Ny fartsrekord med Formel E-bil: Raste nesten 219 km/t innendørs

RASKEST I VERDEN: Her kan du se Formel E-fører Jake Hughes kjøre som et olja lyn bortover de 346 meterne.

Den britiske Formel E-føreren Jake Hughes knuste verdensrekorden innendørs i en modifisert versjon av en Formel E racerbil.

Formel E blir stadig mer interessant.

Bilene har hatt en eventyrlig utvikling siden starten, og både farten og rekkevidden er blitt utrolig mye bedre enn da eventyret startet i 2014.

FORMEL E: Lær mer om sporten i denne korte filmen.

En av de store fordelene for Formel E er at sporten er utslippsfri og forholdsvis støyfri. Det utvider mulighetene for hvor man kan kjøre løp.

Innendørs fartsrekord

Her kan det for eksempel kjøres både i bysentra og innendørs. Og det er nettopp en slik mulighet som åpner for innendørs fartsrekorder.

Fartsrekorden ble satt i forbindelse med sesongavslutningen for Formel E i London ExCel Center med førerne Jake Hughes, som kjører for Neom McLaren i duell med Lucas Di Grassi, som kjører for Mahindra Racing.

Rekordforsøket ble utført på deler av den 2,1 kilometer lange banen, som delvis er innendørs.

TO MENN, ÉN BIL: Den brasilianske sjåføren Lucas Di Grassi (t.v.) tapte mot britiske Jake Hughes. Sistnevnte Formel E-sjåfør satte innendørsrekorden etter sesongavslutning i London. Bak står bilen de kjørte. Foto: REUTERS/Alan Baldwin

Det er Reuters som melder om rekorden der de to førerne kjørte samme bil hver sin gang. Strekningen var på strake 346 meter.

Hughes kjørte inn til rekordtiden 218.71 km/t.

Det bør kanskje nevnes at ingen av de konkurrerende mennene på noen som helst måte toppet listene i år.

Av totalt 25 førere endte Hughes som nummer 12 på sammenlagtlista for sesongen, mens Di Grassi havnet som nummer 15.

Formel E-bilene er i utgangspunktet helt identiske biler, der teamene først og fremst kan utvikle software selv.

Rekordbil med firehjulsdrift

Formel E-bilene har egentlig motor både foran og bak, men i Formel E har man bare lov til å bruke den bakre som drivkraft.

Da har man 300 kilowatt (kW), eller 406 hestekrefter (hk), effekt til rådighet under kvalifisering. Under løp økes denne til 350 kW som tilsvarer 476 hk.

Til nedbremsing brukes begge motorene. De genererer opp til 600 kW bremsekraft og under løp står de for nesten en dobling av rekkevidden.

Den aktuelle rekordbilen skal ha fått boostet opp effekten til 400 kW (544 hk) takket være bruk av frontmotoren. Det betyr også at den har firehjulsdrift.

– Med mengden G-Force involvert med firehjulsdriftssystemet føltes det som om jeg kunne bruke alle hestene, kommenterte Hughes etterpå.

Og selv om den fortsatt brukte de mønstrede standarddekkene, som brukes på løpsbilene, gikk rekordbilen som et olja lyn.

– Det er sannsynligvis den raskeste akselerasjonen jeg har følt i hele min karriere, la briten til.

Knuste gammel rekord

Den forrige rekorden for raskeste hastighet oppnådd av et kjøretøy innendørs var på stusselige 165,20 km/t. Den ble satt i 2021 av den amerikanske racerføreren Leh Keen.

Bilen han kjørte i New Orleans Convention Center var en Porsche Taycan Turbo S.

Hughes hadde tre treningsløp før rekordforsøket. Allerede her klokket han inn med rekordtider hver gang, med tidene 214,80 km/t, 215,05 og 217,65.

Di Grassi kjørte inn på tidene 216,87 km/t, 217,92 og 218,18.

Rekordforsøket hans ble deretter klokket til 217,65 km/t – noe som ikke var raskt nok til å slå rivalen.

Puster Formel 1 i nakken

Jeff Dodds, Formel Es nye administrerende direktør, tok over jobben i mai. Han har allerede vist seg å vært frittalende når han sammenlignet serien sin med Formel 1.

Han sa at rekordforsøket var mye mer enn bare litt moro før racingen starter.

– Det handler om å vise frem potensialet til hva en elektrisk racerbil kan gjøre, sier Dodds i en kommentar til Reuters.