Stellantis med stort skritt mot elektrifisering: Opel, Citroën og Peugeot vil støte liv i MPV-segmentet

HELELEKTRISK: Citroën e-Berlingo er blant fem MPV-modeller fra Opel, Citroën og Peugeot som fra nå av kun blir tilgjengelig som elbil.

Bilgiganten Stellantis annonserte nylig at flere av selskapets såkalte multi-purpose vehicles (MPV) fra nå av kun vil være tilgjengelig som elbiler. Her kan du sjekke når det skjer.

De Stellantis-eide bilmerkene Citroën, Peugeot og Opel tar nok et skritt mot målet om helelektrifisering av personbilflåten innen 2030:

Bilgiganten annonserte nylig at flere såkalte multi-purpose vehicles (MPV) personbiler snart kun vil være tilgjengelig i helelektrisk versjon.

– Helt i tråd med hvordan markedet har utviklet seg

Dette gjelder følgende modeller:

Opel Combo-e Life, Citroën ë-Berlingo og ë-Space Tourer, samt Peugeot e-Rifter og e-Traveller.

– For oss er jo dette helt i tråd med hvordan vi ser at dette markedet har utviklet seg her hjemme, sier PR- og informasjonssjef i Stellantis Norge, Stein Pettersen.

GJENOPPLIVES: MPV-segmentet har nærmest forsvunnet fra bilmarkedet ettersom SUV- og crossover-segmentet har tatt over. Stellantis håper at deres MPV-modeller på nytt skal bli attraktive på markedet som helelektrisk modeller. Her ser du Citroëns ë-Space Tourer.

Praktiske og rimelige MPV-modeller har tidligere vært populære blant familier med behov for plass til «alt». Avgiftsendringer gjør at fossildrevne modeller er blitt uforholdsmessig dyre, spesielt sammenlignet med sine elektriske søsken.

– Med nye elektriske drivlinjer, og en langt mer konkurransedyktig pris, er det ikke noen tvil om at dette er et segment der det helt klart finnes et marked, forteller en optimistisk Pettersen.

HELELEKTRISK STORBIL: Opel Combo-e Life er tilgjengelig med sju seter fra litt over 340.000 kroner.

Stor, praktisk og rimelig

Dette kan bety gjenoppliving av modeller som nærmest er blitt glemt i bilmarkedet i senere tid.

Opel Combo-e Life, Citroën e-Berlingo, og Peugeot e-Rifter er nemlig i bunn og grunn svært allsidige familiebiler.

Samtlige er tilgjengelig med syv seter, hengerfeste som kan trekke inntil 750 kilo, og maksimal godkjent taklast på 100 kilo.

Prisen starter på litt over 340.000 kroner for den rimeligste av de tre, Opel Combo-e Life (som for øvrig koster 327.000 kroner som fem seter).

Dette er omtrent halv pris av den kinesiske sjuseteren NIO ES8, som vi testet nylig, med startpris på 759.000 kroner:

Riktignok må man ofre litt komfort og rekkevidde om man sammenligner med denne.

Opel Combo-e Life er tilgjengelig med 100 kW/136 hk elmotor med et litium-ion-batteri på 50 kWH. Det gir en rekkevidde på 280 kilometer (WLTP).

BLIR KUN ELEKTRISK: Peugeot e-Rifter.

Klare mål om elektrifisering

Stellantis trapper stadig opp sin elektriske satsing, og elbil.no har fått bekreftet følgende mål for merkene mot 2030:

Opel: Alle modeller ladbare fra 2024 – helelektrisk i Europa fra 2027.

Citroën: Alle modeller ladbare fra 2025 – gradvis overgang til helelektrisk i Europa fra da av.

Peugeot: Alle modeller ladbare fra 2023 – helelektrisk fra 2030.

Videre planlegger Stellantis å få alle sine biler over på totalt fire plattformer:

● STLA Small, rekkevidde opptil 500 km

● STLA Medium, rekkevidde opptil 700 km

● STLA Large, rekkevidde opptil 800 km

● STLA Frame, rekkevidde opptil 800 km