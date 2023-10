Parkering for elbil

Bergen har fått nytt borgerlig byråd: Lover å bygge mer lade-infrastruktur

NYTT BYRÅD, MEN BLIR DET NY POLITIKK: Det er ennå ikke så lett å vite helt hvordan elbilpolitikken vil utvikle seg de neste fire årene i Bergen. Foto: Ann-Kristin Loodtz / Bergen kommune

Det nye byrådet i Bergen gir løfter om ladeinfrastruktur for elbiler, men det gjenstår det å se om de klarer å bevare byens tittel som Europas elbilhovedstad.

Et nytt byråd ledet an av byrådsleder Christine Meyer (H) har inntatt rådhuset i Bergen.

Sammen med samarbeidspartiene Senterpartiet og Fremskrittspartiet har de bak lukkede dører brukt de siste ukene på å forhandle om den politiske retningen for Bergen neste fire år. Mandag la de fram den såkalte Klosterhagenerklæringen.

For elbilister i byen betyr dette løfter om mer ladeinfrastuktur og flere og rimeligere parkeringsplasser, uten at løftene er veldig konkrete.

Spørsmålet om hva det vil koste for elbilister å kjøre gjennom bomringen de neste årene forblir også ubesvart.

«Samlet bompengetrykk» skal ikke øke

Det har nemlig vært mange spørsmål knyttet til hva som skjer med elbilpolitikken i bomringen, og byrådserklæringen gir ingen entydige svar.

I dag har elbilene en miljørabatt i bom på over 50 prosent i Bergen. Den betydelige miljørabatten er en av forklaringene for hvorfor elbilandelen i Bergen er av de høyeste for byer i hele verden.

I byrådserklæringen slås det fast at «det samlede bompengetrykket ikke skal øke». Hva det betyr for den enkelte elbilist og for forholdet mellom elbil- og fossilbil-takst er foreløpig vanskelig å si.

Bompengeselskapet Ferde advarte forrige uke om sviktende inntekter i bomringen og foreslo å øke satsene for alle bilister med om lag 25 prosent.

For elbilister betød dette seks ekstra kroner i rushtid, og for dieselbilister 16 kroner, riktignok regnet uten 20 prosent rabatt med AutoPASS-avtale.

Denne generelle prisøkningen blir nå langt på vei avlyst av det nye byrådet, men det gjenstår å se om det blir endringer internt i takstgruppene.

Enklere å parkere og lade i Bergen?

Byrådserklæringen skriver at det skal sikres god parkeringsdekning i nye bolig- og næringsprosjekter, vurderes flere parkeringsanlegg i og rundt sentrumskjernen og samtidig reduserte parkeringsavgifter. Hver boenhet i boligsoneparkeringen skal også få beholde to parkeringstillatelser.

I dag er det ingen elbilrabatt for ordinær parkering i Bergen, men det er noe rabatt for elbiler i boligsoneparkeringen.

Byrådet gir også løfter om mer utbygging av ladeinfrastuktur for elbiler.

Her kan man kanskje forvente at byrådet følger ladestrategien som enstemmig ble vedtatt av Bergen bystyre i sommer.

Der skriver man at hjemmelading først og fremst ivaretas av den enkelte bileier, og at kommunen skal prioritere utbygging av normallading i områder der gateparkering er eneste parkeringsmulighet for beboere.