i hele Finnmark til å skaffe seg Tesla – begi seg ut på en halvannen times biltur. Noe som selvsagt er bare småtteri i Finnmark-sammenheng.

For de to nærmeste superladernaboene til den nye stasjonen i Varangerbotn er fortsatt lovlig langt unna: Den ene ligger 623 kilometer sørover, i Puoltikasvaara i Sverige, mens du må 562 kilometer vestover til Sørkjosen for å finne den nærmeste superladeren i Norge, ifølge The Barents Observer.

Men flere vil det snart bli, for Tesla har lovet å bygge ut superladere i Alta, Karasjok, Kautokeino, Skaida og Evenes på norskesiden, og selskapet varsler også at det snart vil komme superchargere i både finske og svenske nordområder.

Akkurat nå er det imidlertid bare å gratulere Tesla og Finnmark med verdens nordligste superladerstasjon.