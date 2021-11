Porsche Taycan GTS: Mer hardcore – går over 50 mil

ALCANTARA-BONANZA: Et av kjennetegnene med GTS-modellene har alltid vært interiørmaterialet som Porsche kaller Racetec. Her er det mye av det.

Taycan kommer med den sporty modellvarianten GTS og har i samme slengen økt rekkevidden. Men det er Cross Turismo som får de største endringene.

Porsche har en rekke bokstavkombinasjoner å trekke opp av ermet. GTS er en av dem. Den har alltid befunnet seg mellom 4S og Turbo og har alltid hatt ekstra fokus på sportslig styling, gjerne i form av sorte detaljer og utpreget sportslig prioriterte kjøreegenskaper.

LADY IN RED: Rødt er ofte introfargen for GTS, og det kler den. Sorte detaljer over alt er typiske GTS-attributter.

Kulere detaljer

De største visuelle forskjellene er innredningen, der både midtkonsoll, deler av dashbordet, taket og ikke minst store deler av setene er i alcantara, et sikkert grep som er flittig brukt i GTS-modellene de siste åra. Alt rammet inn i røde sømmer, GTS-logo og røde setebelter. Her er det bare å ta runden med velur-børsten en gang i uka.

Utvendig er det flere mørke detaljer, som for eksempel på frontspoileren, speilene, vinduslister etc.

Nå skal det sies at man kan komme tett opp til GTS via utstyrspakker som allerede finnes, men som vanlig blir det nesten vel så dyrt som å bestille GTS. Dessuten er felgene spesielt designet for GTS. Det er ikke opplyst om dimensjonen i pressemeldingen som nettopp ble sluppet fra Porsche.

Det er stasjonsvogna Cross Turismo som får de største og kanskje heldigste endringene.

Siden GTS skal være utpreget sporty, har man revet av all offroad-stylinga, som røff nedkant av fangere, skjermbuer i plast og hevefunksjonen. Den er også senket for å få samme look som ordinær Taycan.

GTS leverer 400 kW/598 hester og begge modellene klarer 0-100 km/t på 3,7 sekunder. (4S 4,0/4,1 – Turbo 3,2/3,3)

Toppfarta er på 250 km/t. GTS Cross Turismo får dermed samme toppfart som Turbo og Turbo S, mens sedanmodellen går 10 km/t mer enn 4S og 10 km/t saktere enn Turbo og Turbo S.

NAKEN: Man har ribbet Cross Turismo for alle offroad-attributter. Det gjør den langt mer sporty.

Gjerrigere

Uten at Porsche går nærmere inn på det, skal det være gjort software-oppdateringer som gjør at den er gjerrigere på strømmen og går lengre.

GTS har et oppgitt gjennomsnittsforbruk mellom 20.3 og 24,1 kWt/100 km avhengig av utstyr og skal har oppgitt rekkevidde tilsvarende mellom 424 og 504 kilometer.

Dette blir altså den første Porsche-modellen som går over 50 mil, men slapp av, de andre modellene vil få samme oppdatering senere, så samtlige Taycan-modeller vil få noe lengre rekkevidde.

SÆREGEN: GTS får egen felgdesign.

Skarpere

GTS for luftfjæring som standard, inkludert Porsche Acive Suspension Managment (PSAM). Den er spesielt konfigurert for å gi det ekstra lille sporty.

Oppsettet for bakhjulsstyringen er også annerledes satt opp, dersom du krysser av for den. Til og med lydbildet er tweaket for at tidligere GTS-kunder skal føle seg hjemme.

Taycan GTS og Taycan GTS Sport Turismo vil komme til landet allerede til våren. Prisen starter på 1.189.900 og 1.198.800 kroner for Cross Turismo. Porsche lover allerede nå at det vil komme flere modellvarianter.

Tør vi håpe på GTR og GT2 når konkurransen hardner?

ELEKTRISK: GTS blir den første modellene som får det elektrisk avblendbare soltaket som blir mørkt med et tastetrykk via ni lameller som lukkes.