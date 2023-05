Parkering for elbil

Test av Mercedes-EQ EQS 450 SUV: Når størrelsen står i veien

SÅ STOR: Eller eventuelt så dyr. Sjekk videoen over for den raskeste inngangen til vår test av EQS 450 SUV. Å lese saken nedenfor gjør deg heller ikke dummere. Foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Spesielt rommelig som sjuseter er EQS SUV ikke – til tross for sine over 5,1 meter. Men den har fått en ganske smart ladefunksjon.

Det var en gang store helelektriske SUV-er framsto som en fjern framtidsdrøm. For sånt kunne det da ikke være mulig å drifte med et batteri, eller?

Det var fram til Tesla kom med Model X i 2016, og samtidig ga den mulighet til å trekke tilhenger på 2.250 kilo.

Tesla hadde nok en gang satt standarden, og ble ikke utfordret på tilhengervekt før BMW lanserte sin iX-modell i fjor (den fikk godkjent inntil 2.500 kilo).

5,12 METER: EQS SUV er blant de aller største elektriske SUV-ene. En gang i verden var en sånn biltype nærmest utenkelig.

I denne klassen handler mye om plass, og ikke minst plass til folk.

En rekke modeller tilbyr nettopp sju seter, akkurat som Model X gjorde det fra start.

Hovedbidraget fra Mercedes-EQ dreier seg om en av klassens største batteripakker, hele 108,4 kilowattimer (kWt) oppgitt, en grei dose luksus og en noenlunde anstendig aksjonsradius.

Men lar vi oss imponere?

Tidvis overdådig – med unntak

I og med at EQS SUV bygger på sedanen EQS er det ikke noen overraskelse at førermiljøet i høyesre grad er gjenkjennelig – bortsett fra høyde og sitteposisjon.

Setene kan justeres i alle retninger du måtte ha behov for, nakkestøttene har myke puter og det er en generell følelse av maksimalisme.

LYST INTERIØR: Både ratt, seter og tepper bidrar til at det er lyst og behagelig. Berøringsskjermen er stor, men mye mindre enn det drøyeste alternativet.

Stort sett digitalt, men det er selvfølgelig også noen knapper for den som ønsker. Som for eksempel setejustering, varme og ventilasjon i dørsiden.

Skjermen gir også mulighet til justering av korsrygg, sidevanger og knehaser.

Mercedes-EQ EQS SUV – oppsummert: Pluss Superkomfortabel

Antyder ladefart ved ulike temperaturer

Kan trekke tungt Minus Ikke så mye plass som man kunne tro

Kvalitetsfølelsen er ikke helt der

Rammes hardt av avgiftsøkning

Det er standard instrumentpanel rett fram, men fravær av Mercedes-EQs såkalte «hyperscreen» som dekker hele dashbordet.

I stedet er det en mer moderat berøringsskjerm, som fortsatt er mer enn stor nok, i midten.

Forskjellen i pris er anslagsvis 80.000 kroner, en sum penger man med fordel kan bruke på noe annet. Den digitale brukeropplevelsen holder nemlig i massevis, og bilen leverer helt klart her. Mercedes-EQ er blant de bedre på dette i 2023.

TALK TO ME: Talegjenkjenning fungerer stort sett bra enten det gjelder navigasjon eller hva slags musikk du ønsker å spille.

Berøringsskjermen fungerer også bra – enten det er DAB, radio eller lademeny.

Sistnevnte har fått et fint tilskudd som vi skal komme tilbake til.

Kvalitetsopplevelsen er litt variabel, som for eksempel ved trykknappen som skal åpne oppbevaringsrommet i den delte midtkonsollen. Litt mer «plastic» enn før i tiden, og der ett av lokkene åpner seg litt litt vilkårlig – som vist i videoen.

USB-ELDORADO: Vi har aldri sett så mange lademuligheter for dingser i en bil.

EQS SUV setter en foreløpig rekord i våre tester i kategorien «antall USB-C-uttak». Telleverket stopper ikke før vi har kommet til ti – fra foran til bak. Fire av dem er i den bakerste avdelingen.

Enkel analyse sier dermed at hver passasjer har 1,4 uttak til egen disposisjon.

Vi måler energiforbruk

I løpet av en lang testdag tilbakelegger vi både den faste landeveisrunden på 150 kilometer samt referansetest for strømforbruk på motorvei.

Vårværet var ikke det aller beste, med en håndfull plussgrader og våt veibane gjennom det meste av dagen.

Under disse forholdene rapporterte bilen et gjennomsnittsforbruk på 2,56 kWt/mil på den faste runden – fra en håndfull til 300 meter over havet.

På motorveien, noe senere på dagen, med GPS-sjekket hastighet (100 km/t), endte forbruket på 2,49 kWt/mil. Det var litt overraskende, i og med at gjennomsnittsfarten lå drøyt 30 km/t høyere.

Ved penere vær opplevde vi også, tidligere i perioden, å kjøre strekningen Lørenskog – Drammen med gjennomsnittsforbruk på rundt 2 kWt/mil. I dette tilfellet ble de drøyt 60 kilometerne tilbakelagt på tørr vei og med 10-15 grader i lufta.

Så hvordan står dette seg, uten å begrave seg helt i rekkeviddefokuset?

Vel, EQS SUV ville holdt godt over 400 kilometer, trolig 420-430, ved ellers like landeveisforhold denne sure vårdagen. Når det WLTP-oppgitte er 573, snakker vi et avvik på rundt 25 prosent.

Dette var uten forvarming av kupeen (ved hjelp av strøm fra ladeboks) ved oppstart på morgenen, så tallet kan altså gjøres bedre. Vi snakker tross alt stort kupévolum her.

HØYESTE PUNKT: På 300 meter mellom Sigdal og Krødsherad, den vinterligste delen av landeveisrunden denne gang.

Ingenting å steile for, med andre ord. Man fyller fortsatt ikke rekkevidde på batteriet, men energi.

Og bilen har altså en viktig og godt fungerende egenskap før hurtig- eller lynlading.

Det er behagelig tyst i kupeen, selv når regnværet gjør sitt for å øke rullemotstand og dermed hjulstøy. Som man kan forvente i en Mercedes-EQ, med andre ord.

Stor, men …

Med sine 5,12 meter og 1,71 i høyden er EQS SUV en bil med betydelig tilstedeværelse. Men når vi undersøker plass og praktikk grundig, blir det tydelig at plassen må prioriteres.

På fører- og passasjerplass foran har man alle tilpasningsmuligheter, uten at det går særlig på bekostning av passasjerene på mellomste rad.

BARNESETEBONANZA: Null stress å få inn våre to faste test-seter i EQS SUV. God plass i lengderetningen, og dessuten svært enkel innlasting gjennom høy døråpning.

Her er det også lekende lett å få inn både forover- og bakovervendt barnesete, i ISOfix-festene, for dem som måtte ha interesse av dét. Ikke minst fordi bilen er høy og døråpningen stor.

At bilen er bred gir seg også utslag i at en passasjer normalt vil kunne sitte greit mellom to barneseter.

Det er når bilen skal brukes av sju voksenpersoner det blir tydelig at den ikke er ment for den jobben. Når undertegnede tar plass bakerst, og får kollega Rune på mellomste rad, sitter ingen av oss godt.

BEINA HØYT: Tredje rad er, også her, best for barn. Undertegnede er fortatt ikke mer enn 175 centimeter høy.

Når det er sagt; de færreste sjusetere fikser noe annet enn barn på bakerste rad. I løpet av denne testen ble nettopp dette setet den foretrukne plassen for 5-åringen, på turene hun var med på.

Under koffert-testen stapper vi først inn samtlige, som har et totalt litervolum på 500. Men det innebærer at 85 + 85 liter havner oppå hattehylla, som naturligvis ikke er helt innafor.

Under får vi inn de to på 130 liter pluss de to minste på 35 liter hver, altså 330 liter.

KOFFERT INN: Totalt 330 liter går inn under hattehylla. De 170 literne oppå skal naturligvis ikke være der under kjøring.

De offisielle tallene sier at bagasjevolumet, med bakerste seterad nedfelt, er 645 liter. Med sju personer i bilen gjenstår det 195 liter.

Ellers er det verdt å merke seg at nyttelasten, i tillegg til sjåfør på 75 kilo, er 495 kilo. Dersom sju personer veier 81,4 kilo i gjennomsnitt, er altså nyttelasten brukt opp.

Bilen er typegodkjent for 100 kilo taklast, og kan dessuten trekke en opptil 1.800 kilo tung tilhenger på det elektrisk utfellbare festet.

Det er et godt stykke bak konkurrenter nevnt innledningsvis, som BMW iX og Tesla Model X, men bedre enn kinesiske alternativer som Nio ES8, BYD Tang og Honqgi e-HS9 (alle 1.500).

Den merkbare tyngden

Svingradiusen på 11,9 meter er høyst respektabel for en bil på denne størrelsen. Forklaringen ligger naturligvis i firehjulsstyringen (tilleggsutstyr), som er både fascinerende og praktisk.

Dermed er EQS SUV forbausende letthåndtert på små arealer, og enkel å parkere – ikke minst på grunn av 360-graders parkeringskamera (tilleggsutstyr).

ÖPPNA LANDSKAP: EQS SUV egner seg klart bedre for lange turer på landeveien enn snirkling i bytrafikk.

Dette er likevel ikke bilen du vil inn i trange parkeringshus med, dersom du ikke føler deg trygg på bilens ytre dimensjoner.

EQS SUV handler først og fremst om komfortabel transport på de lengre turene, langs åpen landevei eller på motorveietapper.

Når det ikke blir for svingete merkes heller ikke bilens 2,8 tonn egenvekt altfor mye, men luftfjæringen svelger generelt unna det meste.

Det er komfort for alle penga, bokstavelig talt, og du føler deg godt ivaretatt på førerplassen når de ulike massasjeprogrammene (ekstrautstyr) aktiveres.

Med andre ord; du kjøper ikke denne bilen for å få de engasjerende kjøreopplevelsene. Den føles tung og satt, på en helt annen måte enn for eksempel Tesla Model X på tilsvarende fjæringsoppsett.

Men kjørekomforten er samtidig i toppklasse.

Godt satt opp for lynlading

Mercedes-EQ baserer seg enn så lenge på 400V-arkitektur for sine batteripakker. Det betyr en teoretisk maks for ladefart på +/- 200 kilowatt (kW).

Teoretisk skulle det det da være mulig å klare seg med en drøy halvtime koblet til en lynlader, men i praksis går det naturligvis mer. Når alt ligger til rette bør 36-37 minutter være mulig.

I løpet av denne testen klaffet det ikke med lynladere som kunne levere på 200 kW, uten at vi har noen grunn til å tvile på at EQS SUV klarer det den lover.

Ikke minst fordi vi i løpet av testen rakk å konstatere at den navigasjonsbaserte forvarmingsfunksjonen fungerte meget bra.

ESSENSIELT TALL: I midten kan sjekke antatt lynladehastighet. Et greit alternativ til visning av batteritemperatur, men vi tar gjerne begge deler.

I flere år nå har vi dessuten etterspurt visning av batteritemperatur i elbiler, for å kunne forutse antatt ladefart i kjølig vær.

Mercedes-EQ møter oss et stykke på veien, ved at EQ-menyen på berøringsskjermen viser hvor høy ladefart bilen estimerer ved ulike temperaturer.

I løpet av 35 minutter gikk eksempelvis antatt ladefart fra 99 kW til 198 under en kjøretur på vei til en lynlader, en våt og trist april-dag med sju grader i lufta. Problemet var bare at laderen ikke leverte ladefart i nærheten av det ønskede, som videoen over viser.

Noen dager senere gikk turen til en annen lynlader, også her med navigering til en utvalgt lynlader. Underveis fra Drammen til Lørenskog (8-9 grader i lufta) aktiverte imidlertid ikke bilen forvarming før passering Høvik (etter 38 av 63 kilometer).

I løpet av de 25 kilometerne gikk antatt ladefart opp fra 115 kW til 172.

Ladekurven ved lading på 150 kW-laderen hos Circle K ble slik, og det er liten grunn til å tvile på at den ville gått høyere med mer tilgjengelig effekt:

Konklusjon: Hvem skal ha den?

Dette er ikke akkurat en budsjettbil for den jevne norske småbarnsfamilie. Men for mange framstår den nok likevel som en drømmebil, som vi fikk hint om i løpet av testperioden.

EQS SUV 450 4MATIC koster fra snaut 1,3 millioner kroner, og er med det den billigste inngangsbilletten til denne modellen. Testbilen vår hadde, vanen tro, fått de mer eller mindre nødvendige tilleggene.

IKKE STJERNA: EQS SUV lader ikke raskest på markedet, men 200 kW er likevel en absolutt godkjent maksfart.

La oss for en gangs skyld ta en gjennomgang av alt utstyret. På testbilen er dette standard:

DIGITAL LIGHT m/adaptiv assistent, speilpakke, elektrisk bakluke, elektriske seter m/minne, elektrisk justerbare bakseter, MBUX Interiørassistent, panoramasoltak, parkeringspakke, 360-graders kamera, Burmester surround sound system, head-up display, aktiv ambient lighting, kjøreassistentpakke Plus, MBUX Augmented reality, frontdekor m/Mercedes-Benz-mønster, keyless go og AIRMATIC luftfjæring.

Andpusten? Vel, her er tilvalgene som drar opp prisen med en kvart million:

AMG eksteriør, premiumpakke, massasjeseter foran, akustisk komfortpakke, baksetekomfortpakke, ENERGIZING PLUS-pakke, THERMOTRONIC foran og bak, setevarme Plus foran, GUARD 360 alarmsystem, 10-graders bakakselstyring, tilhengerfeste med assistent og 7-seters konfigurasjon.

NESTEN FLATT: Når begge seterader legges ned, rommer bilen en hel del. Om du har samvittighet til det, går det for eksempel også inn en sykkel.

Henger du fortsatt med? Taksameteret stopper altså først på 1.541.700 kroner, og da er det ikke så mye mer å be om.

Men det betyr også at det må betales moms for drøyt én million kroner, og EQS SUV rammes naturligvis hardt av den nye vektavgiften.

Dersom du har råd til den, er kidsa garantert en komfortabel tur til håndball- eller fotballkampen, og samtlige også får ladet dingsene sine underveis.

Sånt kan være «livsviktig» i 2023.