Nå kommer elbilene i norsk motorsport

I Norge er det et stort og aktivt autoslalom-miljø på Vestlandet (Haugesund, Bergen, Voss og Ålesund), og et stort miljø på Østlandet. På løpene i Gol/Hemsedal er det ofte deltagere fra begge kanter av landet.

– Førsteinntrykket mitt er at elbiler er konkurransedyktige i sporten selv om de ofte veier mer. Gassresponsen og pedalfølelsen på Corsa-en er meget god og det er lett å balansere mengden effekt og bremsekraft. Bilen er veldig lett å navigere gjennom løypa med med god utveksling på styresnekken. Vekta på bilen føles ikke som et problem. Bilen er også egnet for nybegynnere innenfor sporten siden antiskrenssystemet hindrer deg i å gjøre store feil uten å begrense hastigheten for mye. Oppførselen til bilen kan beskrives som lite dramatisk, lettkjørt og med en god vektbalanse, forteller gokart-mesteren.

– Dette var så gøy at jeg bestemte meg for å kjøre litt mer i 2020. Jeg hadde allerede hadde bestemt meg for å slutte med gokart etter 15 år i sporten.

– Det som betyr mindre for klokka sin del, er at jeg også syns den ser tøff ut, og den gir meg en sportslig følelse allerede når jeg setter meg inn i bilen.

For det begynner å røre seg på elbilfronten i norsk motorsport. Lite visste vi om at det har vært kjørt med elbiler i autoslalom i Norge siden 2017, og nå som utvalget av biler øker, er det blitt flere av dem.

