Nordens største lynladerpark for eltaxier åpnet på Flesland – men Oslo-drosjene satser kabelfritt

I Bergen er nå til sammen åtte lynladere på plass for byens drosjer – mens det i Oslo jobbes med trådløse hurtigladestasjoner for taxinæringen.

Onsdag åpnet Nordens største – og Europas nest største – ladepark for elektriske drosjer ved Bergen lufthavn Flesland.

Seks lynladere på 150 kW står klare til å lade eldrosjer på hurtigst mulige måte. Tilsvarende er det bygget to lynladere for eltaxier ved Bygarasjen i Bergen sentrum.

Kutter årlig 10 tonn CO2 per taxi

Bakgrunnen for satsingen på hurtiglading for eldrosjer er kravet fra fylkeskommunen om nullutslipp fra drosjenæringen. Kravet er hjemlet i «klimaplan for Hordaland 2014 til 2030».

Hver drosje som blir utslippsfri, vil spare miljøet for opp mot 10 tonn CO2 årlig. Med alle drosjer i Hordaland, vil utslippene gå ned med over 9500 tonn årlig. Det utgjør tre prosent av de samlede utslippene fra personbiler i Hordaland.

– Jeg er stolt av å kunne åpne den største ladeparken for eldrosjer i Norge og Norden. Dette er riktig vei å gå for å nå våre mål om nullutslipp i klimaplanen, og vi skal fortsette dette arbeidet i Vestland fylke, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune i en pressemelding fra BKK, som drifter de nye lynladerne.

Vestland fylkeskommune har vært prosjektleder for byggingen, Avinor leier ut grunnen til ladeparken, og BKK har stått for infrastrukturen og skal drive hurtigladerne.

For mye styr for sjåførene med kabler?

I fjor ble det kjent at det også i Oslo jobbes med egne ladeløsninger for eldrosjene. Her er BKK-konkurrenten Fortum Charge & Drive på ballen, men i hovedstaden jobbes det derimot med trådløse hurtigladestasjoner for eltaxiene.

Ladingen skal foregå via bakken i form av ladeplater med induksjonsteknologi og en ladeeffekt på opp til 75 kWt, og så langt er det snakk om tre ladestasjoner: Ved drosjeholdeplassene på Oslo S, Skøyen og i Nydalen.

Teknologien har sine fordeler: Ladeprosessen starter automatisk, sjåføren behøver ikke gå ut av bilen og taxien skal kunne stå og lade i påvente av nye passasjerer.

– Prosessen med å kjøre til et ladested, koble ut og inn ladekabelen og vente på ladingen er et hinder for å få taxisjåfører over på elektrisk transport. Det tar rett og slett for mye tid for dem, men nå skal taxisjåførene i stedet for å stå på tomgang og slippe ut eksos kunne hurtiglade taxien trådløst mens de venter på nye kunder, erklærte Fortum i en pressemelding da de lanserte planene sine i fjor.

Fortums trådløse taxiladingsprosjekt i Oslo er det første av sitt slag i verden, og teknologien vil kunne være nøkkelen til å elektrifisere taxibransjen både i Norge og i andre land, mener Fortum.

Sture Portvik, ansvarlig for elbilsatsningen i Oslo kommune, er enig:

– Vi er svært optimistiske nå. Dette vil ikke bare revolusjonere bruken av elektriske drosjer, men også omdefinere måten vi tenker all elektrisk mobilitet, sier Portvik til elbil.no – og lover at «spennende nyheter følger snart».

Nullutslippskrav for Oslo-drosjer utsatt til 2024

Oslos taxier skulle etter planen være utslippsfrie allerede innen 2023, men på grunn av endringer i løyvedistriktet vil kravet om kun nullutslippsdrosjer nå gjelde fra 2024, opplyser Portvik.

Selv med denne utsettelsen har drosjenæringen knapp tid på seg for å gjennomføre en stor omstilling der mye gjenstår. Portvik forteller at Oslo kommune derfor har ladeplaner for byens taxier i tillegg det trådløse ladeprosjektet:

– I samarbeid med næringen har kommunen planer om å etablering av en rekke vanlige hurtig- og lynladere for drosjer på flere attraktive lokasjoner i Oslo, blant annet i nye Olav Vs gate, sier Portvik.

– Samtidig ønsker vi i samarbeid med Oslodrosjenes Innkjøpslag å sørge for at drosjene kan lade i egne servicesentre, som Trondheimsveien 100. Dette er viktig for alle skal med, også de som allerede har vært så fornuftige å investere i en elektrisk drosje, legger han til.

Oslo fikk for øvrig allerede i 2016 sin første hurtigladestasjon for eltaxier, driftet av nettopp Fortum Charge & Drive. Men fremover blir det altså i første rekke kabelfritt selskapet satser på for drosjene.

Hva som vil være best for taxinæringen, kablet lynlading eller trådløs hurtiglading, gjenstår å se. Inntil videre er det nok bare å takke pent ja til begge deler og følge spent med.