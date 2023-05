Hurtig- og lynladere som ikke leverer lovet ladehastighet: Nei, halvparten er ikke i nærheten av bra nok

HJERTESUKK: Testansvarlig Ståle Frydenlund i Elbilforeningen er lei av å ofte ikke få i nærheten av ladehastigheten som loves når han lynlader, og den opplevelsen er han neppe alene om. Se hjertesukket hans i filmen over. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Hurtig- og lynladere som deler effekt er vel og bra, men IKKE når bare én bil er tilkoblet.

Norsk elbilforening får stadig henvendelser fra medlemmer som lurer på hva det er som begrenser effekten ved hurtig- eller lynlading.

Den viktigste grunnen er fortsatt batteritemperatur. I kaldt vær, når batteripakken ikke er forvarmet, må man regne med at ladefarten går langt under teoretisk maks.

I sommerhalvåret, når batteriene holder grei temperatur, bør ladefarten jevnt over være god. Den beste ladefarten vil du typisk oppnå når batteripakken holder mellom 20 og 30 grader.

Men det kan også være at infrastrukturen i seg selv spiller deg et puss.

Lynladere som ikke leverer lynlading

Gjennom våre mange tester av elbiler tilbringer vi et høyt antall timer på landets hurtig- og lynladestasjoner i løpet av et år.

Hovedinntrykket av landets drøyt 6.300 hurtig- og lynladere er at de i økende grad leverer varene. Når de ikke virker, handler det ofte om sviktende kommunikasjon – at stasjonen rett og slett ikke er på nett.

Men det hender også at det virker, bare ikke på forventet måte.

Som da vi var underveis på test med Mercedes-EQ EQS SUV 450.

Forvarming av batteripakken var gjennomført, bilen varslet at den kunne ta imot 198 kW og alt vi trengte var en effekt i nærheten av det for å kunne sjekke at bilen leverte det det lovet.

Det fant vi aldri ut, for i stedet var det laderen som ikke leverte som lovet.

Kople-lynladeren fristet med 180 kW til én bil – eller 90 kW til hver dersom to biler er tilkoblet.

Alt vi fikk var en ladeeffekt som lå – flatt som en pannekake – på 89 kW.

Dermed gikk den ladetesten i vasken.

Det i seg selv er ikke så viktig; for oss i Elbilforeningen er det viktigste at ladetjenestene fungerer for våre mange medlemmer og elbilister generelt.

Det er viktig å understreke at vi har hatt liknende opplevelser hos en rekke norske ladeoperatører, og at det altså ikke spesifikt er Kople som er adressat for dette hjertesukket.

Se for øvrig hva Kople svarer om dette lenger ned i denne artikkelen.

Man skal få det man loves

Det er likevel en fordel, altså når ladeeffekten skuffer, at man i utgangspunktet betaler for energien i kilowattimer (kWt) – ikke tiden man tilbringer ved hurtig- eller lynladeren.

Men husk at enkelte operatører opererer med minuttpris dersom man passerer 45 minutter eller 80 prosent på batteriet. Sjekk hva som gjelder i oversikten over.

De færreste liker å tilbringe mer tid på hurtigladestasjonen enn de må. Og når moderne elbiler faktisk kan lade raskt, også vinterstid, er det avgjørende at infrastrukturen gjør det den sier den skal gjøre.

Og selv om vi støtte på problemet hos Kople sist: Henstillingen om å få orden på dette går naturligvis til alle landets hurtigladeoperatører.

Dette svarer Kople Tine Holm-Hansen, kommunikasjonsansvarlig i Kople, har følgende kommentar: Vi helt enige i at deling av effekt kun skal skje når to biler lader samtidig. Dette er vårt prinsipp, og også derfor vi merker våre ladere med ikonene slik de står. På akkurat denne ladertypen som Ståle Frydenlund har testet på, har vi hatt utfordringer med programvaren, som har gjort at vi måtte velge mellom å ha kun ett ladeuttak tilgjengelig, eller å ha begge tilgjengelig på halv effekt. Vi har vurdert hvert sted for seg, og i Drammen hvor Elbilforeningen testet, vurderte vi det slik at et større antall ladeuttak var viktigst, fremfor rask effekt. I perioden hvor det ikke har vært i orden, har vi gjort et iherdig forsøk på å kommunisere dette på best mulig måte med å justere både effekten og ladeprisen i vår app/drop-in og til alle våre roaming-partnere. I tillegg har vi merket flere av laderne med midlertidig merking, slik at vi skulle treffe også de som benytter ladebrikke. Hensikten har vært nettopp å ikke skape forventninger om høyere effekt, og heller ikke ta betalt for lynlading når det i praksis midlertidig er en hurtiglader. Beklageligvis var denne laderen i Drammen ikke midlertidig merket, da vi forventet en løsning på utfordringen i omtrent samme tidsrom som lanseringen av dette ladestedet. Det var leit at dere fikk akkurat den opplevelsen som vi har jobbet for å unngå med denne programvareutfordringen. Jeg får ikke gjort annet enn å beklage det, vi synes heller ikke dette er bra. Vi har jobbet tett med vår laderleverandør over tid om å løse dette, og utfordringen er nå heldigvis løst på alle disse ladertypene, slik at denne utfordringen nå ikke skal være noe problem fremover.