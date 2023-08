Stikkontaktlading på vei ut, ifølge ny undersøkelse: Nå bruker nesten alle ladeboks

BRUKER LADEBOKS: Ni av ti norske elbilister bruker ladeboks, kommer det frem i årets utgave av spørreundersøkelsen «Elbilisten».

Det er så å si slutt på lading med vanlig stikkontakt. Hele ni av ti av elbilistene som lader bilen sin hjemme, oppgir nå at de benytter ladeboks.

Dette kommer frem i årets utgave av spørreundersøkelsen «Elbilisten», gjennomført av Norsk elbilforening.

Tallene fra Elbilisten 2023 viser en spenstig utvikling siden 2015, da Elbilforeningen startet med å stille spørsmål til norske elbilister om dette.

Den gang var det kun 13 prosent som brukte hjemmeladeboks. Slik er det ikke nå:

Elbilforeningen har i alle disse årene rådet nye elbilister til å investere i en ladeboks framfor å lade elbilen via stikkontakten hjemme.

Å installere en ladeboks framfor å basere seg på en jordet husholdningskontakt, gir både sikrere og raskere hjemmelading.

Ikke innafor med stikkontakt

Fra første juli i fjor kom det et krav om at alle nyinstallasjoner for regelmessig lading av elbil må være en ladeboks med type 2-kontakt.

Tidligere kunne dette være en dedikert 10 A kurs med schuko (vanlig stikkontakt), men nå må det altså være en ladeboks med type 2-kabel.

Denne regelendringen har ikke tilbakevirkende kraft, men fører selvfølgelig til at flere får montert hjemmeladebokser.

De fleste lader mest hjemme

Hurtigladedekningen i Norge er viktig for elbilistene på langtur, men norske elbiler lades i all hovedsak hjemme.

Undersøkelsen «Elbilisten 2023» viser også at 89 prosent lader bilen hjemme minst en dag i uken:

Skaffer du deg elbil, vil en viktig del av tilretteleggingen være å sørge for god hjemmelading, enten det er å installere ladeboks i eget hus, sørge for at borettslaget eller sameiet har installert ladebokser, eller sjekke at du har et tilgjengelig gateladetilbud.

Tross den gode utviklingen er det fremdeles noen som lader med stikkontakt.

På spørsmålet «Hvordan lader du bilen hjemme?», svarte ni prosent at de brukte stikkontakt ved hjemmelading: