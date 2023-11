Parkering for elbil

Anne er lei digitialt mikk-makk og fant en venn i Buddy: Motvekt i Tesla-land

PASSER NESTEN UNDER ARMEN: Men bilen rommer overraskende mange handleposer, forteller den stolt Buddy-eieren Anne Nylend fra Oslo.

– Når alle naboene kjører Tesla og andre fancy biler, synes jeg det er et statement å kjøre Buddy, sier Anne Nylend.

– Den er registrert for tre, så det er faktisk mulig å ta med to kompiser til fotballtrening. Vi har også tatt julehandelen i Buddyen. Det er utrolig hvor mange plastposer du får plass til, sier Anne Nylend fra Skøyenåsen i Oslo, som kjøpte sin første Buddy i 2009.

– Hva er det beste med kompisen din?

– Den så liten og enkel å vedlikeholde – ikke noe mikk-makk. Fri for teknologi som kludrer det til, den er veldig analog. Varmeapparatet går på lampeolje eller parafin, så det stjeler i hvert fall ikke rekkevidde.

ENKEL OG GREI: Minimalt med teknologi har også sin sjarm, synes Anne.

– Dette er altså ikke din første Buddy?

– Nei. Den første ble brukt som pendlerbil da mannen min fikk seg jobb på den andre siden av byen, og den hadde bare fire mil rekkevidde. Så når jeg hører folk snakke om rekkeviddeangst, begynner jeg nesten å le.

– Det vil jeg tro …

– De aner ikke hva de snakker om! Jeg har hentet mannen min noen ganger med slepetau halvannen kilometer fra huset vårt. Buddy nummer én var oransje og hadde soltak, men ble solgt da hele familien flyttet til Italia i 2017. Å kjøre rundt med det lille soltaket åpent, det var som å ha en kabriolet, men i miniatyr. Det savner vi litt.

– For da ble det altså en rød uten soltak etter hjemkomsten til Norge?

– Ja, men sjarmen er den samme. Det morsomste med å kjøre Buddy er at med en gang du møter barn under barneskolealder, så stopper de, peker og smiler. Den skaper en sånn glede i trafikken! Jeg smiler og vinker tilbake til disse småtassene som tror det kommer en lego-bil forbi.

IKKE LA DEG LURE: Dette er ingen lego-bil. Den har til og med hengerfeste!

– Så du var den kuleste mammaen i barnehagen?

– Ja, men nå begynner det å bli flaut. Min yngste er såpass stor at sjarmen med at mamma kjører lego-bil, ikke er helt til stede. Han skulle sikkert sett at jeg hadde Mercedes, Range Rover eller Porsche. Men jeg synes det er deilig med litt motvekt.

– Motvekt?

– Når alle naboene kjører Tesla og andre fancy biler, synes jeg det er et statement å kjøre Buddy. Elbilene har jo blitt så fancy og dyre og alt er så gjennom-teknologifisert. I Buddyen er det én gul knapp og det er revers. Det er så enkelt.

– Apropos enkelt, parkerer du på tvers?

– Ja, og det er jo unikt for Buddyen – og gøy å gjøre, bare for å vise at man kan! Den er perfekt i trange bygater. Og den eneste CD-spilleren vi har, er i Buddyen. Det er retro, all-in!

Hei! Kjenner du noen som burde være med i denne spalten? En som har en elbil de er glad i, og som vil fortelle litt om dette? Kanskje er det til og med deg? Uansett er det bare å tipse oss:

Tips oss! Her kan du sende elbil.no forslag til nyheter og saker. Send tips