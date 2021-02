Nå blir det enklere å få støtte til elektriske lastebiler og busser

Enova vil ha fart på elektrifiseringen av den tunge veitransporten. Derfor senker de nå terskelen for å søke om støtte.

Enova er et statsforetak som skal bidra til at Norges klimasgassutslipp reduseres, og har blant annet støtteordninger for å styrke elbilladetilbudet, for eksempel gjennom tilskudd til hurtigladerutbygging eller støtte til borettslag som vil sette opp ladeinfrastruktur.

Mange næringsdrivende fikk også med seg at de for halvannet år siden lanserte en støtteordning for elektriske varebiler, for å stimulere bedrifter til å foretrekke denne typen biler.

Nå vil Enova gjøre det samme for å få fart på salget av elektriske lastebiler og turbusser.

Mindre byråkrati, raskere svar

Enova har riktignok også de siste årene gitt støtte til elektriske turbusser og lastebiler, men uten at så veldig mange har bitt på agnet, mye fordi tilbudet av elektriske kjøretøy har vært nokså begrenset, spesielt på lastebilfronten.

Men som følge av økt interesse og etterspørsel i markedet, samt at de største produsentene lanserer nye, serieproduserte modeller, også for tunge lastebiler, har Enova nå sett behovet for en enklere ordning som krever mindre administrasjon og hvor man får raskere svar.

Hovedformålet er å gjøre de tunge el-nyttekjøretøyene konkurransedyktige allerede nå mens markedet er i en tidlig fase:

– Vi ser en betydelig økning i aktiviteten innen nullutslippsløsninger for landtransport. Markedet for nullutslippsløsninger er i bevegelse, men samtidig er det behov for støtteordninger som gjør dette til et konkurransedyktig alternativ i en tidlig fase, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova.

Dekker opptil 40 prosent av merkostnadene

Det var i går den forenklede søknadsprosessen ble lansert, og den retter seg altså mot nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn.

Alle bedrifter som har planer om å investere i kjøretøy og som er foretaksregistrert kan søke om støtte, også leasing- og utleieselskaper som vil forsøke seg på elektriske kjøretøy innen disse segmentene.

Og Enova frister altså både med «enkel søknadsprosess» og at du skal få «raskt svar».

De som imidlertid ikke kan søke om tilskudd i dette støtteprogrammet, er aktører i allerede offentlig støttet trafikk, typisk kommunale og fylkeskommunale transporttjenester. Denne gruppen har til gjengjeld Enova sitt eget støtteprogram for.

Hvor mye du eventuelt får i støtte, beregnes for hvert enkelt kjøretøy, men Enova opplyser at de vil kunne dekke en andel av prisdifferansen mellom det elektriske kjøretøyet og et sammenlignbart nytt fossildrevet kjøretøy, vel å merke «oppad begrenset til 40 prosent av merkostnadene».

Om dette vil være nok til å sette fart i omsetningen av tunge elektriske kjøretøy gjenstår selvsagt å se.

Vil etablere «et tidlig marked» for tunge elkjøretøy

Markedet for elektriske busser har de siste årene skutt fart, men også for elektriske lastebiler har marked og etterspørsel beveget seg i riktig retning – og her hjemme er flere selskaper i ferd med å bygge kompetanse og erfaring ved bruk av slike kjøretøy.

Ett eksempel er renovasjonsselskapet Ragn-Sells, som i et par år har vært på en «highway to EL«. Et annet eksempel så vi tidligere denne uka i forbindelse med at Posten begynte å ta i bruk sin første elektriske lastebil.

– Det vil være en fordel for Norge å skaffe seg driftserfaring med tyngre nullutslippskjøretøy. Vår kunnskap og erfaring vil kunne være viktig for de internasjonale produsentene og slik vil vi kunne ta en posisjon som et tidlig marked for denne typen kjøretøy, sier Gunnel Fottland i Enova.

– Vår rolle er å bidra til at etterspørsel etter denne type kjøretøy og erfaring med bruk, oppnås raskere og i større omfang enn det ellers ville gjort.

Enovas nye satsing på tunge elektriske kjøretøy føyer seg inn under det såkalte Nullutslippsfondet, som er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv introduksjon av nullutslippsløsninger.

NB: Enova skal arrangere et eget webinar om den nye ordningen i mars, som du etter hvert kan melde deg på via Enovas nettsider.