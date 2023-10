Budsjettdrama kan føre til dårligere ladetilbud: Kampen om Oslos ladeplasser spisses til

RISIKERER DÅRLIGERE LADETILBUD: Bildelingstjenester ligger an til å forsyne seg godt av Oslos gateladetilbud fremover. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det avtroppende byrådets forslag til budsjett for 2024 planlegger for 100 nye ladepunkter i Oslo til neste år. Flesteparten av dem vil gå til bildelingsbedrifter.

Mens antallet elbiler i hovedstaden stadig bykser oppover, vil antallet offentlig tilgjengelige gateladere nærmest stå på stedet hvil, om avtroppende byråd får det som de vil.

Leder av Oslo og Akershus elbilforening, Per Maltun, er ikke fornøyd:

– 100 ladepunkt er ikke i nærheten av nok for å hjelpe på en allerede prekær ladesituasjon for byens gateparkerende elbilister.

Det nye byrådet må bygge mange flere gateladepunkter for å sikre at alle med behov for bil kan lade elbilen der de bor. Vi forventer at et Høyre-ledet byråd innfrir løftene fra valgkampen, og bygger det som trengs av offentlige ladepunkt. Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening

Trenger 500–700 nye ladepunkter årlig

Både Bymiljøetatens og Elbilforeningens egne analyser viser at det må bygges mellom 500 og 700 nye ladepunkter årlig frem til 2030 for å gi et ladetilbud godt nok til at alle som behøver bil i Oslo skal ha mulighet til å lade bilene sine.

Det påtroppende byrådet, som etter alle solemerker vil bestå av Høyre og Venstre, har nå en mulighet til å gjøre de nødvendige endringene i Oslo-budsjettet for å holde egne løfter fra valgkampen.

Men uten en klar vei til flertall for nytt budsjett vil det nye byrådet ha noen utfordrende uker i møte.

DISKUTERTE BEHOVET: Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening og påtroppende byrådsleder Eirik Lae Solberg diskuterte gatelading i Oslo tidligere i år. Foto: Vidar Hovland / elbil.no

Mange ladeplasser reserveres for bildeling

I budsjettforslaget fra det avtroppende byrådet settes det av 400 nye parkeringsplasser til bildelingstjenester, hvorav et ukjent antall vil være ladeplasser.

Delingstallet har frem til nå ligger på omtrent 20 prosent, med en økende andel elbiler i bildelingstjenestene kan man derfor anta at få av de 100 nye ladepunktene vil komme til nytte for det store flertallet av Oslos elbilister.

– Vi frykter at det store antallet nye bildelingsplasser uten tilsvarende satsing på gatelading gir vesentlig redusert antall ladepunkt til elbilister som er avhengig av offentlig kommunal gatelading, sier Per Maltun.

– For Elbilforeningen er det ikke snakk om enten-eller i valget mellom offentlig infrastruktur og bildelingsplasser med lademulighet, men både-òg, understreker han.

Positive signaler for elektrisk næringstransport

Det var flere positive nyheter for næringslivet i budsjettforslaget til det avtroppende byrådet, med en satsing på offentlige og dedikerte hurtigladepunkt for varetransport- og taxi-næringen.

Nå er det opp til Eirik Lae Solberg og et nytt byråd å tilrettelegge for en helelektrisk bilpark i Oslo.

Veien frem til det endelige budsjettet skal vedtas i desember, forventes å bli en drakamp mellom et sannsynlig Høyre og Venstre-byråd, samt partiene de er avhengige av for å sikre flertall for budsjettet.