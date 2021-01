Elbilåret 2020: Desember ble ny rekordmåned

I fjor ble det solgt 76.789 nye elbiler i Norge. Nesten 14.000 av dem møtte sine eiere i årets siste måned – og over 4000 av disse igjen var en Tesla Model 3.

Aldri har elbilandelen vært så høy som i desember, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I desember ble det nemlig solgt 13.718 nye elbiler i Norge. Det betyr at elbilandelen av nybilsalget landet på rekordhøye 66,7 prosent denne måneden.

– Dette er en god dag. Nesten 67 prosent elbilandel i desember er historisk høyt. Etter en treg vår preget av korona har høsten vært veldig sterk med flere måneder over 60 prosent elbilandel, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Løsner i distriktene

Totalt i 2020 landet elbilandelen av nybilsalget på 54,3 prosent, noe som også vekker oppsikt internasjonalt.

– 2020 er året hvor det virkelig ble fart på elbilsalget i distriktene, fastslår Bu.

Spesielt gledelig synes hun det er at det løsner i Nord-Norge, noe som ikke minst må tilskrives at hurtiglader-utbyggingen der endelig skyter fart.

I desember hadde Troms og Finnmark over 49,5 prosent elbilandel, og Nordland er helt oppe på 60,9 prosent.

– Våre foreløpige prognoser er at markedsandelen for elbiler vil passere 65 prosent i 2021. Vi har stor tro på at flertallet også i typiske distriktskommuner vil velge elbiler. Greier vi det, vil også målet om kun salg av nullutslippsbiler i 2025, være innen rekkevidde, mener Bu.

Men det forutsetter to ting. En fortsatt sterk elbilpolitikk og en ladeinfrastruktur som holder tritt med elbilsalget.

– Forutsigbarhet for forbrukerne er viktig for at de skal velge elbiler. ESA har sagt ja til fortsatt momsfritak i Norge, og det er et viktig signal til den nye regjeringen som dannes etter stortingsvalget i høst. Momsfritaket er avgjørende for å styrke den positive trenden vi nå ser i elbilsalget i distriktene.

Trenger nesten 7000 hurtigladere

Norsk elbilforening har beregnet at det trengs nærmere 10.000 hurtigladere i 2025. I skrivende stund er antallet 3.284.

– Folk er klare for å velge elbil og bilene er her. Og i 2021 vil det ligger det an til å bli lansert flere elbilmodeller enn bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler til sammen. Men vi mener regjeringen har en for tilbakelent holdning til behovet for lading framover. De sier at det er opp til kommersielle aktører å sikre utbyggingen. Vi mener det er et politisk ansvar å sikre en helt essensiell infrastruktur, sier Christina Bu.

Elbilandelen av nybilsalget i 2020 fordelt på fylker:

Viken: 53,5 %

Oslo: 62,9 %

Innlandet: 45,8 %

Vestfold og Telemark: 51,9 %

Agder: 50,0 %

Rogaland: 55,7 %

Vestland: 63,2 %

Møre og Romsdal: 45,9 %

Trøndelag: 54,1 %

Nordland: 41,1 %

Troms og Finnmark: 34,1 %

E-tron på topp, men Model 3-innspurt senket ID.3

Det har i lange tider ligget an til at Audi med sin e-tron ville bli årets mest solgte bil i Norge, og det ble for hver måned som gikk tydeligere at noen andre neppe kunne ta fra dem denne posisjonen.

Nå som året er omme er fasiten at Audi solgte imponerende 9184 eksemplarer av e-tron i 2020.

Men helt inntil det siste så det ut til at Volkswagens ID.3 skulle sikre seg den gjeve andreplassen på salgslisten.

Det var det imidlertid fjorårets salgsvinner Tesla Model 3 som gjorde, etter en voldsom sluttspurt i årets siste måned. Da leverte Tesla ut 4232 eksemplarer av Model 3, godt hjulpet av både grisebillig rentekampanje, prisavslag og diverse andre gulrøtter på tampen av året.

Dermed endte Tesla opp med å selge 7770 Model 3 i 2020, og slo dermed Volkswagen på målstreken med bare 16 eksemplarer.

7754 solgte ID.3 på et knapt halvår er selvsagt heller ikke til å kimse av, men det må nok føles litt surt for Volkswagen å se at den første modellen i selskapets store, nye elbilsatsing bli slått så hårfint av fjorårsmodellen fra konkurrenten – og det i verdens fremste elbilland.

Til gjengjeld har Tesla virkelig pushet på for å få bilene ut til kundene før nyttår: Desembertallene til Model 3 utgjorde nesten leveringsrekord for Tesla, som bare har levert ut flere biler i én og samme måned én gang tidligere.

Det skjedde i mars 2019, også da med Model 3.