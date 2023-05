Parkering for elbil

Elbilforeningen inviterer til ladeprat: Lurer du på noe om lading? Møt oss, da vel!

LADEHJELPEN ER NÆR: Fra 30. mai til 11. juni arrangerer Elbilforeningen 27 nye ladeprater over hele landet. I fjor mai var det blant annet ladeprat på Lade i Trondheim.

Er det lenge siden forrige langtur og hurtiglading? Eller er du fersk elbilist som gjør deg klar for din første elbilsommer? Uansett kan Elbilforeningens ladeprat-arrangementer være noe for deg.

Du har muligens sett oss på en ladestasjon før?

Med lyseblått stand-telt og fjonge flagg har Elbilforeningens lokalforeninger funnet seg godt til rette foran hurtigladere tidligere.

Blant elbiler, ladestolper, kaffe og ladebrikker går praten mellom Elbilforeningens tillitsvalgte og elbilistene – både ferske og erfarne. Her er ingen spørsmål for dumme!

Elbilforeningen har lenge arrangert ladeprater for spørrende elbilister – og nå gjør vi det igjen.

KOBLET PÅ: Bildet er fra en tidligere ladeprat på Ulefoss. I år blir det møter fra Berlevåg i nord til Kristiansand i sør.

Hele Norge lader!

I perioden 30. mai til 11. juni arrangerer Elbilforeningen ladeprater over hele landet.

I løpet av disse ukene besøker vi 27 ladestasjoner fra Berlevåg i nord til Kristiansand i sør.

Her kan du se en fullstendig oversikt over hvilke steder vi besøker, og når de finner sted:

Viktig arrangement

– Ladepratene er et viktige arrangementer for Elbilforeningen og utgjør et godt tilbud, særlig til ferske elbilister, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Hun fortsetter:

– Elbilister elsker elbilen sin, men mange elbilister synes hurtiglading er litt stress. På ladeprat kan de få svar på ting de lurer på og de kan teste hurtiglading der og da.

Man trenger ikke å melde seg på arrangementet i forkant – her er det bare å dukke opp.

TYDELIG OPPFORDRING: – Har du spørsmål om hurtiglading så ta gjerne turen innom ladeprat, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ladeprat gjør deg klar for elbilsommeren

På noen av ladepratene vil også Elbilforeningens medlemsservice være til stede.

Her kan de som ikke er medlem melde seg inn og få den blå ladebrikken rett i hånda. Ladebrikken kan brukes for å få tilgang til hurtigladere i Norge og i Europa.

Om ladepraten nær deg har besøk av medlemsservice eller ikke kan du lese om på informasjonssiden om hver enkelt arrangement.

Det generelle rådet er å melde seg inn i Elbilforeningen før sommerens langturer, og få den blå ladebrikken i posten i god tid før du reiser.

– Fordelen med den blå ladebrikken er at du enkelt kan starte lading hos flere ladeselskaper, med samme brikke. Du registrerer kortet bare ett sted, og betalingen for ladeøktene dine samles her. Ladebrikken gir deg tilgang til 38.000 hurtigladere i hele Europa, avslutter Bu.

