Analytikerne er klare: – Nye fossilbiler borte i EU i 2035

Organisasjon mener billigere elbiler gjør dette mulig. Årsaken er billigere batterier og høyere stordriftsfordeler.

Den europeiske interesseorganisasjonen Transport & Environment (T&E), som jobber for renere transport, mener at EU bør stramme inn kravene for Co2-utslipp tidligere og hardere enn det man har planlagt i dag. Og det kan ifølge dem skje uten at det blir dyrere for forbrukerne.

Ifølge deres studie, som er utført av Bloomberg NEF, vil nemlig elbilene nå et krysningspunkt som gjør den billigere å produsere og dermed kjøpe, enn tilsvarende bensin- og dieseldrevne biler.

T&E mener EU burde sette sluttdato for salg av biler med bensin- og dieseldrevne motorer til 2035 for å få fart på bilprodusentenes satsning og raskere utskiftning av bilparken.

Forutsetningen er at man også satser på å bygge ladeinfrastruktur.

LES OGSÅ: Fire aktører står klare – men norsk batteriproduksjon er i fare

Brytningspunkt

T&E har differensiert når de forskjellige segmentene blir mer lønnsomme. De mener at C og D-segmentbiler – både sedaner, stasjonsvogner og SUV-er – når brytningspunktet i 2026, mens småbilene i B-segmentet vil følge året etter.

Det er batterikostnadene og ny skalerbar plattformtekning som gjør at bilene blir billigere.

LES OGSÅ: Stort litium-funn i Tyskland – nok til 400 millioner elbiler

Varebil

T&E mener at lette varebiler, som for eksempel Citroën Berlingo, vil kunne klare målet allerede i 2025. Større varebiler vil nå kryssningspunktet i 2026, selv om ingen av de nyankomne varebilene så langt er dedikerte elbilplattformer.

Følger Europa samme trend som Norge på varebil-fronten, kan prognosene vise seg å være riktige. Nesten 71 prosent av nyregistrerte Toyota Proace etter nyttår har vært elektriske.

I Europa står totalsalget av elbiler for 2 prosent av markedet. I Norge er det samme tallet 18,2 prosent.

Lave salgstall stimulerer ikke bilindustrien til teknologiskifte. Derfor er det viktig å stramme inn allerede nå.

– Elbiler blir en realitet for alle bybilkjøpere innen seks år. De vil bli billigere enn fossilbilene for alle – både for mannen med varebil i Berlin til familien på landsbygda i Romania, sier seniordirektør Julia Poliscanova (bildet) for Vehicles and emobility ved T&E.

– Elbiler er ikke bare bedre for klimaet i europeisk industri, men for økonomien også, sier hun.

– Må bevare fordelene

– Dette understreker bare det vi mener, sier generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu.

– Det er viktig at vi fortsetter å stimulere salg av elbiler og elvarebiler. Innføring av moms og fjerning av støtten fra Enova for bedriftene er feil medisin før bilene er blitt billigere å produsere, mener Bu.

LES OGSÅ: Volkswagen tenker nytt rundt batterier