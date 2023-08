Elektriske Rimac Nevera: Rekord med spesialmodell

ELEKTRISKE RIMAC NEVERA: I full fart på Nürburgring.

En god tid på Nürburgring er viktig for biler som skal gå fort. Rimac har foreløpig rekorden … for elbiler.

Skal du vise hvor mye hår du har på brystkassa, må du i ringen, eller nærmere bestemt på «Ringen», dersom vi overfører tematikken til bil.

Den legendariske banen som går rundt tettstedet Nürburg har vært gjenstand for rekorder, ulykker og dødsfall i hopetall siden den ble bygget på slutten av 20-tallet – og slaget står på den 20,8 kilometer lange nordsløyfen.

SPESIAL: Det lages 12 spesialmodeller kalt Time Attack for å feire begivenheten. De er allerede solgt.

Fra ingenting

Noen fakta for dere som ikke kjenner til bilmerket Rimac:

Det er nærmest en eventyrhistorie om kroaten Mate Rimac, som ville bygge verdens råeste elbil. Han er en perfeksjonist ned til fingerspissene og prosjektet har tatt tid, men også båret frukter.

Nå er Rimac bundet inn i Volkswagen-gruppen ved at Rimac faktisk eier Bugatti, men samtidig ved at Porsche eier nok i Rimac til at de har gode styringsmuligheter.

Rimac Nevera 1,4 MW (1.914 hk)

2.360 Nm

120 kWt batteri

0-300 km/t: 9,22 sek

BEVISET: På at du har brukt ekstra masse penger.

Rekord for elbiler

De siste årene er det Porsche og Tesla som har tatt rekorder om hverandre med familiebilen Model S og den noe mer sporty femseteren Taycan.

Rimac Nevera er derimot en såkalt hypercar, men fortsatt gateregistrert – og visstnok bygget for sportslig komfort og selvfølgelig med sinnssyke ressurser i ryggen.

Så sent som i juni satte Model S Plaid tiden 7 minutter og 25 sekunder. Den forrige rekorden hadde Taycan Turbo S med 7 minutter og 33 sekunder.

NOK ET BEVIS: Dette klistremerket skiller bilen fra «vanlige» Nevera.

Rimac klarte ikke å komme ned på det magiske 6-tallet, men slo Tesla med 20 sekunder. Eller for å være pinlig nøyaktig:

7:05.298.

Det er en del når du kjører det remmer og tøy holder. Bak rattet satt den kroatiske føreren Martin Kodrić.

Rekorden for gateregistrerte biler har den fortsatt et stykke igjen for å nå.

Den har Mercedes AMG One og tiden lyder 6:30.705. Mellom dem er det 22 andre biler, de aller fleste forskjellige Porsche-modeller.

– Vi hadde utfordende værforhold under treningen, men fant en av de varmeste dagene denne sommeren for å få satt rekord, sier sjåføren i pressemeldingen fra Rimac Automobili.

DET GRØNNE SKIFTET: En liten titt i spesialmodellen, så husker du at du kjører grønt.

En haug med rekorder

Folka bak Rimac har vært opptatte av å sette rekorder for produksjonsbiler i år.

De satte, ifølge seg selv, en rekke rekorder på deres egne testbane, som de deler med Bugatti. Mange av dem er noe sære, men vi tar med noen rekorder de skal ha satt:

0-60 mph – 1,74 sek

0-200 mph – 10,86 sek

Raskeste elbil – 412 km/t

Raskest opp Goodwood Festival of Speed: 49.32 sekunder

EKSTRA: Felgene sto vitterlig ikke på rekordbilen, men de 12 eierne får dem.

Feirer seg sjøl

Rimac feirer seiersåret med spesialversjonen Time Attack som skal bygges i 12 eksemplarer og alle er allerede solgt.

Eierne kan velge enten Squadron Black-lakk eller karbonfiber-look.

Ellers skiller den seg ut med skribleriene «Dedicated to those coming after us» på bakvingen, «Time Attack» brodert inn i seteryggen, samt at bilene er nummererte.