Nybilsalget i februar: Under 50 prosent elbilandel

På to måneder har elbilandelen i nybilsalget gått ned fra 66,7 prosent til 47,5 prosent. – Disse tallene burde bekymre flere enn meg, sier Elbilforeningens Christina Bu.

Siden desember 2020 har elbilandelen i nybilsalget gått ned fra 66,7 prosent til 47,5 prosent i februar 2021. Audi e-tron topper salgsstatistikken for februar, mens de ladbare hybridene Toyota RAV4 og Volvo XC60 er på 2. og 3.-plass.

Det viser helt ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Bekymringsverdig

Elbilandelen i februar 2021 var også betydelig lavere enn landsgjennomsnittet for 2020, som landet på 54,3 prosent.

– Disse tallene burde bekymre flere enn meg. Skal vi være i rute til å nå målet om kun salg av nye elbiler i 2025, må vi opp på nivået vi var på i høst. Da var elbilandelen på over 60 prosent flere måneder på rad, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Mener elbilsatsingen bremses til fordel for ladbare hybrider

Sammenlignet med februar 2020 har elbilandelen i nybilsalget falt med 2,2 prosentpoeng. Da var andelen ladbare hybrider på 18,5 prosent. I februar 2021 var den på 31,6 prosent.

– Det er ingen grunn til at Norge skal bremse elbilsatsingen til fordel for ladbare hybrider. Dette viser tydelig at regjeringen burde ha skjerpet miljøkravene for ladbare hybrider slik de opprinnelig foreslo i Statsbudsjettet for 2021, sier Bu.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2021 en økning i engangsavgiften for ladbare hybrider, men dette ble senere forhandlet bort i budsjettforhandlingene. Elbiler endte dermed gjennom trafikkforsikringsavgiften opp med å bli alene om å få en avgiftsøkning. Mange ladbare hybrider betaler ikke engangsavgift. Norsk elbilforening mener det er avgjørende at avgiftspolitikken innrettes slik at elbiler igjen kan øke sin markedsandel.

Ladbar hybrid knuser elbiler i leasingmarkedet

I leasing- og firmabilmarkedet er elbilandelen i februar på beskjedne 29,3 prosent for elbiler, mens den for ladbare hybrider er på hele 44,1 prosent.

– Skal vi lykkes med å nå 2025-målet må også næringslivet gå over til nullutsIippsbiler og regjeringen må slutte å gjøre det enklere å velge ladbare hybrider framfor elbiler, poengterer Bu.

Leasing- og firmabilmarkedet utgjør om lag halvparten av personbilmarkedet og mesteparten av varebilmarkedet i Norge.

– Vi mener det er viktig at regjeringen tar tak i at de fleste fossile biler i realiteten betaler under halv moms når de leases. I tillegg har ladbare hybrider svært lav eller ingen engangsavgift. Resultatet er at elbiler konkurrerer dårlig i leasing- og firmabilmarkedet.

– Tiden for rause skatterabatter på forurensende biler bør være forbi. Nå er det viktig at regjeringen viser alvor med målet om kun salg av utslippsfrie biler i 2025. Målet må følges opp med konkret politikk, avslutter Christina Bu.

10 på topp mest solgte biler i februar 2021

1. Audi e-tron (elektrisitet): 592

2. Toyota RAV4 (ladbar hybrid): 581

3. Volvo XC60 (ladbar hybrid): 513

4. Peugeot e-2008 (elektrisitet): 433

5. Polestar Polestar 2 (elektrisitet): 422

6. Volvo XC40 (elektrisitet): 408

7. Nissan Leaf (elektrisitet): 394

8. Tesla Model 3 (elektrisitet): 334

9. Hyundai Kona electric (elektrisitet): 332

10. Volvo XC40 (ladbar hybrid): 269

Fylkesoversikt etter gammel fylkesstruktur, februar 2021:

Antall biler Elbiler Elbilandel Akershus 1 630 843 51,7 % Aust-Agder 177 74 41,8 % Buskerud 716 256 35,8 % Finnmark 68 15 22,1 % Hedmark 307 131 42,7 % Hordaland 1 028 590 57,4 % Møre og Romsdal 468 188 40,2 % Nordland 257 94 36,6 % Oppland 252 86 34,1 % Oslo 1 333 715 53,6 % Rogaland 979 510 52,1 % Sogn og Fjordane 198 70 35,4 % Telemark 409 176 43,0 % Troms 277 99 35,7 % Trøndelag 895 473 52,8 % Vest-Agder 473 187 39,5 % Vestfold 488 229 46,9 % Østfold 731 338 46,2 %

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken