Maria drømte om Porsche 911, men: – Valgte denne fordi den var sporty og sexy

TO GODE VENNER: Maria Sagedal og hennes gode makker ved navn Peugeot E-2008. Alle foto: Privat

Men er det derfor hun rett som det er sover i bilen?

Maria Sagedal har alltid vært bilinteressert, og hadde Porsche-plakat på pikerommet da hun var 13, mens venninnene hadde New Kids on the Block-postere.

Maria bor i Kristiansund, men har familie i Kristiansand og Oslo – og kjører mye bil. Hennes Peugeot E 2008 var langt fra drømmebilen, men den har gitt henne mer enn hun drømte om.

UT MOT HAVET: I hvert fall Marias føtter, her camper hun i elbilen sin.

– Jeg valgte denne bilen fordi den var både sporty og sexy. Og det er null problem å dra til for eksempel Oslo. Sist gang hadde jeg kun to ladestopp. Jeg kjører over alt.

– Så rekkeviddeangst fins ikke i ditt liv?

– Overhodet ikke. Denne bilen går bare 300 kilometer før jeg må lade, men det er mer enn nok. Nå har jeg også lært meg å kjøre mer økonomisk.

– Bruker du bilen mye?

– Før kjørte jeg til jobb hver dag, men nå bruker jeg Sundbåten – verdens eldste kollektivtransportselskap, eldre enn trikken i San Francisco. Så nå bruker jeg bilen bare i helgene.

KVELDSSTEMNING MED DYNE OG LYSLENKE: Men kanskje ikke fullt så koselig at det ikke er soveplass til to?

– Hvor drar du da?

– Det blir mye fjellturer. Jeg elsker fjellet – jeg har jo ikke vokst opp med fjell rundt meg, men er blitt helt frelst. Det er bare å lade og dra. Det hender rett som det er at jeg sover i bilen også.

– Artig – men fortrinnsvis ikke mens du kjører?

– Nei. Og da er det jo bare plass til meg. Det er kanskje en svakhet med bilen min at det passer best at jeg er singel. For tre år siden ferierte jeg på veien med mange flotte overnattinger. Jeg liker å ordne og lage det koselig.

TØRK PÅ EN SNOR: Men ingen perler. Bortsett fra naturperler, da.

– Har du gitt bilen noe navn?

– Nei, jeg er ikke der! Den første bilen jeg hadde, den hadde navn. Det var en Opel Corsa, og den het «Bilinda». Jeg ble intervjuet i bladet Autofil med den bilen. Nå er det 20 år siden.

– Så dette er ikke første gang du blir intervjuet om bilen din?

– Jo, det er faktisk det. Nei, følg med litt, ‘a!