Den norske ladeboksprodusenten Enua: Leverer ladere til elektrisk snøskutersafari i Troms

UT PÅ TUR: Camp Troll på testtur med deres nye elektriske snøskuter-flåte. Alle foto: Enua.

Ønsker du deg en stille og miljøvennlig tur med snøskuter kan du få det i Troms i vinter.

Selskapet Camp Troll i Lyngen i Troms tilbyr en turpakke med snøskutere gjennom snøfylte nordnorske vinterlandskap.

Nå har de kjøpt inn en elektrisk flåte for å kunne tilby utslippsfri sightseeing, med hjelp fra den Trondheims-baserte ladeboksprodusenten Enua.

Stillegående

Camp Troll har gått til anskaffelse av totalt åtte elektriske snøskutere av typen Lynx Adventure.

Denne modellen har et batteri på 8,9 kWt, rekkevidde på opptil fem mil, motor på 47 hestekrefter og mulighet for regenerering på samme måte som i en elbil.

default

– Vi ser frem til å begynne å kjøre gjester, for dette er en revolusjon. Investeringen har kostet, men vi har troen på dette, og vi liker også å videreføre den plattformen vi har fått med ren el, sier Roger Bræck, en av fire eiere bak Camp Troll.

Kjøreturen er satt opp til å ta 4,5 timer og vil være langt mer fredfull enn andre snøskutersafarier, takket være den stillegående elmotoren.

Og hva koster moroa?

3299 kroner, og det forutsetter at føreren av snøskuterne har gyldig førerkort for bil – og prisen inkluderer varm suppe, varme klær og transport til og fra Tromsø.

Ladeanlegg med «mobile» ladebokser

Lading tar opptil tre timer fra 20-80 prosent med vanlig type 2-kabel, og det er her Enua kommer inn i bildet.

De har levert ladeboksen sin Enua Charge til ladeanlegget hvor snøskuterene skal stå.

LADER OPP: Camp Trolls snøskuterpark klar til lading.

Daglig leder Torben Aune i Enua er fornøyd med samarbeidet:

– I Enua synes vi det er kjempestas at Camp Troll valgte våre ladere. Selv om dette ikke er et stort marked ennå, tror vi det vil vokse. Dette viser også at teknologien vi har utviklet kan brukes til langt mer enn bare elbillading.

Ladeboksen skal være optimal for slike ladeanlegg fordi den har en parkeringssensor som gjør det enkelt å ha oversikt over hvilke ladere som er i bruk.

Den skiller seg også ut ved å ha et veggfeste som gjør at den er avtagbar, slik at private brukere for eksempel kan ha én og samme lader hjemme og på hytta.