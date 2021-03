Kistefos museum: Åpner sesongen med 60 elbil-ladere

Kistefos er av Norges største turistattraksjoner og landets mest besøkte museum. Nå tar de grepet som vil gjøre dem mye mer attraktive for norske elbilister.

Når Kistefos-museet åpner for sesongen om et par måneder, blir det med 60 nye 22 kW-ladepunkter fordelt på to parkeringsplasser.

Den spektakulære skulpturparken og det omfangsrike utstillingsområdet på Jevnaker ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen, og er blitt en yndet dagsturdestinasjon for folk i hele østlandsområdet – men også for elbilister på Norgesferie.

I fjor hadde Kistefos nesten 170.000 besøkende, og det i koronaåret hvor det knapt kom utenlandske turister – og de fleste av oss andre begrenset reisevirksomheten.

– De fleste bruker bil til og fra museet, og stadig flere kjører elektrisk. Og vi har merket oss at mange av våre besøkende kjente på rekkeviddeangsten, sier Martin Hegglund, driftsleder ved Kistefos museum.

Tror snart halvparten av gjestene vil være elbilister

Kistefos-museet har to innganger, og laderne bygges på parkeringsplassene som ligger på hver sin side av det store utstillingsområdet:

20 ladere settes opp på Jevnaker-siden av Randselva, mens 40 plasseres på Åsbygda-siden. Sistnevnte utvides også kraftig, og skal få dobbelt så stor kapasitet i løpet av året.

Men det er laderen som utgjør det viktigste fremskrittet. Driftsleder Hegglund forteller de har observert at tilstrømmingen fra elbilister allerede har vært stor, men regner med en ytterligere økning når laderne er på plass i mai.

– Kanskje så mange som 30 prosent kom hit med elbil i fjor – og det er godt mulig vi snart kan bikke 50 prosent.

Laderne som bygges, er AC-ladere som kan lade opptil 22 kW, avhengig av hvor kraftig ombordlader du har i bilen. Med andre ord kraftig nok effekt til at besøkende flest vil ha det de trenger og vel så det foran hjemturen etter endt visitt.

– For de fleste vil dette være ganske perfekt, siden besøkende i gjennomsnitt tilbringer noen timer på museet, sier Hegglund.

– Et smart grep

I et land med nesten 350.000 elbiler er det ikke rart at museet nå etablerer en rekke relativt raske ladere for publikum.

– Dette er et smart grep av Kistefos, og det er nesten rart at de ikke har gjort det før. Våre undersøkelser viser klart at destinasjonsladere som dette er noe våre medlemmer setter veldig stor pris på når de skal på tur, sier Unni Berge, kommunikasjonssjef i Elbilforeningen.

– Ikke minst på et sted som Kistefos, der man gjerne blir noen timer. Da er det klart man gjerne vil lade bilen mens man er der.

Det har også museumsdirektør Birgitte Espeland på Kistefos skjønt. Hun forsto også at den typen ladere som nå kommer på plass er både smartere og billigere enn å sette opp hurtigladere på området.

– Her skal folk lade bilen mens de besøker museumsområdet vårt. For besøkende hos oss ville det blitt problematisk å gå tilbake til parkeringen for å flytte bilen etter hurtiglading, sa hun til lokalavisen Ringerikes Blad, som skrev om saken tidligere denne uken.

Åpner for å utvide til opptil 175 ladepunkter

Utbyggingen av laderne gjøres – passende nok for Kistefos – av den lokale ladeleverandøren Kople, som også eies av det lokale strømselskapet Ringerikskraft.

Det betyr at du kan bruke Elbilforeningens ladebrikke på disse laderne når de forhåpentlig er oppe og står ved sesongåpningen på Kistefos, men husk å registrere ladebrikken din hos Kople først. (Det gjør du her.)

Det er flere grunner til å gjøre det, for Kople ekspanderer kraftig for tiden, og har nå et 70-talls hurtigladere på Østlandet.

– Arbeidet pågår nå for fullt, men målet er at alt skal være klart når vi åpner 23. mai, sier Hegglund.

Driftslederen ser ikke bort fra at Kistefos også vil bygge ut flere ladere om – eller bør vi snarere si når – behovet melder seg.

– Det kan godt hende det blir flere. Vi har fått forsikringer fra Kople om at strømnettet her tåler 175 ladepunkter.

– Stadig flere forventer destinasjonsladere

– Å få på plass slike ladere, er en effektiv måte å skaffe seg flere besøkende på. Og med den takten elbilutviklingen går i nå, vil stadig flere forvente at de finner ladere når de besøker attraksjoner som dette, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Museumsdirektøren på Kistefos sier at satsingen på ladere kommer fra et offensivt styre, hvor den kjente og svært kunstinteresserte investoren Christen Sveaas – som i sin tid tok initiativet til hele museet – er sentral:

– Styret har gitt klar beskjed om at et moderne museum trenger en moderne parkeringsløsning.

Unni Berge i Elbilforeningen mener det føles ekstra riktig at nettopp Kistefos gjør denne satsingen, siden hele utstillingsområdet vektlegger samspillet mellom menneske og natur, for eksempel gjennom vannkraft og stillhet;

– Flere burde gjøre som Kistefos. Det å enklere kunne kjøre utslippsfritt til et så naturskjønt sted som dette, vil nok føles veldig riktig for mange.