John Andreas lyser opp i sin kongeblå MG ZS EV: – Det blir ikke noen ny bil etter dette

RASK HANDEL: – Vi prøvde den første gangen vi var hos bilforhandleren. Jeg likte den, og de kunne levere, sier John Andreas Meland fra Haugesund om sin MG ZS EV. Han fikk den 9. desember i 2020, kun en uke etter prøveturen. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

– Kona fikk velge fargen, sier John Andreas Meland om ekteparets første elbil – som antakelig også blir deres siste bil.

Mellom himmel og hav i Haugesund kjører en kongeblå MG ZS EV rundt. Eierne gikk rett fra diesel til elbil, her var det ingen omvei via en hybrid.

Den har vært flere turer over fjellet til Oslo og nedover i Sverige. Ja, den har til og med vært nede i Danmark. Men der tabbet den på dette tidspunktet temmelig ferske elbilisten seg litt ut – og ladingen var i det blå.

– Bilen var helt ny og det var en god del reklame for den.

– Gjorde du et kupp?

– Nja, det gjorde jeg vel ikke. Men det var et solid selskap som solgte den, og bilen så kjekk ut. Hyundaien vi hadde var en SUV, og vi ville ha en SUV igjen. Aldri mer en bil der vi omtrent setter oss på gulvet.

– Så en høy bil var kriteriet?

– Ja, det var det vi var på jakt etter. En bil som vi satte oss rett inn i, for vi er ikke spesielt gode til å reise oss opp igjen noen av oss når vi sitter lavt. Så det var et krav. Et annet var en overkommelig pris.

– Var du skeptisk til å kjøpe elbil?

– Nei. Vi snakket ikke så mye om at det var en elbil. Men de hadde jo kampanjepris på den – i alle fall på papiret. Det kom vinterdekk i tillegg, men jeg tenkte «la meg prøve elbil». Vi er jo så gamle at vi ikke skulle kjøre noe alvorlig langt uansett.

HEMMELIG LUKE: – Hadde de ikke vist meg hvordan jeg skulle lade bilen hadde jeg aldri klart å finne ut av det selv, sier John Andreas Meland og åpner luka i grillen. Under logoen til MG ZS EV er det bare å plugge inn laderen. Ute i garasjen har de fått montert ladeboks.

– Har den brukbar rekkevidde?

– De opplyste at den lå rundt 300 kilometer når den var fulladet, og det stemmer tålelig bra, men ikke helt. Den har vært flink på vinteren også.

– Hvor mye har du kjørt nå etter drøye to år?

– Rundt 20.000 kilometer. Jeg har garanti på den fram til den er kjørt 100.000 kilometer, men jeg klarer jo ikke 100.000 på den, jeg. Jeg er 78 år … og vi har kjørt den rundt 8.000 kilometer i året. Det betyr at jeg kan kjøre i nesten ti år til, men da har jeg jo ikke det som heter sertifikat!

– Tror du dette blir den siste bilen deres?

– Ja, for all del. Det blir ikke noen ny bil etter dette. Da må det i tilfelle være at noen kjører på bilen eller stjeler den.

– Hva er største forskjellen på MG-en og biler dere har hatt før?

– Jeg har måttet venne meg til den, for det er ikke som å kjøre bensin eller dieselbil. Og på autostradaen bruker den enormt med strøm når den ligger i 110. Der tabbet jeg med skikkelig ut.

– Så dere har vært langt av gårde?

– Ja, vi dro litt spontant til Danmark sommeren 2021. Tok båt fra Stavanger til Hirtshals og kjørte ned til Vinderup. Vi var svært lite kjente med bilen, og klarte ikke å få koblet den på laderen, men vår gode nabo i sør var meget medgjørlig. En ung gutt gikk ifra butikken sin og hjalp oss i timevis. Foreldrene hans hadde helt lik bil som oss.

– Fikk dere ladet den til slutt?

– Ja, han måtte ringe til selskapet som leverte strømmen, for han fikk det ikke til først. Men omsider gikk det, og vi fikk ladet skikkelig. Dagen etterpå fant vi en lik ladestasjon, men jeg måtte ha hjelp der også selv om vi nå var registrert i systemet.

KJØPT NY: – Vi har aldri hatt en splitter ny bil før, eller det vil si vi kjøpte en Saab 96 som en bilforhandler hadde kollidert på vei over fjellet fra Oslo. Den ble kondemnert, men vi fikk den reparert slik at den var så god som ny, forteller John Andreas Meland.

– Det var fantastiske folk over alt i Danmark som hjalp oss. Siste dagen skulle vi til Fredrikshavn for å ta båten over til Göteborg. Vi hadde nok til å kjøre 20 mil og byen var 9,5 mil unna. Vi skulle ha plenty med strøm, men jaggu sa jeg smør … Jeg ga full gass og der forsvant strømmen ut av bilen, så idiotisk som jeg kjørte. Jeg våget ikke å kjøre helt inn i byen for vi var nesten tomme for strøm.

– Men det gikk bra?

– Vi kjørte inn på en ladestasjon der det sto noen andre norske, men den tok ikke MG-en. Vi svingte så inn på et industrifelt. Der var det en dame som luftet hunden, men hun visste ikke om noe sted så hun ringte mannen. Det endte med at vi fikk låne en stikkontakt hjemme hos dem.

– Tør dere reise til utlandet igjen etter dette, da?

– Ja, i dag hadde det ikke vært noe problem å reise til Danmark. Nå finnes det jo så mange ladestasjoner, og gjennom Elbilforeningens app vil jeg kunne se hvor jeg kan lade.