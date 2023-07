Begynner å nærme seg Teslas ladepriser: Nå skrur flere lade­selskaper ned prisene – i hvert fall litt

NÅ GÅR DET NEDOVER: Med prisene på hurtig- og lynlading. I hvert fall litt, og hos noen av ladeselskapene. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

De ville strømprisene har for lengst roet seg, men først nå har ladeselskapene Eviny, Mer, Recharge og Kople justert ned hurtigladeprisene sine – noe. Se hvor mye her, og i hvilken grad de begynner å nærme seg Teslas priser.

Tidligere denne uka skrudde ladeselskapet Eviny ned med én krone, fra 7.99 per kilowattime til 6,99.

Det vil si i Sør-Norge. I nord, der ladeprisen deres var betydelig rimeligere, har de faktisk skrudd prisen opp med ti øre.

Det betyr at Eviny begynner å nærme seg å kunne konkurrere med Teslas ladepriser, som jevnt over ligger lavere enn de andre selskapene som tilbyr hurtiglading.

En stadig økende andel Tesla-ladestasjoner har som kjent det siste året blitt åpnet for andre elbiler, og selv om Tesla-eierne selv har de gunstigste ladeprisene der, er Teslas superladere fortsatt billigst i hurtiglade-Norge.

Recharge, Mer og Kople følger på

Også ladeselskapet Recharge har i dag skrudd ned ladeprisene sine med femti øre på hurtig- og lynlading i både Norge og Sverige.

Nå koster det i Sør-Norge henholdsvis 6,99 kroner per kilowattime for hurtiglading (altså opp til 50 kW) og 7,49 kroner per kWt for ladere som er raskere enn dette.

I Midt-Norge og i Nord-Norge er prisene femti øre lavere enn dette igjen.

Også ladeselskapet Kople har nettopp skrudd ned sine priser:

I Sør-Norge har de skrudd ned prisen på lynlading fra 7,98 til 7,59.

Hurtigladeprisen er også satt ned, fra 7,45 til 7,21 kroner per kilowattime.

Ladeselskapet Mer har heller ikke sittet stille i båten, og har nå skrudd ned prisen fra 7,99 til 7,19 kroner per kWt.

Etter at denne artikkelen ble publisert tidligere i dag, har også ladeselskapet Ragde Charge i Sør-Norge satt ned prisen fra 7,99 til 7,29 kroner per kilowattime.

Vi følger ladeprisene tett

– Vi følger fortløpende prisutviklingen i lademarkedet og har tidligere vært kritiske til at ladeselskapene ikke har satt ned ladeprisene tilsvarende nedgangen i strømprisene. Nå er vi endelig på rett vei, sier Petter Haugneland, nestleder i Elbilforeningen.

Elbil.no har flere ganger, og sist nå på vårparten, tatt en ringerunde til de ulike ladeselskapene for å bli klok på følgende:

Hvorfor de påfallende ofte ikke skrur ned ladeprisene når strømprisene går ned – all den tid de gjerne skrur prisen opp når strømprisen gjør det samme.

– Vi oppfordrer våre over 120.000 medlemmer til å være prisbevisste og velge ladeselskapene med best tilbud nå, sier Petter Haugneland.

Men denne uka har altså flere av ladeselskapene justert ned prisene sine noe, og det kommer nok godt med for de mange som legger ut på elbilferie i disse dager.