Porsche Taycan som powerbank: Porsche gir og tar

POWERBANK: Når elbiler ikke kjøres, kan de også føre energi tilbake til det offentlige strømnettet. Porsche Taycan er intet unntak.

Nå testes Taycan som buffer for strømnettet.

Til nå har elektrisitet for elektromobilitet hovedsakelig strømmet i én retning – fra ladepunktet til kjøretøyet. Dette kan snart endre seg med kjøretøy-til-nett-applikasjoner, såkalt vehicle to grid (V2G).

Nissan var blant de første som tenkte på å bruke bilen til å balansere av strømnettet. Nå jobber Porsche med det samme.

En realistisk pilottest utført av Porsche, nettoperatøren TransnetBW og konsulentselskapet Intelligent Energy System Services (IE2S), har vist at elektrisk balansekraft kan lagres i høyspentbatteriene til en intelligent sverm av elbiler.

Porsche: Stort potensial i fremtiden

Fem serieproduserte Taycan ble koblet til strømnettet via Porsche Home Energy Manager (HEM) både i hjemmemiljø og under laboratorieforhold.

Eksperter fra Porsche Engineering hadde allerede tilpasset programvaren til disse kontrollsentrene på forhånd.

SER STORE MULIGHETER: Lutz Meschke, nestleder i hovedstyret i Porsche AG.

– Ladeteknologien til Porsche Taycan og våre Home Energy Manager og Mobile Charger-produkter har stort potensial i fremtiden. Pilottesten viste det. Og balansekraftmarkedet er ikke det eneste et slikt sammenslåingssystem kan brukes til, sier Lutz Meschke, nestleder i hovedstyret i Porsche AG i en pressemelding.

– Avanserte løsninger for grønn lading og andre kjøretøy-til-nett-applikasjoner kan også tenkes. Og det er ikke alt: Hvis elektriske kjøretøy mater elektrisk energi tilbake til nettet i fremtiden, for eksempel med et privat solcelleanlegg, som bidrar til utvidelsen av regenerativ energi, vil det ytterligere øke aksepten for e-mobilitet, legger han til.

TESTING: På denne måten kan elektromobilitet innlemmes i fremtidens intelligente strømnett

I Trondheim pågår et lignende pilotprosjekt, der målet er å vise hvordan bydeler kan bli energipositive. Det betyr at de gjennom året etter hvert har som ambisjon å forbruke mindre energi enn det som lages lokalt.

Bruk av elbiler som powerbank er en sentral del av dette prosjektet. Du kan lese mer her:

Vinn-vinn-situasjon

Med utvidelsen av fornybar energi vil balansekraft bli enda viktigere for sikker nettdrift i fremtiden. Dette er fordi strømnettet alltid må være stabilt, selv om vind og sol ikke alltid produserer jevne mengder energi.

Hvis strømnettet ikke er stabilisert ved en konstant 50 Hertz strømfrekvens, er det fare for strømbrudd. Frem til nå har spesielt konvensjonelle kraftverk vært ansvarlige for å dempe disse svingningene.

Å bruke høyspentbatterier som buffer vil være en vinn-vinn-situasjon: sjåfører av elbiler kan få økonomisk kompensasjon for deres bidrag til balansekraft.

Nøkkelelementet i datakommunikasjonen som ble brukt i pilottesten, er et skybasert pooling-system utviklet av IE2S. Dette koordinerer og kontrollerer ladeprosessene til de elektriske kjøretøyene i sanntid, ved å oversette nettoperatørens balansekraftsettpunkter til kjøretøyspesifikke signaler.

Samlingssystemet kontrollerer også høyfrekvent og synkron toveis overføring av data. For å teste det ble pooling-systemet koblet til TransnetBWs hovedkontrollsenter i Wendlingen nær Stuttgart.

FORSYNER: Porsche Home Energy Manager overvåker energi- og strømforbruk. Den beskytter husforbindelsen mot overbelastning og muliggjør bruk av smarte ladefunksjoner.

