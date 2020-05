Nå går det mot lysere tider for elbilpionerene i Finnmark

Finnmark er siste skanse for å samle Norge til ett elbilrike. Dyttet frem av Finnmark elbilforening samarbeider nå de lokale kraftlagene med Enova om hurtigladeplaner som gir håp for elbilrevolusjonen også helt i nord.

Til tross for at den første hurtigladeren der oppe dukket opp så sent som i fjor – og at rekkeviddeangst i Finnmark handler om frykten for langt mer alvorlige konsekvenser enn ydmykelsen ved en kjapp bergingstelefon til Viking – valgte hele 11 prosent av nybilkjøperne i Finnmark 2019 å kjøpe elektriske biler.

Verdens nordligste elbilforening

Elbilutviklingen har gått saktere i Finnmark enn i resten av landet. Og det er heller ikke så rart, med tanke på at det altså fram til januar i fjor ikke fantes en eneste hurtiglader der.

Samtidig som de første hurtigladerne dukket opp, dukket også det som trolig er verdens nordligste elbilforening opp. Lokalforeningen til Norsk elbilforening.

Hovedmålet ved stiftelsesmøtet i Finnmark elbilforening i fjor vinter var klinkende klart: Å endelig få fart på etableringen av et skikkelig hurtigladenettverk for hele Finnmark.

Og det begynte lovende:

– Så fort vi hadde stiftet lokalforeningen, fikk vi nyheten om at Enova utlyste tilskudd til utbygging av hurtigladenettverk her, så vi fikk en pangstart, sier Cato Hansen, en av Finnmarks første elbilentusiaster.

Han ble valgt til leder i Finnmark elbilforening ved etableringen i 2019, og gjenvalgt ved foreningens elektroniske årsmøte 23. april i år.

Ladet med løskrutt

Hansen har kjørt elbil siden 2013, og han vet bedre enn de fleste at det i Finnmark har vært en del av livet som elbilist å finne ut hvem som har mulighet til å låne bort en slant strøm når man er på langtur – gjennom bekjentskaper, kontakter og god etterretning.

Men nå så det ut til at denne forsmedelige situasjonen endelig skulle finne sin løsning:

Den store ladeoperatøren Fortum Charge & Drive hadde søkt på alle de tre tilskuddspakkene Enova lyste ut for regionen, store planer ble lansert og jubelen sto sannsynligvis i taket i de drøyt 400 elbilene som da rullet på veiene i Finnmark.

Men dessverre viste pangstarten for hurtigladenettverket seg å være ladet med løskrutt:Enova og Fortum ble ikke enige om veien videre.

Og nok en gang stoppet utbyggingen av et avgjørende ladenettverk før man var kommet i gang. Det var skuffende, men kom ikke som noen overraskelse på Finnmarks elbilister, som har blitt vant til å kjempe motstrøms.

– Føler seg lurt

Da Transnova (som nå er en del av Enova) la fram sin nasjonale ladestrategi i 2013, var Nord-Troms og Finnmark utelatt fra ladekartet. Siden den gang har Norsk elbilforening jobbet for at alle skal ha mulighet til å velge miljøvennlig og elektrisk når de velger bil, uavhengig hvor man bor.

I 2016 var Enova på banen med sin første anbudsrunde, men ingen søkte i Nord-Troms og Finnmark. Nå hadde altså runden i 2019 fått i det minste én søker, men denne søknaden førte ingen vei.

I et land der det ellers nærmest har blitt normalen å kjøpe elbil, kan det i Finnmark likevel fortsatt betegnes som et element av galskap når det er 518 kilometer mellom hurtigladerne i Kirkenes og Alta (463 kilometer om man kjører via Finland), og 141 kilometer fra Alta til hurtigladeren i Hammerfest.

Therese Boine Berntsen er blant dem som likevel har tro på elbilfremtiden i Finnmark, galskap eller ei. Hun er ganske fersk som elbilist, og kjøpte elbilen sin i 2018. Nå er hun styremedlem i Finnmark elbilforening.

– Det var stor jubel og flere så muligheten til å skaffe seg elbil da det ble klart at Fortum hadde lagt inn anbud. Men ventetiden har blitt veldig lang, og flere har sagt i ettertid at de føler seg lurt. Det har også gjort oss som elbilforening usikre, når vi heller ikke har fått noen gode svar fra Enova, sier Therese Boine Berntsen.

Hun er blant elbilforkjemperne i Finnmark som at har bestemt seg for at nok er nok, og i desember i 2019 blir stortingsrepresentanten Runar Sjåstad (Ap) med på laget. Han ber daværende klimaminister Ola Elvestuen (V) om å forsikre elbilistene i Finnmark om at de kommer til å få det lovede hurtigladenettverket.

Politisk press, møtevirksomhet, aktivisme og ikke minst stadig nye elbilpionerer skaper bevegelse:

Fortum åpnet 2020 med å gjøre en revurdering av egen utbyggingsstrategi, og overførte eierskapet til Enova-søknadene til en gruppe lokale kraftlag.

– Dette har vi ventet på

Og nå begynner ting endelig å bli litt mer håndfaste:

Rett før påske kom nyheten fra Enova om at Alta kraftlag var kommet i mål med forhandlingene om pakke 3, som omfatter Nord-Troms og Vest-Finnmark, med ladere i Alta, Masi, Kautokeino, Burfjord, Storslett, Birtavarre og Øksfjord.

Etter det Elbilforeningen erfarer, er utbygging av pakke 1 og 2 lenger østover i Finnmark like rundt hjørnet, og det forventes at det endelig skal løsne som følge av det politiske presset Enova nå har fått på seg for å lande en utbygging, blant annet fra Norsk elbilforening lokalt og sentralt.

– Dette har vi ventet på veldig lenge. Men det er viktig å påpeke at vi venter fortsatt: Selv nå etter at kraftlagene har tatt over, tør vi ikke stole helt på at laderne kommer, og det er nok flere som avventer sitt nye bilkjøp til de står der ferdig bygd, bemerker Therese Boine Berntsen.

– Kan handle om liv og død

– Dette er likevel en klar seier for Elbilforeningen, sier Cato Hansen, som understreker at det ikke bare handler om å bygge ut en hel del ladere.

Han påpeker at de nye utbyggerne i kraftlagene ikke er store, etablerte ladeoperatører, og han håper de hører på erfarne elbilister og tar lærdom fra utbyggingen i resten av landet.

– Kraftlagene er ikke spesialister på lading, og det er avgjørende at de forstår hvilke behov og krav som stilles for at det skal bli trygt og godt å være elbilist i Finnmark, sier Hansen.

Finnmark elbilforening diskuterte nettopp dette med trygghet på sitt nylige årsmøte. Et av hovedmomentene var at utbyggerne må gjøre alt for å dempe både ladekø og rekkeviddeangst.

En av delegatene på årsmøtet kunne fortelle at han selv hadde opplevd å få motorstopp på Finnmarksvidda i 35 minusgrader. Dette var riktignok med en dieselbil, men det er det generelle ved å sikre seg mot denne typen opplevelser foreningen mener utbyggerne må ta med seg i planleggingen.

– Å gå tom for strøm, å bli stående i ladekø, eller i verste fall havne ved en defekt lader i Finnmark, handler ikke om å komme litt for seint hjem til middagen, det kan handle om liv og død, sier Cato Hansen.

Heller flere hurtigladere enn få lynladere

Finnmark elbilforening mener ladestasjonene bør bygges ut med mål om å begrense både køene og konsekvensene ved en eventuelt defekt lader, for eksempel ved heller å bygge ut flere vanlige hurtigladere (50kw) på hver lokasjon, enn få lynladere (150kw).

I tillegg ber foreningen om at utbyggerne, fylket og kommunene må jobbe sammen for å sikre driften til disse hurtigladerne.

– Hvis man ender opp ved en defekt hurtiglader med fem prosent igjen på batteriet, 40 blå utenfor og en elektriker 24 timer unna, blir det fort litt kritisk, kommenterer Hansen.

Elbilpionerene i Finnmark venter fortsatt på konkrete resultater, mens de lader på normalladere eller lånte stikkontakter på offentlige bygg og hoteller under sine kjøreturer i det langstrakte fylket.

Og mens de har ventet og pushet på Enova, har Tesla på egen hånd kommet på banen og skal bygge ut fem lokasjoner med superladere i Finnmark: I Alta, Olderfjord, Kautokeino, Karasjok og Varangerbotn.

Cato og Therese kjører begge Tesla, og er glade for denne nyheten, selv om de understreker at vi trenger flere aktører for å bidra til mangfold av biler til alle behov og prisklasser.

Men først må det altså bygges.