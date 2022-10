Norges største ladeselskap med forsøksprosjekt: Nå prøver Recharge ut kortbetaling – vi har testet!

KORTBETALING VED HURTIGLADER: Endelig kan vi tæppe kort for å betale når vi lader. Video og alle foto: Jamieson Pothecary /elbil.no

Vi i Elbilforeningen har i en årrekke mast om kortbetaling. Nå er Recharge i gang – men har de gjort det enkelt nok?

Under Arendalsuka i sommer slapp Mer og Recharge nyheten om at begge så smått skal teste ut kortbetaling høsten 2022.

Først ut er Recharge, med kortterminaler planlagt på Esso-stasjonene i Vestby, på Grålum i Sarpsborg og i Kobberviksdalen utenfor Drammen.

Disse tre plassene har tre ulike varianter – på Vestby er det en kiosk med én kortterminal for alle laderne, på Grålum kommer det kortlesere direkte på laderne, mens i Drammen kommer det en annen kioskløsning enn i Vestby.

Vi antar at dette pilotprosjektet skal avdekke hvilken av disse løsningene som er best.

Vi dro til den eneste som foreløpig er oppe og går – nemlig Recharge på Esso-stasjonen utenfor Vestby.

Med små justeringer vil dette være en svært god og enkel løsning som er langt mer universell enn dagens app- og brikkeløsninger.

KORTBETALING: Tilsynelatende en helt vanlig hurtigladestasjon. Men på Recharge ved Esso-stasjonen i Vestby kan du tæppe med kort. Kortterminalen med betjeningsskjermen er den blå såkalte «betalingskiosken» til høyre.

Å komme til kort

Betalingskiosken, som Recharge kaller det, er en stor og nokså synlig søyle med skjerm og solskjerm som står plassert like ved siden av alle laderne.

Den er enkel å komme til, i motsetning til displayene på selve laderne, som er inneklemt mellom sikkerhets-stolper.

ENKEL BETJENING: Skjermen på «betalingskiosken» er stor, lettlest og intuitiv.

Skjermen er massiv, lyssterk, responsiv og med klare instruksjoner for hvordan man skal gå frem.

Og best av alt: Den har altså kortleser og mulighet for tæpping, altså kontaktløs betaling. Dette lover godt!

Men gleden er dessverre kortvarig.

Displayet stiller oss et tilsynelatende enkelt spørsmål: Hvilken lader skal du lade på? Dette var vanskeligere å svare på enn vi trodde. For displayet etterspør et nummer fra 1 til 5.

Problemet er at laderne ikke har noe nummer, annet enn et firesifret tall plassert over hver enkelt ladekabel.

Hva trykker vi på her?

MANGLER VEILEDNING: Betjeningen via skjermen gikk som en lek. Litt utfordrende var det å skjønne hvilken lader vi brukte. Det manglet rett og slett markering på selve laderen.

Etter litt tid og knoting forstår vi at laderens nummer vises av en illustrasjon på skjermen – det står ikke noen nummerering på selve laderne.

Ikke veldig intuitivt. Særlig når de aller fleste er vant med at bensinpumpene har tydelige nummer på seg.

RESERVERT BELØP: Recharge reserverer 500 kroner på kortet, som tilbakebetales minus ladekostnad så snart ladeøkten er avsluttet.

Kortslutning

Når vi har forstått hvordan vi identifiserer laderen, blir vi bedt om å bruke betalingskortet. Vi får beskjed om at 500 kroner blir reservert kortet, men at man ikke må betale for mer enn man har ladet. Herlig!

Dette går smertefritt: Vi tæpper kortet, taster inn pinkoden og «kiosken» sier at den starter lading.

RASKT OG ENKELT: Endelig kan man betale ved å tæppe med kort. Pinkoden måtte registreres ved første økten.

Men dessverre må vi bruke tre forsøk før laderen faktisk gir strøm til bilen. Det virker som om det er visse kommunikasjonsproblemer mellom laderen og bilen.

Hvordan avslutter man?

Et nytt problem oppsto da vi skulle avslutte ladingen.

En kar kommer bort til oss og spør oss om han bare kan dra når han har ladet ferdig.

Vi svarer noe usikkert at vi tror det. For hvordan man avslutter ladingen har ikke vi fått noe informasjon om på skjermen.

Vi går bort til laderen for å stoppe ladingen – slik man jo pleier å skru av ladingen.

For å avslutte ladeøkten må jeg imidlertid bekrefte min identitet. Jeg tar bankkortet jeg betalte med inntil leseren, men laderen sier at brukeren ikke kan identifiseres.

Hva gjør vi nå? Nå er ladekabelen fastlåst i bilen og i bilen er det ingen muligheter for å avslutte ladingen.

Heldigvis visste fotograf James råd:

Han trykket på skjermen på kiosken, og da kom det jommen frem «Avslutt lading».

TÆPP I VEI: Kortet må avleses for å både iverksette og avslutte ladeøkten. Akkurat slik som med ladebrikken. Bare husk at du må avslutte på betalingskiosken, i hvert fall var det slik da vi testet.

Men knappen kom først opp etter man har trykket seg inn fra første steg. Heller ikke veldig intuitivt, og kanskje laderen burde kommunisert at denne øvelsen gjøres på kiosken?

På kiosken blir man bedt om å identifisere seg med det samme bankkortet man betalte med.

Straks det var gjort, ble ladingen avsluttet – hurra!

Fremtiden er kort

Vi vet at dette er et pilotprosjekt, og vi tror og håper at feilene med manglende markering av ladenummer, lite intuitiv avslutning samt kommunikasjonsproblemer mellom lader og bil alle vil bli godt testet før dette rulles ut til flere stasjoner.

Men mye er allerede gjort riktig:

GODKJENT: Se så fornøyd Elbilforeningens fagrådgiver Lars Godbolt blir når han får betalt for ladingen med kort. Han håper mange andre ladeselskaper følger etter.

Skjermen hadde fin høyde, hadde solskjerm for å unngå blending, den var lyssterk, reagerte raskt og hadde store og fine knapper med dertil store illustrasjoner og tekst.

Med små justeringer vil dette være en svært god og enkel løsning som er langt mer universell enn dagens app- og brikkeløsninger.