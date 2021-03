Ny elektrisk Bastøferge: Sparer 6 millioner liter diesel årlig

– Fergestrekningen Moss-Horten er en livsnerve for både innbyggere og næringsliv Denne nye fergen er et enormt løft for oss, og bidrar også til et grønt skifte for hele regionen, sier Lund.

– Studien viser at CO 2 -regnskapet går i pluss sammenlignet med en tilsvarende dieselferge allerede etter sju måneders drift, inkludert utslipp forbundet med produksjon av både båt og batterier, sier Brath.

Siemens Energy har gjort en såkalt livsløpsanalyse på tilsvarende elektriske ferger. Den viser at det ligger store besparelser i utslipp av CO 2 ved å gå over til batteridrift.

– Det er viktig for oss å ta vårt samfunnsansvar på alvor, og vi vil gjerne bidra med det vi kan for det grønne skiftet. Oppstarten av Bastø Electric er en milepæl, ikke bare for oss, men for utviklingen av utslippsfri fergeteknologi både i Norge og internasjonalt, sier administrerende direktør i Bastø Fosen, Øyvind Lund.

