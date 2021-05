Nordisk elbilbarometer kartlegger hvert år elbilmarkedet og barrierer for kjøp av elbil i alle de nordiske landene. Det er fjerde gang undersøkelsen blir gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning. Årets undersøkelse ble gjennomført i april 2021 blant et representativt utvalg av den voksne befolkningen på rundt 1000 personer i hvert av landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. De blir spurt i nettbasert spørreskjema hva neste bil blir og viktigste årsak hvis de ikke vil velge elbil.

– Tallenes tale er klar. Det må lønne seg å velge elbiler om resten av Norden skal komme opp på samme nivå som Norge. Effekten er allerede tydelig i Danmark etter at de la om avgiftspolitikken sin. Fortsatt er elbiler dyrere å produsere, noe som betyr høyere pris for forbrukere uten en aktiv elbilpolitikk, sier Christina Bu.

Ikke overraskende er det prisen som hindrer våre nordiske naboer å velge grønt. Flest oppgir pris som den største barrieren for kjøp av elbil i Finland, mens færrest på Island. I Norge er det rekkevidde som topper listen over barrierer.

For ladbare hybridbiler er interessen størst i Danmark og Island, hvor henholdsvis 25 og 27 prosent oppgir at deres neste bil vil være en ladbar hybrid.

– Selv om interessen for fossile biler også går tilbake i Finland, ligger den fortsatt på skyhøye 45 prosent. Her må politikerne ta tak, sier Bu.

Island er en god nummer to. Her oppgir 21 prosent at deres neste bil blir en elbil, mens det er et hopp ned til Danmark på tredje plass, med sine 13 prosent.

Interessen for elbiler er fortsatt størst i Norge. Som eneste land i Norden, er det flere nordmenn som velger elbil enn fossilbil som sin neste bil. 30 prosent av de spurte oppgir at deres neste bil blir en elbil.

