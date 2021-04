Kutter i støtten for elvarebiler igjen: – Ingen logikk!

I dag ble kjent at ENOVA nok en gang svekker støtteordningen for elektriske varebiler. – Hvor er forutsigbarheten? spør generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

For andre gang på et halvt år kutter ENOVA støtten til elektriske varebiler. Fra en støttesats på 40 prosent av merkostnadene i forhold til en fossildrevet varebil, blir støttesatsen redusert til kun 30 prosent fra 19. mai.

Sist ordningen ble lagt om, var seinest i november i fjor. Også da ble den betydelig svekket, til stor motstand.

Begrunnelsen fra ENOVA denne gang er at «elvarebil-ordningen går så det griner».

– At salget av elvarebiler øker, er bra. Men det er altfor tidlig å slå seg på brystet. Har Enova glemt at om kun fire år må salget av lette elvarebiler øke med 80 prosent om vi skal nå 2025-målet? spør generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Det er bare et halvt år siden forrige kutt. Med slike hyppige endringer blir det vanskelig for virksomheter å planlegge. Det er spesielt viktig nå med Covid-19 som fører med seg stor usikkerhet for virksomheter, sier hun.

Bilbransjen krever svar fra statsråden

Den nye kuttet får også toppene i norsk bilbransje til å riste på hodet. Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund (NBF) krever nå svar direkte fra statsråden.

– Dette er det rett og slett ikke mulig å se noen logikk i. Vi er svært langt unna 2025-målet for de lette varebilene, og med denne endringen vil målet bli enda vanskeligere å nå, sier de to – med klar adresse til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Bilbransjen har forpliktet seg og jobber systematisk for at vi skal nå 2025-målene. Da kan vi ikke sitte stille og se på at et av de viktigste virkemidlene for å elektrifisere varebiltransporten blir skaltet og valtet med av statlige byråkrater.

– Her må statsråden på banen og gi svar på om dette er regjeringens politikk, sier bilbransje-sjefene.

Norsk elbilforening er helt enig i dette.

– Vi støtter helt klart bil-toppenes krav om at Rotevatn må på banen.Ordningen bør styrkes, ikke svekkes. Ellers er det liten tvil om at dette kommer til å få konsekvenser for elvarebilsalget, sier Christina Bu.

Stig Morten Nilsen i NBF påpeker at det å kjøpe varebil er noe de færreste gjør spontant.

– Kundene er bedrifter og virksomheter med lang horisont og da virker det useriøst å gjøre om på ordningene så ofte. Særlig nå, i en krevende økonomisk situasjon, er behovet for langsiktighet og forutsigbarhet åpenbart, sier han.

Bare 13,6% andel i år

Både for personbilene og for de lette varebilene har Stortinget vedtatt det såkalte 2025-målet om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025.

– ENOVA begrunner kuttet med at elvarebilsalget går så det griner. Det er riktig at det har kommet flere nye modeller på markedet i det siste og at utviklingen er positiv. Men veksten har kommet hos de tyngre varebilene, som ikke er omfattet av 2025-målet, og den kommer fra et i utgangspunktet svært lavt nivå, sier Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening.

I 2020 var 14,2 prosent av de lette varebilene elektriske, mens tallet så langt i år er 13,6. For personbiler var elbilandelen 54,3 prosent i 2020.

Svekker klimamålene

– Å svekke støtten for de elektriske varebilene nå, er hinsides all fornuft dersom man skal nærme seg 2025-målet. Ordningen burde i stedet vært styrket, sier Andresen.

Regjeringen fremhever ENOVA som en viktig del av virkemiddelapparatet i Klimameldingen. Da må regjeringen også følge det opp i praksis, mener NBFs og BILs direktører.

– Vi forventer at regjeringen tar grep og sørger for at virkemidlene leverer og viser vei mot målet, sier de.

Slik fungerer ENOVA-støtten

Kjøretøyet må være en hel-elektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4250 kg. Ikke alle bilmodeller kan nødvendigvis få støtte, da støtten er knyttet til eventuell merkostnad sammenlignet med en tilsvarende fossilbil.

Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen. ENOVA støtter altså ikke bruktbiler eller bruktimport.

Satsene beregnes individuelt for hver bilmodell, fordi de baserer seg på hvor mye mer den gitte elvarebilmodellen koster enn en tilsvarende bensin- eller dieseldrevet varebil.

Det er for sent å søke om støtte når bilen først er bestilt. Det er derfor viktig at bilforhandleren søker for dere når bilen bestilles.

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan få støtte.

Støtten skal gå til den virksomheten skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret. Skal du lease bil, kan du derfor ikke få støtte til kjøpet (men leasingselskapet kan selv søke om støtte og du kan få lavere leie).

Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.

For å få utbetalt støtten, må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 9 måneder etter at dere fikk innvilget støtten. Forsikre deg derfor at bilforhandleren kan levere bilen innenfor dette tidsrommet.

Dersom elvarebilen blir avregistrert for eksport innen tre år etter førstegangsregistrering må støttemottakeren betale tilbake hele støttebeløpet.

Les mer om ordningen og se hva du kan få i støtte på forskjellige type biler her.