Parkering for elbil

Første reisebrev fra våre tre elbilferskinger på tur: Morgenbad før morgenmad & humbug i Hamburg

HVOR I ALL VERDEN? Emil Strøm Natvig (t.v.) og Jørgen Lervik Dahlstrøm sjekker like godt verdenskartet på sin «interrail» med elbil nedover i Europa. Foto: Tord Kinge

Gliset som våre tre elbil-ferskinger låner, har nå blitt hunkjønn – og gutta elsker henne allerede. Men om hun lystrer sitt nye navn, kan vel diskuteres …

Elbilforeningen har sendt tre manusstudenter fra høyskolen Kristiania på kjøretur nedover kontinentet i en lånt elbil. De har fått beskjed om å ha setebeltene på – men ellers får de frie tøyler de neste tre ukene.

Følg med her på elbil.no – og i Elbilforeningens kanaler på Facebook og Instagram.

Her kommer den første uhøytidelige stemningsrapporten fra elbilferskingenes ferd:

«Og du skal hete Maud»

Vår reise ut i verden begynte etter at Birger Naomi Haug personlig overrakte nøklene til vår deilige Ioniq 6, som Emil har fått høre fra en sikker kilde er «verdens beste bil».

Vi døpte bilen Maud Rite, og turen var i gang.

Ferden gikk mot harrytassenes mekka: Nordby kjøpesenter, der både vi og Maud måtte fylle på tanken.

Eller, vi MÅTTE ikke lade, men vi klarte ikke å dy oss lenger, vi VILLE lade. Det hadde vi jo aldri gjort før.

Og vi kjøpte ting, dere vet hvordan sånne kjøpesentre funker.

BOY IN RED: Emil Strøm Natvig driver litt med posering på den svenske ladestasjonen mens andre jobber hardt med å lade bilen.

Noe som ikke funket så bra, var vårt møte med Gøteborg. Her lærte vi at Maud er en lurendreier, for hun lurte oss med navigasjonssystemet.

Vi hadde nemlig ikke blitt enige med Maud om å ta ferge, men det hadde hun tydeligvis kjempelyst til.

Etter en liten alvorsprat overtalte vi henne til å kjøre nedom Malmø og så inn mot København.

Denne krangelen endte heldigvis med at vi følte oss nærmere Maud enn noensinne.

Men nå nærmet vi oss av en eller annen merkelig grunn nesten ti timer i reisetid på en tur som egentlig bare tar sju. Pytt-pytt.

Better safe than sorry!

Da var det godt å ankomme herlig vertskap fra perifer, men nyttig familie på den danske nordvestkysten.

Og her, etter en imponerende lang dag, rundet vi av dag én i vårt elbil-eventyr. Vi var godt mot, neste dag kunne vel umulig bli lenger?

Morgenbad før morgenmad

Dag to begynte med at vertskapet vekket oss klokken 07.00 – fordi vertskapet ville bade.

GÅR VANN AV HUSE: Så tidlig om morgenen, og med ekstra lite søvn, kan det se ut til at mye er på skakke her. Men Jørgen Lervik Dahlstrøm og Emil Strøm Natvig fikk fisket badebuksene ut av bilen og vasset utover på sandbunnen.

Vi tenkte at fem timers søvn får duge i dag, og slang på oss badebuksene. Vannet var litt kaldt, men klart og nydelig.

Det var uansett godt å kunne entre Maud i ni-tiden, og sette kurs mot Deutschland.

Vi var klare for Tyskland! Og Tyskland var klare for oss!

Etter mange, mange timer med kjøring, endte vi opp i en perle av en by ved navn Flensburg. Dette er et sted der vi gjerne kunne brukt enda lenger tid. Flotte omgivelser, lavt tempo, fin atmosfære og god mat.

På med kjørehanskene

Vi vinket vemodig farvel til Flensburg, spente på oss kjørehanskene, satte Maud i «sportsmodus», og sa guten tag til Autobahn.

Maud ble ivrig.

Det var flere ganger hun flørtet med hundreogfjørti kilometer i timen. Dermed ble inntoget til Hamburg ble en smal sak.

Vi rakk akkurat frem til campingplassen vi hadde sett oss ut, men de avviste oss, fordi de ikke godtok at vi skulle sove i telt.

På dette tidspunktet hadde vi kjørt i nesten elleve timer, og var egentlig klare for å slå oss ned, men den gang ei.

Vi fant heller en sandete hippie-campingplass en times tid unna, som godtok folk med telt. Strålende!

KLAR FOR NATTEN: Teltet er slått opp og Emil Strøm Natvig er i ferd med å pakke ut soveposen.

Vi satte oss på en strand, og reflektere over hvordan vi, tross to lange dager, følte oss bra.

Utfra himmelen å regne, kunne det virke som om Rammstein var på besøk i Valhall og Tor var ivrig med hammer’n. De glimtet virkelig til.

Inne i teltet måtte vi rose Maud for at hun har tatt oss med alle plassene vi har vært. Hun har så langt vært en staut hingst (ja, eller egentlig en spretten hoppe), med stå-på-vilje og godt humør!

KLISS-KLASS: Maud kan brukes til det meste – også som tørkestativ etter nattens elleville regnvær. Jørgen Lervik Dahlstrøm (t.v.) og Emil Strøm Natvig rydder bort alt fra nattens «hotellrom».

Det hele ble selvfølgelig avbrutt av et helt spinnvilt regnvær. Jammen flaks for oss – som elsker å legge oss i telt fulle av våt sand.

Selv om det kanskje er tidlig i forholdet, så må vi bare si det:

Vi elsker deg, Maud Rite …