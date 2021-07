Ny studie: Elbiler er opptil 70 prosent mer bærekraftige enn bensinbiler

Den inkorporerer det kortsiktige potensialet for global oppvarming av metanlekkasjeutslipp av naturgass. I motsetning til andre drivhusgasser, bidrar metan flere ganger mer til global oppvarming de første 20 årene etter utslipp enn det som reflekteres av det 100 år lange potensialet for global oppvarming.

Den tar hensyn til drivstoff og strømforbruk i gjennomsnittlig bruk i virkeligheten i stedet for bare å stole på offisielle testverdier. Dette er spesielt viktig for å vurdere klimagassutslippene fra PHEV-er – altså ladbare hybridbiler.

Den tar hensyn til den gjennomsnittlige karbonintensiteten for drivstoff og elektrisitetsblandinger, inkludert biodrivstoff og biogass. Basert på uttalte retningslinjer, redegjør den for endringer i karbonintensiteten i kjøretøyenes levetid.

Livsløpsanalysen har vært utført hver for seg over flere kontinenter og land: Europa, USA, Kina og India. Til sammen utgjør disse markedene omtrent 70 prosent av det globale salget av nye personbiler.

Resultatene viser at selv for biler som er registrert i dag, er utslippene over levetiden til gjennomsnittlige mellomstore helelektriske biler vesentlig lavere enn sammenlignbare bensinbiler.

Anerkjente ICCT (The international council on clean transportation) har nylig publisert en ny livsløpsanalyse .

