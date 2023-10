Kostnaden ved bompassering varierer stort innen utleie og bildeling: Leiebil-selskaper henter fossil-gevinst hos elbilkunder

PASS PÅ HVEM DU VELGER: Benytter du deg av bilutleie eller bildeling og skal gjennom bomringer, kan det være penger å spare ved å velge riktig selskap. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Miljørabatten i bomringen er en populær grunn til å velge elbil. Benytter du bildeling eller bilutleietjenester, er det ikke sikkert du får den.

Stortinget har bestemt at elbiler fra 2023 skal betale maksimalt 70 prosent av det fossilbiler betaler i bompenger. Flere steder i Norge betaler elbilister mindre enn dette, og i enkelte soner passerer elbilister fremdeles gratis.

Det er opp til kommune og fylkeskommune å avgjøre bomtakstene, så lokalpolitikk vil ha mye å si for hvor prisgunstig passeringene blir for den enkelte.

Men det er ikke alltid du får disse miljørabattene som elbilist, viser det seg. Én viktig huskeregel er at du må ha en Autopass-avtale for å få miljørabatten, men selv om bilen du kjører har dette på plass, er det ikke sikkert at du får rabatten dersom du kjører en leiebil eller en bildelingsbil.

I denne saken har vi tatt en sjekkrunde med diverse utleieselskaper og bildelingsaktører for å høre om de lar kundene få miljørabatten gjennom lavere pris på tjenesten eller ei.

Hva de ulike aktørene svarer om de til dels ulike praksisene de har lagt seg på, finner du lenger ned i denne artikkelen.

– Syns det er frekt

Nylig skrev Bergensavisen om Ane-Ingeborg Bakken-Simsøs som fikk elbil som leiebil gjennom utleiefirmaet Avis – og fikk en faktura som viste at hun måtte betale langt over elbilsats i leieperioden.

Blant annet betalte hun 55 kroner for en bompassering som skulle kostet 22 kroner.

Dermed følte hun seg lurt av utleieselskapet.

– Jeg ble irritert og syns det er frekt, sier hun om leieavtalen til avisen.

Avis selv svarte at dette var for å administrere kostnaden av tjenesten de tilbyr. Tjenesten er å administrere regningene som kommer inn via Autopass-brikken og bake det inn i fakturaen som sendes til kunden. I tillegg kommer det mva. på toppen, siden tjenesten er momspliktig.

Det viser seg imidlertid at også flere konkurrenter av Avis har lignende oppsett.

Dyr tjeneste

Elbilforeningen ble i sommer tipset av et medlem som var misfornøyd med selskapet Hertz, som tilbyr både utleie og bildeling gjennom Hertz Bilpool.

Begge grener av selskapet har samme tilnærming til bompenger: Autopass-avtale i samtlige biler, men på regningen som mottas for kunden, legges fossilbil-takst inn som standard.

Medlemmet som tipser legger ved kvittering for bompasseringene vedkommende hadde med Hertz, gjennomført i en gitt periode:

DYRE BOMMER: Skjermdumpen viser flere passeringer hvor det ble belastet full pris tilsvarende bensinbil for å kjøre en elbil. I tillegg betaler man merverdiavgift på beløpet.

Hvis vi tar et par stikkprøver fra regningen ser vi at dette har blitt langt dyrere enn miljørabatten skulle tilsi:

Riksvei 13 over Hardangerbrua blir belastet 117 kr + 29.25 i mva. – totalt 146 kr. Ifølge bompengekalkulator.no betaler elbil med gyldig Autopass 40 prosent av full pris her. Det tilsier at prisen for elbil var 46,80 i denne perioden.

Tilsvarende regnestykke kan man gjøre for E6 Jønsberg. Passeringen belastes full pris til 24 kr, og rabatten burde gi 9,40. Så kommer det seks kroner moms på toppen.

Klaget til Forbrukertilsynet

Medlemmet har klaget til Forbrukertilsynet og vært i konflikt med Hertz over lengre tid. Han sier følgende i tipset til elbil.no:

– Mitt viktigste poeng er at denne praksisen ikke er opplyst om i vilkår eller prisliste, så jeg ble sjokkert som mangeårig kunde da jeg først oppdaget dette.

I en arkivert versjon av nettsiden til Hertz fra mai 2022 står det bare at «alle biler belastes per passering«. I versjonen som ligger ute nå står det at «vi belaster ordinær takst per passering«.

Hvilket altså tyder på at det har vært behov for presiseringer. Men ordinær takst betyr altså at de tar bensingbiltakst til tross for at de bare betaler elbilstakst.

Vi kontaktet derfor Hertz for å finne ut hvorfor selskapet har fakturert slik:

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik i Hertz svarer: «Vi belaster ordinær takst + mva., og gir ikke en eventuell rabatt videre til kunden unntatt ved 100 % rabatt/fritak. I og med at vi leverer dette som en tjeneste og gjennom-fakturerer passeringer samlet på leiekontrakten, tilkommer det også mva. på passeringene. Når det gjelder de ulike rabattsatsene for elbil, så vil dette kunne variere fra 0 % helt opp til 100% og forutsetter en gyldig og aktiv AutoPASS-avtale. Vi kan dessverre ikke garantere at alle våre avtaler er både gyldige og aktive til enhver tid, og/eller at bompengeselskapene får kontakt med vår utsteder. I disse tilfellene vil operatøren utstede en faktura til oss på ordinær takst. Det er kun i de tilfellene hvor vi får 100 % rabatt at kunden får hele rabatten, som for eksempel ved fritak for elbil hos enkelte operatører, og ved timeregel eller tilsvarende (gjelder både el- og fossilbiler). Hos bompengeselskapene som praktiserer miljødifferensiert prising (f.eks. Oslo, Bergen, Kristiansand), belastes ordinær takst i henhold til kjøretøykategorien som passerer, hvor elbilen da har en lavere ordinær takst enn fossilbilene. Bompengeselskapene har ulik praksis hvordan takster og rabatter håndteres. I bomanlegg med miljødifferensiert takst, er rabatten den samme. I bomanlegg uten miljødifferensiert takst, er det ulike rabattsatser for fossil og el.» Han tilføyer også: «Vi jobber fortløpende med å se på hvordan vi kan håndtere AutoPASS i fremtiden. Vi tenker da spesielt på ønsket fra kunder om å bruke egen brikke for å få rabatt og slippe mva., men per i dag finnes det ingen fullgode løsninger som ivaretar våre og kundenes felles interesser og behov.»

Dette svarer de andre utleie-aktørene

Men hvordan håndterer andre aktører på markedet bompenge-problematikken?

Vi tok kontakt med flere av dem, og stilte følgende spørsmål:

Hvordan ender regningen opp hos kunden når de passerer en bomstasjon? Faktureres det via deres tjeneste eller videresender dere faktura?

Får de miljørabatten i denne regningen eller blir det trøblete for dere å legge den inn?

Legger dere på moms i forbindelse med fakturering av bompenger?

Svarene vi fikk ser du nedenfor:

Hyre

Hyre er en app-basert utleietjeneste tilgjengelig i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Daglig leder Nils Petter Nordbø svarer:

– Vi praktiserer viderefakturering av bompenger, dvs. at våre brukere betaler rabattert bompassering uten moms når man kjører Hyre-bil. Dette gjelder både elbil og fossilbil, sier han.

– Vi har en integrasjon mot Fremtind Services som muliggjør dette. Det er lov å viderefakturere bompasseringer uten moms så lenge man ikke legger på et påslag på hva man faktisk betaler, forklarer Nordbø.

– Bransjenormen ligger vel på at man fakturerer leietaker bompenger uten rabatt. Da er man lovpålagt å legge på mva.

Fleks

Fleks tilbyr bilabonnement med base i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Ida Hundvebakke, presseansvarlig i Fleks, svarer:

– Vi viderefakturerer bompengene automatisk uten gebyr, og da selvsagt med rabatten. Beløpet blir trukket sammen med kundenes månedlige betaling.

HELT NØDVENDIG: Alle elbiler trenger en Autopassbrikke for å få miljørabatt.

Getaround

Getaround, tidligere kjent som Nabobil, er en app-basert bildelingstjeneste hvor man både kan leie og leie ut egen bil. Lotte Børnick-Sørhaug, markedansvarlig i Getaround Norge, skriver:

– Dette er egentlig ganske rett frem. Regningen på bompasseringer gjort i løpet av et leieforhold ender opp hos eier av bilen (utleier), som via Getaround krever inn pengene igjen fra leietaker. Dette blir belastet leietakers betalingskort i etterkant av leieforholdet (inntil 60 dager).

– Leietaker blir belastet akkurat det samme som eier av bilen ville ha blitt – det kommer altså an på hvilken Autopassavtale utleieren har. Vi legger ikke på mva., vi belaster bare faktisk kostnad, opplyser Børnick-Sørhaug.

Bilkollektivet

Bilkollektivet er en app-basert bildelingstjeneste som holder til i Oslo-området. Daglig leder Morten Munch-Olsen skriver:

– Vi viderefakturerer bompasseringer basert på et api fra Fjellinjen. Dvs at gjeldende priser per passering (inkl. rabatter) viderefaktureres 1:1, men at det nødvendigvis må være basert på vår avtale og Autopass-brikke. Ved ren viderefakturering på denne måten må vi ikke legge på mva.

Avis og Europcar har foreløpig ikke svart

Skal vi tro de andre som driver med bildeling og utleie, så er det altså mulig å få miljørabatten bakt inn på en rimelig måte.

Det fordrer selvfølgelig at Autopass-brikken er gyldig, siden man må bruke Autopass i Norge for å få rabatten.

Elbil.no har også kontaktet Avis og Europcar med spørsmålene ovenfor, men vi har foreløpig ikke fått noe svar.

Tips oss! Her kan du sende elbil.no forslag til nyheter og saker. Send tips