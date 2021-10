Elbilpolitisk «toppmøte»: – Jeg gikk fra diesel til å bli elbil-venn

SAMLET OM EL: Fra venstre: Henrik Løseth Jansen fra Vestland fylkeskommune, leder Berit Hornnes i Sogn og Fjordane elbilforening, generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening og toppsjef Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber.

– Før var jeg med i «dieselbilens venner», nå har jeg kjøpt meg elbil.

Det sa Arbeiderpartiets Arve Helle da han besøkte Sogn og Fjordane elbilforenings «toppmøte» om elbilpolitikk i forrige uke.

Til stede på møtet i Førde var både elbilister, kraftbransje og politikere samlet for å diskutere framtiden for elbilistene i Sogn og Fjordane.

Helle fortalte på arrangementet hvor positivt overrasket han er over elbilens lange rekkevidde, korte ladehastighet og kjørekomfort.

– Jeg rakk knapt å fylle kaffekoppen på bensinstasjonen før bilen var fulladet, sa Helle.

ELTUSIAST: – Jeg er positivt overrasket over elbilens lange rekkevidde, korte ladehastighet og kjørekomfort, sier Ap-politiker Arve Helle.

87 prosent valgte ny elbil

Han er tydeligvis ikke alene om elbilentusiasmen. For i september valgte hele 87 prosent av de private nybilkjøperne i Sogn og Fjordane elbil.

Akkurat det er Berit Hornnes, leder av Sogn og Fjordane elbilforening, glad for.

– Vi jobber beinhardt for å gjøre det enkelt å være elbilist, og det er gledelig at mange nå i Sogn og Fjordane ser dette, og kjøper elbil.

STÅR PÅ: Leder av Sogn og Fjordane elbilforening, Berit Hornnes, kan glede seg over et massivt salg av nye elbiler i distriktet.

– Nå er det distriktenes tur

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen ser en tydelig distriktstendens i elbilsalget.

– Vi ser nå at elbilsalget tar av i såkalte distriktsfylker som Sogn og Fjordane og Finnmark. Nå kommer det nye elbiler med tilstrekkelig rekkevidde, flere bruksområder og som kan trekke tilhengere. Det er ingen grunn til at bilister i distriktene ikke skal velge elbil, sa Bu på møtet.

Hun gleder seg over elbilsalget i distriktene og mener det er nødvendig for at man skal nå Stortingets mål om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

– For å nå 2025-målet er vi avhengig av at folk i distriktene også velger elbil, sa Bu.

Henrik Løseth Jansen fra Vestland fylkeskommune sa at fylkeskommunen satser offensivt på utbygging av ladepunkter.

– Elbilistene må ha lademuligheter, og for fylkeskommunene er det viktig å stimulere til utbygging av ladepunkter der det ikke er dekning.

Strømsjefen ga råd

Grunnlegger og CEO av det Førde-baserte strømselskapet Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes, fortalte om ideen bak den vellykkede satsingen.

– Et av våre mål er å gjøre strømkundene mer bevisst og smarte i bruken av strøm. Er vi smartere i måten å bruke strøm på, belaster vi strømnettet på en bedre måte, også, sa han.