Kjører elektrisk lastebil fra Oslo til Tromsø

Posten er ute på historisk langtur med en 19 tonns el-lastebil – og har med seg en ingeniørstudent for å kartlegge data om forbruk og lading fra turen.

For første gang skal en elektrisk lastebil kjøre den 1600 kilometer lange strekningen Oslo–Tromsø, i regi av Posten.

Tidligere i år skrev vi om at Posten hadde begynt å ta elektriske lastebiler i bruk. Lanseringen i februar markerte starten på Postens arbeid med å gå over til fornybar energi på de store kjøretøyene.

Lastebilene det var snakk om da, var den nye elektriske lastebilen fra MAN, som var tre ganger større enn de største elektriske bilene Posten hadde frem til da. De ble satt til kjøre gods og pakker til Post-i-butikk og bedriftsmottak i Oslo sentrum.

Samler inn unike data

Men nå er altså tiden kommet for å finne ut hva elektriske lastebiler kan gjøre for Posten på lengre distanser.

Ingeniørstudenten Ole- André Isaksen har ansvaret for å samle inn unike data om energiforbruk og lading underveis.

Isaksen er fjerde års sivilingeniørstudent innen energi, klima og miljø ved Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet, og har med dette fått et ganske spesielt oppdrag:

Han skal samle inn data når Posten i disse dager gjør historiens første reise med sin elektriske lastebil fra Oslo til Tromsø.

Isaksen og sjåføren kjørte fra Oslo mandag 23. august og skal bruke to uker på turen. Underveis skal UiT-studenten samle informasjon om energiforbruk under ulikt vær, kjøreforhold og topografi, infrastruktur for lading og holdninger til el-lastebil.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var for øvrig på på plass da Postens nye elektriske Scania-lastebil på 19 tonn forlot Oslo for å legge ut på langturen nordover, som du kan se i denne videoen fra Posten.

– Nybrottsarbeid

Isaksen har på studiet spesialisert seg innen fornybar energi fra kilder som sol, vind og vann. Han bruker oppdraget som en studietur, der resultater og erfaringer senere kan brukes i en prosjektoppgave.

– Posten har høye klimaambisjoner og jobber målrettet med de miljøvalgene de foretar seg. Jeg er glad for muligheten til å gjøre noe ingen andre har gjort før, sammen med dem. Vi kommer til å høste mange erfaringer på denne turen og prosjektet blir viktig for både Posten og andre som har ambisjoner innen el-transport, sier Isaksen i en pressemelding fra UiT.

Posten er godt i gang med å bytte ut de store, tunge fossile kjøretøyene sine med fornybare alternativer, og har allerede en lang rekke ulike elektriske kjøretøy i bilparken sin. For drøye tre år siden begynte de eksempelvis med store el-varebiler.

De har også over lengre tid testet ut sine elektriske lastebiler på Østlandet, med gode resultater, ifølge pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen.

Nå ønsker de å høste praktisk erfaring på både langdistanse og hvordan el-lastebilene responderer på ulik topografi. Målet er også at flere av deres sjåfører skal få prøve ut el-lastebilen underveis på turen nordover.

Posten er glade for å ha UiT-studenten om bord på lastebilen.

– Vi er veldig glade for å ha UiT og Ole-André med på dette. Som ingeniørstudent skal han samle inn unike data om hvordan el-lastebilen fungerer på en så lang distanse, sier Pettersen.

Han beskriver turen på 1600 kilometer mellom Oslo og Tromsø i en 19 tonn tung el-lastebil som en manndomsprøve.

– Ingen har kjørt en el-lastebil fra Oslo til Tromsø tidligere. Dette er for oss et eksperiment og et stort erfaringsprosjekt. Dette er nybrottsarbeid, slår Pettersen fast.

Når bilen er framme i Tromsø blir det verdens nordligste el-lastebil, og den skal settes inn i ordinær drift for å gi erfaring om hvordan den responderer på vinterkulde og røffere forhold enn på Østlandet.

Viktig å prøve ut teknologien i praksis

Clara Good er forsker ved Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) på UiT, og en av underviserne på studiet til Isaksen. Hun er glad for at Posten inviterte dem med i prosjektet.

– Det er interessant fordi det ser på bruk av elektriske kjøretøy i en reell situasjon. Mye av jobben vi som forskere gjør, dreier seg om simulering og teoretiske beregninger. Her får vi mulighet å se på hvordan teknologien faktisk fungerer i bruk, sier Good.

Hun og kollegene har forsket mye på kombinasjonen av solenergi og elbillading, og hvordan elbiler kan brukes som en ressurs for å lagre energi.

– En tverrfaglig tilnærming der vi ser på både teknologi og samfunn er også viktig for oss, og her passer dette prosjektet godt inn, sier Good.

Vil få noen svar for framtida

– Når det gjelder persontrafikk har vi allerede kommet godt på vei. Norges elbilpolitikk har gjort oss til en forgjenger internasjonalt, og viser hvor viktig politisk og økonomisk tilrettelegging er for teknologiutvikling. Jeg mener målet om at alle nye biler skal være fossilfrie fra 2025 er realistisk, sier Clara Good.

Tungtransport beskriver hun som mer utfordrende, nettopp fordi kjøretøyene er tyngre og strekningene lengre.

– Men mye av teknologien finnes allerede, og her handler det blant annet om batteriutvikling som vil gi bedre rekkevidde og tilrettelegging av infrastruktur. Dette er jo nettopp det Postens prosjekt handler om, sier Good.

Hun legger til at hydrogen kan spille en rolle for transport over lengre strekninger, og er et tema som er svært aktuelt i nord.

– For å nå målet om fossilfri transport kreves også framtidsrettede politikere som tør å legge til rette for bærekraftige løsninger.

Ingeniørstudent Ole-André Isaksen mener turen han er i gang med, kan være med på å vise om elbil er framtida.

– Jeg er positiv til selskaper som jobber aktivt for å utgjøre en positiv forskjell og for å lykkes i det grønne skiftet. Etter turen og prosjektet vil det være enklere å svare på hva jeg har tro på i fremtida – og hva som må til for at det grønne skiftet kan skje raskt og effektivt, sier UiT-studenten.