Nesten dobbelt så høy score som neste på lista: Norge kåret til Europas mest elbil-klare land

NORGE PÅ TOPP: Norge er ikke overraskende blitt kåret som Europas ledende elbilland i en ny rangering. Vel å merke knyttet til ekte elbiler, ikke elektriske leke-Teslaer, som her.

Hvilke land i Europa ligger best an til å bli helelektriske på bilfronten? Det har en ny rapport tatt mål av seg å beregne.

For å ta det viktigste først: Sverige landet på 3,3 av 10 mulige poeng.

Norge fikk 8,14.

Og nå som det er på det rene at vi har slått svenskene igjen, kan vi se nærmere på hva det nå er noen har ment å ha funnet ut av denne gangen.

Har rangert hele Europa

Ved å sammenligne ulike faktorer i alle de europeiske landene, mener Zutobi at de har kunnet fastslå hvilke land som ligger lengst fremme i elbilløypa – og som er best forberedt på en helelektrisk bilfremtid.

I sin The Electric Vehicle Ready Index har de rangert de ulike landene ut fra en rekke faktorer som til sammen skal kunne gi maksimalt ti poeng på deres såkalte EV-ready-score.

Og her fikk Norge altså 8,14 poeng. Neste land på lista, Storbritannia, fikk 4,73 poeng, mens Nederland havnet på tredjeplass med 4,68 poeng.

Samtidig endte det søte broderfolket vårt i øst på syvende plass, med 3,3 poeng.

Danmark havnet på 26. plass, med 2,4 poeng, mens Tyskland på et eller annet vis havnet på 32. plass, med 1,49 poeng.

Over 35 ladestasjoner per km vei

I rangeringen sin har Zutobi sett på en rekke faktorer:

Elbilandelen i landet

Antall offentlige ladestasjoner per kilometer

Ladekostnad i hvert enkelt land

Antall nettsøk på elbil i de ulike landene det siste året

I tillegg har de sett på de ulike landenes kjøpsinsentiver, antallet registrerte elbiler og prosentvis økning i antall elbiler de tre siste årene.

Det som har hjulpet Norge til topps er selvsagt elbilandelen, som jo er høyest i verden og som da Zutobi gjorde sine beregninger, lå på 11,83 prosent.

Lave ladekostnader og antallet offentlig tilgjengelig ladestasjoner har også bidratt sterkt, med 35,79 ladestasjoner per kilometer vei i Norge, ifølge Zutobi.

England i tet over nettsøk på elbil

En bit av forklaringen på at Storbritannia havnet på andreplass på denne lista over hvem som er mest klare for en elektrisk bilfremtid, er at de søker mer enn noen annen nasjon etter elbil på internett.

Ved å hente ut tall fra Google Keyword Planner fant de ut at mellom august i fjor og juli i år, hadde britene hele 139,65 elbilsøk per 100.000 innbyggere, noe som tydelig illustrerer en stor elbilinteresse blant innbyggerne.

Vi vil tro akkurat disse tallene har skutt ytterligere i været blant britene etter denne perioden, siden de jo siste månedene har stått i kilometerlange køer foran landets bensinstasjoner.

Til sammenligning søkte nordmenn 37,54 ganger på elbil per 100.000 innbyggere i samme periode.

Høy ladertetthet i Nederland

«Bronsevinner» Nederland markerte seg heller ikke i tet på elbilnettsøk, men tok et saftig byks oppover takket være at det lille landet hadde hele 66.655 offentlige ladestasjoner

Det betyr at de har 21,82 ladestasjoner per kilometer vei, og med sin elbilandel på 2,06 prosent har de dessuten den tredje høyeste elbilandelen i Europa.

Nå er ikke dette akkurat verdens mest vitenskapelige undersøkelse, men tallene den er bygget på, gir likevel en indikasjon på hvordan det står til på elbilfronten i de ulike landene, og hvor fort utviklingen vil gå på veien mot en utslippsfri veitransport rundt omkring i Europa.

Og så er det jo selvsagt alltid gøy å kunne slå svenskene ned i støvlene.

Se hele rangeringen her.