Rema-Reitan åpnet Uno-X-ladestasjon for tungtransport: Det elektriske er ofte det beste

VISER VEI: Direktør Ole Robert Reitan i Rema 2000 vil at all varetransport via Reitan Retail skal være nullutslipp innen 2026. I dag åpnet han sin første ladestasjon for tungtransporten. Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Rema 1000 skal legge om all varetransport til nullutslippsløsninger innen 2026. I dag åpnet Uno-X Mobility selskapets første hurtiglader for tungtransport i Norge.

På tross av pissregn og kaldt vær var det en varm og energisk Ole Robert Reitan som åpnet den første dedikerte Uno-X-ladestasjonen for tungtransport noen sinne.

Det skjedde på Rema 1000-distribunalen på Vinterbro utenfor Oslo.

Remas varetransport skal bli nullutslipp i 2026 – og elektrifiseringen av kjøreflåten er en stor del av dette. Og dermed trengs det ladere.

Rema-Reitan hadde Norges andre Tesla

Reitan er direktør i Reitan Retail, som er morselskap for både Uno-X Mobility og Rema 1000.

Det kommer derfor kanskje ikke som noen bombe at det er Uno-X Mobility som bygger ut disse ladestasjonene. Uno-X har i dag rundt 100 hurtigladere fordelt på tjue lokasjoner for personbiler.

– I dag åpner vi vår første norske lynlader for elektrisk tungtransport. Samtidig lanserer vi en ambisjon om at Uno-X Mobility skal bli en av de ledende aktørene på underveislading for tunge kjøretøy i Norge, sa Reitan under åpningen.

BLIDE GUTTER: Ole Robert Reitan sammen med sjåfør André Skuterud. – Den beste lastebilen jeg har kjørt, sier Skuterud.

Reitan forteller elbil.no at dette er et hjertebarn for ham, som den store tilhengeren av elektrifisering han faktisk er:

– Jeg hadde den andre Teslaen i Norge – etter Frederic Hauge! Den var rå, men helt umulig å sette seg inn i.

Og som han forteller i videoen øverst, før han hadde landets andre Tesla Roadster, hadde han faktisk en liten Think.

Reitan har altså vært med hele veien, og kjører selvsagt fortsatt elbil fremdeles.

Og flere har åpenbart blitt frelst.

Lastebilsjåfør André Skuterud sier at den elektriske sværingen som står bak ham er den beste lastebilen han har kjørt.

– Vanligvis har jeg radioen på, men med denne har jeg ofte radioen av bare for å nyte stillheten!

Slipper til andre aktører

Senest i løpet av 2030 skal også alle eksterne transportselskaper som kjører varer for Rema 1000 ha byttet ut fossilt med enten elektrisitet eller biogass.

Transportdirektør i Rema Distribusjon, Rune Herje, sier at han vet dette kan by på utfordringer for de små transportselskapene.

– En slik overgang er særlig krevende fordi det ikke eksisterer et godt nok ladenettverk for elektrisk tungtransport i Norge. Derfor har vi valgt å tilgjengeliggjøre en av hurtigladerne våre på Vinterbro for eksterne transportfirma, uavhengig av om de kjører for oss eller ikke. Slik tenker vi også å gjøre det ved de andre distribunalene våre, sier Herje.

TUNGT Å SNU: Elektrifiseringen av tungtransport skjer sakte, men sikkert. Reitan-gruppen håper på at ved å legge til rette for lading av lastebiler vil det inspirere andre til å velge elektrisk.

Et viktig klimatiltak

Ifølge Miljødirektoratet er nullutslipp fra tungtransporten det nest viktigste klimatiltaket i norsk ikke-kvotepliktig sektor.

Reitan sier de ønsker å bidra, både ved å kutte egne utslipp og ved å gjøre overgangen til elektrisk tungtransport enklere for andre.

– Uno-X kommer i tiden fremover til å etablere en rekke hurtigladestasjoner for underveislading for tungtransport rundt om i Norge og Danmark.

FROM ZERO TO HERO: Daglig leder i miljøorganisasjonen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland, var til stede på åpningen med Ole Robert Reitan.

Men hvor mange, vil han ikke gå ut med.

– Omfanget av satsingen avhenger av markedsutvikling, effektive godkjenningsprosesser fra lokale myndigheter, samt rask tildeling av både nettkapasitet og strøm.