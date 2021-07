Nådeløs EU-dom: Tyske bilprodusenter får 9 milliarder i dieselbot

BMW, Daimler og Volkswagen-gruppen straffes for kartellvirksomhet.

Mercedes-Benz, BMW og VW-gruppen (VW, Audi og Porsche) er tatt med buksene nede i et kartellsamarbeid om hvor mye deres dieselbiler skulle renses.

EU-kommisjonen har funnet ut at Daimler, BMW og Volkswagen-gruppen (Volkswagen, Audi og Porsche) brøt EUs antitrustregler ved å samarbeide om teknisk utvikling innen nitrogenoksidrengjøring.

Bilprodusentene har med andre ord holdt seg innenfor gjeldende regelverk for utslipp, men kommisjonen mener de har belegg for å hevde at alle de involverte bilprodusentene kunne sørget for at bilene deres ville sluppet ut mindre NOx dersom de ikke hadde inngått denne avtalen.

Alle parter erkjenner at de var involvert i kartellet og er blitt enige om å avgjøre saken.

Utnyttet ikke potensialet

– Daimler, BMW, Volkswagen, Audi og Porsche hadde teknologien for å redusere skadelige utslipp utover det som var lovlig under EUs utslippsstandarder. Men de unngikk å konkurrere om å bruke denne teknologiens fulle potensial til å rengjøre bedre enn det som kreves av loven, sier fungerende visepresident i Europakommisjonen, Margrethe Vestager.

Beslutningen handler om hvordan legitimt teknisk samarbeid gikk galt. Det er ulovlig i henhold til EUs antitrustregler. Konkurranse og innovasjon om håndtering av bilforurensning er avgjørende for at Europa skal oppfylle ambisiøse Green Deal-mål.

Hadde egne møter

Ifølge rapporten holdt bilprodusentene regelmessige tekniske møter for å diskutere utviklingen av selektiv katalytisk reduksjonsteknologi (SCR) som eliminerer skadelig nitrogenoksid-emisjon (NOx) fra diesel personbiler gjennom injeksjon av urea (også kalt “AdBlue”) i eksosen.

Under disse møtene, og i over fem år, samarbeidet bilprodusentene for å unngå konkurranse om bedre rengjøring enn det som er lovpålagt – til tross for at relevant teknologi var tilgjengelig.

Kommisjonen har derfor pålagt produsentene en bot på 875 millioner Euro (ca. 9 milliarder kroner).

Daimler slapp unna

Daimler ble ikke bøtelagt, da selskapet avslørte eksistensen av kartellet overfor kommisjonen.

Volkswagengruppen fikk 45 prosent reduksjon av boten, men må fortsatt betale svimlende 5 milliarder kroner.

BMW må punge ut med snaue 4 milliarder kroner.

