Parkering for elbil

Hyundai produserer 21.000 eksemplarer i Tsjekkia bare i år: Kortreist Kona

EUROPEISK-PRODUSERT: Elektriske Hyundai Kona er blant modellene som lages i Hyundais nokså nye fabrikk i Tsjekkia.

Elbilandelen stiger raskt i Europa. Derfor skal Hyundais fabrikk i Tsjekkia produsere 50.000 eksemplarer i året av den nylanserte Kona-utgaven.

Vurderer du første generasjon Kona, er det faktisk en stor mulighet for at også den kommer fra Europa, og ikke i Hyundais hjemland Sør-Korea.

Helt siden 2020 har produksjonen skjedd hos fabrikken i Tsjekkia, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), noe som skal ha gitt kraftig reduserte leveringstider her hjemme.

SIDEN 2020: Har du denne, er den også høyst sannsynlig produsert i Tsjekkia.

Produsert elbiler i Tsjekkia siden 2020

Nå overtar den nye Kona-utgaven stafettpinnen i den toppmoderne fabrikken i Tsjekkia.

Der skal de bygge mer enn 20.000 eksemplarer av denne modellen i år. Til neste år skal 50.000 Konaer produseres i fabrikken i Tsjekkia.

Likevel utgjør Kona-produksjonen bare 15 prosent av totalproduksjonen på anlegget. De elektriske bilene fra denne fabrikken blir sendt til 42 land.

Hyundai skal etter planen lansere elleve nye elbilmodeller innen 2030.

El-andelen stiger

Hyundai selger kun elektriske modeller i Norge og skal bare selge nullutslippsbiler i Europa i 2035, men HMMC er foreløpig ikke en eksklusiv fabrikk for elbiler.

Battericellene blir produsert av LG Energy Solution Vroclaw i Polen.

Begge batteripakkene (48,4 kW og 65,4 kW) blir så satt sammen og monteres i bilene på en dedikert produksjonslinje hos HMMC-fabrikken.

– For Hyundai er Europa et kjernemarked, og det reflekterer vi i dedikasjonen til kunder på tvers av kontinentet. Derfor produserer vi mer enn 70 prosent av våre modeller – som for øvrig er designet med tanke på europeiske kunder – i Europa, sier toppsjef i Hyundai Motor Europe, Michael Cole i en pressemelding.

Etterspørselen etter el- og elektrifiserte biler vokser raskere enn Hyundai forventet, og de ser at andelen hybrider, ladbare hybrider og elbiler har vokst til 40 prosent, og fremdeles stiger jevnt og trutt.