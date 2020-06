Nå blir det enklere å lade i Danmark og Sverige

Vær oppmerksom på at lading hos E.ON og andre ladeselskaper via roamingaktører kan gi store prispåslag. Med Elbilforeningens ladebrikke er du sikret lavest mulig pris. Som medlem registrerer du ladebrikken din hos de operatørene du ønsker å bruke. Du får samme pris som om du bruker ladeselskapets egen ladebrikke eller app.

Fra 1. juli 2020 vil E.ON gå over til ren kWh-prising i hele Skandinavia og ha følgende priser i sitt ladenettverk for registrerte kunder med ladebrikke eller app:

– Vi er svært glade for å kunne innlede samarbeid med E.ON Drive slik at våre 75.000 medlemmer nå får enklere tilgang til E.ON sitt ladenettverk i hele Skandinavia, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

E.ON Drive har lenge bygget ladeinfrastruktur i Sverige og Danmark og har nå også nylig etablert seg i Norge. I Danmark har E.ON per dags dato over 70 hurtigladere og lynladere, over 60 i Sverige og foreløpig tre i Norge . I tillegg har de rundt 3000 normalladere i Sverige og Danmark, som er supert å bruke dersom man har litt ekstra tid.

