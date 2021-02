Jubler for nytt hurtigladenettverk i Namdal og Nordland: – Endelig!

– Helgeland Kraft har ambisjoner om å være en tydelig drivkraft i det grønne skiftet på Helgeland. En infrastruktur for lading av elbil er grunnleggende for å oppnå en elektrifisering av bilparken i regionen. For oss handler dette om å tilrettelegge for å ta i bruk elektriske alternativer, og er helt i tråd med vår satsning på bærekraft og utvikling av fornybare Helgeland, sier daglig leder Torkil Nersund i Helgeland Kraft Vannkraft AS.

De to vinnerne av konkurransen er takker for tilliten fra Enova.

– Regjeringen har lagt frem en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene. For å nå disse målene, er det blant annet viktig med god infrastruktur for lading av elbiler. Gjennom Enova legger vi til rette for at det skal være enkelt å kjøre elbil i hele Norge.

– Enova skal være en avgjørende drivkraft i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Med denne støtten håper vi at satsingen rundt utslippsfri transport skyter enda mer fart, sier markedssjef for transport i Enova, Gunnel Fottland, i en pressemelding.

Det hele bærer litt preg av minimumsløsning. De burde gått ned på en minimumsavstand på åtte mil og ikke 10 mil. Husk at det er mange som kjører med tilhenger eller campingvogn, og med mange bruktbiler som har lav rekkevidde, blir dette ofte for snaut.

– Det er ni mil fra Ørnes til Saltstraumen, og hele Gildeskål kommune er utelatt. Her bør det opp en ekstra lader, mener Breivik, som mener Enova setter for lange avstander mellom ladepunktene.

– Dette er en befrielse, for vi har ventet lenge. Nå har de 18 måneder på seg til å bygge ut, men jeg håper at de mest prekære kan åpne allerede til sommeren, sier Vidar Breivik, som bor i Glåmfjord.

Kystriksveien er et yndet feriemål og hverdagsvei for folk i 26 kommuner. En av Norges vakreste bilturer strekker seg fra Steinkjer i Trøndelag, til Bodø i Nordland. Men her opplever mange elbilister ladeangst. Nå er det endelig endelig en løsning i sikte.

