Great Wall fra Kina ber om bråk: Lager elektrisk boblekopi

SOM TO DRÅPER VANN: Oras kommende elektriske boblekopi er ventet på det kinesiske markedet på tampen av mars, med mindre Volkswagen skulle klare å forhindre det.

Den kinesiske bilprodusenten Great Wall lanserer etter planen denne vesle doningen i mars. Kanskje ikke så rart at Volkswagen rasler med sablene?

Nye kinesiske bilmerker – i hvert fall nye for oss her hjemme – dukker opp som paddehatter for tiden.

I det siste har flere av dem lansert bilmodeller som er mer eller mindre kopier av andre, velkjente modeller.

Og i mars kan vi kanskje si «hei, det var lenge siden!» til Oras Ballet Cat.

Katta i sekken?

Ballet what?

Jo, «Ballet Cat» er hva den kinesiske bilprodusenten Great Wall Motors har valgt å kalle den elektriske boblekopien sin.

For mens modellen heter «Ballet Cat», er bilmerket Ora, som er et av de fem bilmerkene som Great Wall fra Kina produserer. (De andre er Haval, Wey, GWM Pickup og Tank.)

Tilbake i boblebobla: Det fulle navnet på denne bastarden blir altså «Ora Ballet Cat».

Ora har tidligere markert seg med modellen som bare heter «Cat«, som skal ha opp mot 40 mils rekkevidde og en pris på rundt 300.000 kroner i markedene den er tilgjengelig i.

Ifølge nettsiden vibilagare.se er den kinesiske bobla ment som et mer feminint alternativ til modellen «Punk Cat», som ble presentert som konseptbil i fjor.

FEMININT TILSNITT: Men så er det sikkert også en hunkatt.

… og VW har ringt sin advokat

Ikke overraskende er Volkswagen bare måtelig fornøyd med den kinesiske kopien.

Selskapet har tidligere uttalt at det har satt sine jurister på saken, men det er foreløpig uavklart om denne sagaen ender med boble-strid i retten eller ei.

Så gjenstår det å se om den blir dømt nord og ned som piratkopi, eller om bobla vil rulle fri.

Enn så lenge er i hvert fall planen at katta skal ut av sekken og inn på det kinesiske markedet mot slutten av mars i år.

Boblas historie Volkswagen Type 1, i Norge bedre kjent som Folkevogn Boble, er en kompaktbil produsert av Volkswagen fra 1938 til 2003.

Bilen er per dags dato verdens mest produserte personbil med 21.529.464 produserte eksemplarer.

Bilmodellen fikk raskt kallenavn på en rekke språk. På norsk ble den som regel omtalt som boble på folkemunne, mens den f.eks. ble omtalt som Beetle på engelsk og Käfer på tysk.

VW brukte imidlertid ikke kallenavnene offisielt i sin markedsføring før august 1967. Frem til da var modellens offisielle navn «Type I», mens betegnelsene 1200, 1300 og 1500 ble brukt om de ulike variantene av bobla basert på motorens slagvolum i kubikkcentimeter.

I 1998, mange år etter at modellen hadde gått ut fra modellprogrammet i de fleste land (den var fortsatt i produksjon i Mexico frem til 2003) introduserte VW en ny modell, «New Beetle», bygget på samme plattform som Volkswagen Golf. Denne ble aldri i nærheten like populær som forgjengeren. Kilde: Wikipedia