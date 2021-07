Legenden AC Cobra kommer som elbil

Bare 58 av serie 1 elektrisk Cobra vil bli produsert av AC Cars for å feire produksjonen av den aller første Cobraen for 60 år siden.

Produsenten lover at flere klassiske elbiler skal være på vei – blant annet en noe tyngre Serie 4-utgave som kan fås i 15 forskjellige fargesammensetninger. En utgave har samme ytelse som Serie 1, det vil si 308 hk fra en batteripakke på 55 kWt. Men man kan også velge en utgave med ytelse på hele 670 hk (500 kW) og ikke mindre enn 1.000 Nm når boostfunksjonen setter inn for fullt. Da skal den reise fra stillestående til hundre på 3,8 sekunder.

AC Cars ble opprinnelig grunnlagt i 1901, men ble ikke offisielt innlemmet som bilprodusent i Auto Carriers Ltd. før et tiår senere. Med en over 100 år lang historie – fylt av avviklinger og navneendringer – lever AC Cars videre som en privateid uavhengig bilprodusent.

60 år etter at legendariske AC Cobra herjet rundt med en V8'er under panseret, lanserer produsenten en elektrisk versjon som skal bygges i 58 eksemplarer.

