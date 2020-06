Mindre kø ved hurtigladerne, ifølge ny undersøkelse

... men hvordan vil det bli i sommer, når «alle» skal på elbilferie?

Selv om man lett kan få inntrykk av det motsatte, forteller en ny spørreundersøkelse som Norsk elbilforening har foretatt at køene ved norske hurtigladestasjoner faktisk har gått ned siden i fjor.

Ifølge undersøkelsen «Elbilisten 2020» svarte 47 prosent at de opplever kø på hurtigladeplassene av og til eller oftere.

Går vi dypere inn i tallene fra årets undersøkelse, ser vi at bare 10 prosent svarte at de opplevde ladekø «ofte, mens 36 prosent rapporterte om kø «av og til»,. Bare én prosent mente at de «alltid» opplevde ladekø.

37 prosent svarte derimot «sjelden», mens 16 prosent oppga at de aldri opplevde ladekø på hurtigladestasjonene.

Markant nedgang

I tilsvarende undersøkelse i fjor fortalte imidlertid hele 64 prosent at de opplevde kø på hurtigladeplassene av og til eller oftere.

– Vi ser altså en markant nedgang fra i fjor. Isolert sett er dette gledelige tall som viser at vi er på rett vei, men det er likevel grunn til bekymring, særlig med tanke på sommersesongen, som blir spesiell, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun sikter til at vi har rekordmange – snart 300.000 – elbiler i Norge, og til at hurtigladertilbudet ikke er dimensjonert for det som fort kan bli virkeligheten i ukene som står foran oss:

Den samme spørreundersøkelsen forteller nemlig også at nesten halvparten av landets elbileiere planlegger ferie med bilen sin i sommer – og de aller fleste naturlig nok innenfor Norges grenser, nå som koronasituasjonen legger sine begrensninger på utfarten.

– En stresstest for ladenetterket

– Årets ferie blir en stresstest for ladenettverket i Norge, fastslår Bu.

– Det kommer til å bli køer, så jeg vil anbefale elbilister å unngå de travleste utfartsdagene. Selv om antallet hurtigladere har økt, er det store lokale variasjoner. Utenfor hovedveinettet kan det være langt mellom hurtigladerne, og lengst nord i Norge er det altfor få.

Forberedelser er nøkkelen til en stressfri elbilferie, mener Bu. Det er lurt å planlegge ruta godt og sjekke om du kan lade på overnattingsstedet eller andre steder du planlegger å besøke underveis.

– Bruk gjerne ElbilAppen til Norsk elbilforening. Der får du oversikt over alle ladestasjonene i Norge og forslag til ladestopp basert på akkurat den elbilen du kjører. Den vil i mange tilfeller også kunne fortelle hvilke hurtigladere som er ledige for øyeblikket.

Alternativer til hurtiglading?

Bu oppfordrer også til å sjekke om det er lademuligheter på overnattingstedene du velger.

– Og når du hurtiglader, gi deg når bilen har ladet 80 prosent – det reduserer ladekøene og er bra for lommeboka.

«Elbilisten 2020» viser for øvrig at nesten 7 av 10 elbilister opplever at hurtigladestoppene har sine positive sider og at de ser på den som en nødvendig pause hvor de tar seg en benstrekk eller en spisepause.

– Planlegger du riktig, blir nok elbilferien en fin opplevelse, også i 2020, avslutter Bu.

6 tips til en vellykket elbilferie

Tren på forhånd. Er du er helt fersk elbilist, er det lurt å trene litt på å hurtiglade før du reiser på ferie. Planlegg reiseruta. Du sparer tid og unngår stress om du planlegger reiseruta godt. Med ElbilAppen kan du både planlegge ruta og få forslag til ladestopp underveis, basert på hvilken elbil du kjører. Sjekk om det finnes alternative lademuligheter underveis – da unngår du forsinkelser dersom det er ladekø eller et ladepunkt ikke fungerer. Bidra til å redusere hurtigladekøen. Avslutt ladingen når du har nådd 80 prosent. De færreste har behov for å fullade batteriet de siste prosentene. Det tar lang tid, er dyrt – og vil fort skape unødige køer og frustrasjoner. Overnatt et sted hvor du har tilgang til lading. Det kan være langt mellom hurtigladerne utenfor hovedveinettet. Derfor er det lurt å sjekke om du kan lade bilen der du overnatter. Husk også at lading ofte tilbys ved for eksempel kjøpesentre, museer og fornøyelsesparker. Ha med deg egen ladekabel. På hurtigladestasjonene sitter kabelen fast i laderen, som på en bensinpumpe. Det er likevel lurt å ha med seg ladekabel til ladepunkter hvor ladingen går saktere, som ved nattlading. Ta med deg både en såkalt Type 2 kabel, og en kabel med vanlig stikkontakt i bagasjerommet. Gjør ladingen enklere med ladebrikke. Bruker du Elbilforeningens ladebrikke får du tilgang til ladestasjoner i hele Norge, Danmark og Sverige. Slik slipper du flere brikker og ytterligere apper.

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2020»